velcom запустил сеть LTE

21 марта компания velcom включила сеть стандарта LTE. Это значит, что теперь скорость передачи данных в сети увеличится.

- На момент запуска сеть четвертого поколения velcom использует более чем 530 базовых станций beCloud в Минске и Гомеле, а также частично – в Минском районе, - сообщили «Комсомолке» в компании velcom. - Сеть обеспечивает полное покрытие выше перечисленных регионов, при этом работы по дальнейшему развертыванию 4G в других городах и населенных пунктах Беларуси продолжаются.

Что такое LTE?

Это связь самого последнего, четвертого поколения (4G) – ее называют LTE (Long Term Evolution или Долгосрочная эволюция). Это беспроводной высокоскоростной интернет, доступный через смартфон, планшет, или USB-модем. Скорость - до 112 Мбит/с. Передачу данных в формате LTE поддерживают все современные смартфоны, цены на самые дешевые начинаются от 130 рублей.

Почему у velcom не было LTE до этого?

Как известно, развернуть сеть LTE самостоятельно белорусские операторы не могут – у них нет на это лицензии от Министерства связи. Для развертывания сети 4G государство создало компанию «Белорусские облачные технологии» (она работает под маркой BeCloud). 51% акций – у государства, остальное – у российского миллиардера Константина Николаева. BeCloud - это инфраструктурный оператор, то есть «оператор операторов». Чтобы предоставлять своим абонентам услуги LTE, белорусские операторы должны заключить с «Облачными технологиями» договор и платить за использование сети LTE.

В конце 2015 года сеть запустили в Минске – первым оператором, который получил к ней доступ, был МТС. Причина простая: сеть строят на базе оборудования именно этого оператора. Через некоторое время к сети подключился life. Постепенно сеть расширялась – через год добавились областные центры, потом - пригороды Минска, дальше – райцентры, потом – городки свыше 50 тысяч жителей.

Торжественный запуск LTE в Беларуси. Фото МТС.

Сейчас официально заявляется о том, что сетью LTE покрыта территория, на которой проживают около 75% жителей страны. Но если взглянуть на карту покрытия, ситуация выглядит уныло: связь LTE есть лишь на небольших «точках» на карте. Многие эксперты отмечают, что сеть можно было строить гораздо быстрее.

Зона покрытия сети LTE у инфраструктурного оператора beCloud.

Видимо, также решило руководство velcom - и пошло другим путем. Еще в 2015 году в компании решили не связываться с «Облачными технологиями», а строить сеть LTE самостоятельно. О готовности запустить собственную сеть LTE в velcom говорили еще в апреле 2015 года. Одновременно руководство компании начало вести переговоры о получении соответствующей лицензии. Руководство компании заявляло: как только лицензия будет получена, LTE включат «хоть завтра». Причем заявляется, что покрытие уже в момент старта будет гораздо лучше, чем сейчас у других операторов. Например, к моменту запуска LTE у BeCloud в Минске было 150 базовых станций, а у velcom - 700 станций, готовых к работе в стандарте LTE.

Что же в итоге? Многолетние переговоры о получении собственной лицензии, судя по всему, ни к чему не привели. И недавно velcom заявил о начале тестирования сети LTE под эгидой BeCloud.