2019-03-22T14:59:15+03:00
Происшествия
КП Беларусь

На Брестчине лжепредприниматель выписывал липовые документы для экспорта в Россию

Его задержали с поличным, когда он передавал накладные на капусту
Оксана БРОВАЧ
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За махинации с документами лжепредпринимателю может грозить минимум - штраф, максимум - заключение на срок до 6 лет.За махинации с документами лжепредпринимателю может грозить минимум - штраф, максимум - заключение на срок до 6 лет.
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В поле зрения пинской финансовой милиции 30-летний предприниматель из Давид-Городка попал еще летом прошлого года. Он числился как крупный экспортер белорусской сельхозпродукции в Россию. Только оказалось, что овощи он никогда не закупал и не перепродавал. Только отписывал.

- Он зарегистрировал себя и еще одного человека - подставное лицо - как индивидуальных предпринимателей. И от имени ИП изготавливал не соответствующие действительности бухгалтерские документы. За бумагами обращались чаще всего кавказцы, которые постоянно или временно проживали на территории Столинского района и занимались международными грузоперевозками. Им нужно было для транспортировки продукции в Россию подтвердить легальность груза, - комментирует Валерий Велесницкий, начальник Пинского межрайотдела управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Грузоперевозчики покупали у предпринимателя договоры, товарно-транспортные накладные, в том числе международного образца, фитосанитарные сертификаты. Выглядело это так, будто предприниматель от своего имени отправляет продукцию в Россию. Полный пакет документов на одну партию стоил 230 белорусских рублей.

Задержали его после проверочной закупки. Под контролем финансовых милиционеров грузоперевозчик попросил сделать документы на 18,5 тонны белокочанной капусты, которая ехала в Россию. Тот сделал, обменял липовые сертификаты на деньги - и стал фигурантом уголовных дел. Доследственная проверка выявила более 600 подобных фактов. Почти за два года мужчина таким образом заработал в общей сложности около 20 тысяч белорусских рублей.

Возбуждены два уголовных дела по статье «Лжепредпринимательство», их расследует Следственный комитет.

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