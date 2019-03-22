Мама о чудом выжившей дочери: «Сейчас думаю, что выйти из комы Калерии помог ребенок под сердцем»

«Сначала медики даже не давали прогнозов»

Удивительная история с хеппи-эндом, шансов на который было меньше одного процента, началась со страшной аварии 27 октября прошлого года. В результате лобового столкновения Mazda и Volkswagen на трассе Минск - Молодечно погибли четыре человека, еще пятеро оказались в больнице. Погибли оба водителя, 17-летний подросток и 71-летняя женщина. В списке пострадавших, которые чудом выжили, оказались 26-летняя Калерия Стефаненко и ее 1,5-годовалый сын. Калерия была на 5-м месяце беременности.

- Памятаю, як яе даставалі з машыны, як ў яе была моцна (не тое слова!) разбіта галава, яна не прыходзіла ў свядомасць... Ведаю, што яна фактычна выпадкова апынулася ў гэтай машыне. Падсела да суседзяў, якія ехалі на Менск, - рассказал нам свидетель аварии Павел Королев.

Случаев, когда после такого беременная женщина не только выжила, но и родила ребенка, меньше 1%. Фото: личный архив.

С тяжелейшими травмами женщину доставили в Больницу скорой медицинской помощи (БСМП). За ее жизнь и жизнь ребенка билась команда врачей из разных медучреждений. У женщины была черепно-мозговая травма, перелом позвоночника, ребер, разрыв селезенки…

- Такое выдержит не каждый, - рассказывает нам мама Калерии Анжелика Григорьевна. - Дочь ввели в состояние медикаментозной комы, иначе бы организм не выдержал. Тогда это было единственным верным решением.

- Какие прогнозы давали врачи?

- Первые две недели прогнозов никто не давал. У Леры было крайне тяжелое состояние. Над жизнью дочки и будущей внучки бились лучшие врачи страны, ситуация была под личным контролем министра здравоохранения.

- Главный специалист отдела медпомощи матерям и детям Минздрава Юлия Савочкина в интервью сказала, что случаев, когда после такой аварии женщина не только смогла выжить, но и родить, всего около 0,5%.

- И это, в том числе, огромная заслуга наших медиков, каждого мы будем помнить до конца жизни. Низкий поклон врачам БСМП - от младшего медперсонала до завотделением реанимации и главврача, РНПЦ неврологии и хирургии, РНПЦ «Мать и дитя», лично Юлии Савочкиной... Всем, это совместное чудо.

Калерия сейчас восстанавливается, ее сын чувствует себя хорошо, а скоро с ними рядом будет и маленькая Алиса. Фото: личный архив

Лера открыла глаза и прошептала: «Я тебя люблю»

- Вы сами-то где силы брали? Дочь попала в жуткую аварию, в положении…

- После аварии мы не собирались бездействовать ни минуты. Тут же подключились к процессу. Женя, муж Калерии, держался просто героически. Приходил к ней, даже когда Калерию нужно было просто перевернуть. Несмотря на молодость (Жене 30 лет), он невероятно заботливый, внимательный и собранный. С нами работали психологи, и даже они восхищались нашей стойкостью. Я понимала, что дочь и Женя не случайно встретились в жизни. У них история знакомства удивительная. Впервые увиделись в детстве на даче, а в следующий раз - только через 10 лет! И больше не расставались.

- Тяжелый вопрос, но задам… Был выбор, спасать Калерию или ребенка?

- Врачи проводили много консилиумов, это были качели, тяжелые для всех. Подобных случаев в Беларуси не было, многие решения принимали впервые. Да, нам говорили фразу «беременность прерываем», но потом, слава Богу, произнесли «подождем». Невероятно сложные решения. Мы понимали врачей и слушались беспрекословно.

Эта история явно о любви и чуде. Фото: личный архив

- Наверняка врачи восхищались, что у вашей дочери настолько сильный организм. После всего произошедшего ребенок продолжал жить…

- Дочь пережила еще и несколько операций. Знаете, думаю, что этот маленький ангел у нее под сердцем оберегал Калерию. В день первых родов, когда Калерия родила сына, ей приснился еще один младенец - девочка по имени Алиса. С тех пор дочь точно знала, что когда-нибудь эта Алиса появится на свет.

- Из комы Калерию выводили намеренно?

- Это еще одно чудо. В тяжелом состоянии дочь начала приходить в себя. Две недели она пролежала в медикаментозной коме. Однажды я пришла ее навестить и сделать массаж, коснулась пяточки… И у нее пошевелился палец. Я побежала к медикам. Врачи не спешили обнадеживать, говорили, что это, скорее всего, рефлекторика, но с каждым днем Лера проявляла себя более активно. Мы поняли, что наша девочка к нам возвращается. А потом она открыла глаза и начала отвечать ими на вопросы. Этот день я не забуду никогда.

Теперь семья снова вместе. Фото: личный архив

- Калерия все помнила?

- Все понимала, но не все помнила. Но я знала, что все будет замечательно. Она очень цепкая, быстрая, умная. Два года проучилась в Академии искусств, потом стало скучно, перешла в Институт культуры. Преподаватели ее обожали. Собиралась поступать в магистратуру. Уверена, так и сделает.

- Какие первые слова дочь произнесла, когда очнулась?

- Сразу не могла говорить, но, глядя на Женю, губами прошептала: «Я тебя люблю».

- А когда спросила о ребенке?

- Сначала о беременности Лера не вспомнила и не понимала, в каком положении находится. Лежала под аппаратом искусственной вентиляции легких. А потом Женя сказал ей о беременности. Так Калерия второй раз узнала, что у нее будет ребенок. А потом наша внучка стала шевелиться, проснулись и материнские чувства. Лера активно шла на поправку. Сначала медики пытались дотянуть ее беременность хотя бы до 7 месяцев, потом поняли, насколько сильная моя дочь, решили дотянуть до 9 месяцев. Внучка росла в животике, а Калерия заново училась сидеть, кушать, ходить…

С понедельника у Калерии начнется очередной курс реабилитации. Фото: личный архив

«Купили два вагона нарядов, ждем внучку домой»

- Кроме силы воли есть и медицинские показатели. Неужели после перенесенных операций и огромного количества медикаментов ребенок здоров?

- Каждый препарат назначался только после консилиума, так же препараты и отменяли. Благодаря профессионалам в 38 недель с весом 3,2 кг у нас родилась прекрасная девочка. Дочери делали кесарево сечение. Как зовут это прекрасное создание, мы все уже знали. Алиса... С нетерпением ждем, когда ее увидим. Все будет зависеть от того, как восстановится Лера. Они с Женей ездят к крошке каждый день. Мы уже купили два вагона нарядов, ждем внучку домой. С понедельника у Калерии начнется очередной курс реабилитации в Аксаковщине.

Лера и Женя публичности пока не хотят, с журналистами не общаются. Главное для них сейчас - восстановиться.

- Дочь у меня боец. Все функции организма работают, она двигается, разговаривает. Есть небольшие проблемы с правой стороной после ЧМТ, но мы уверены, что все будет прекрасно, - говорит Анжелика Григорьевна. - Знаете, я рассказываю эту историю совсем не для славы. Но, возможно, кто-то сейчас ее прочитает и поверит: бороться стоит в любой, даже самой сложной ситуации. Потому что чудеса случаются.

Благодаря медикам, родным и силе духа самой женщины случилось настоящее чудо.

КОМПЕТЕНТНО

«Ребенок однозначно придавал Калерии жизненных сил»

- Рождение этого малыша - заслуга не только наших медиков, - комментирует замдиректора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя», главный внештатный акушер-гинеколог Минздрава Светлана Нагибович. - Это огромная работа, проведенная вместе со специалистами РНПЦ неврологии и хирургии, которые вместе с нами разрабатывали механизмы лечения пациентки, а также врачей БСМП. Во время комы у Калерии возникали угрожающие жизни состояния, и с ними врачи-реаниматологи справились на десятку. У Калерии действительно наблюдалась достаточно быстрая положительная динамика состояния. Это сыграло огромную роль в принятии решения все же довести беременность до 38 недели. Решение было очень сложным, и принимали его не только медики. Нужно отдать должное супругу Калерии. Он всегда присутствовал на консилиумах. О состоянии здоровья мамы и малыша, а также о возможных неблагоприятных исходах мы говорили с ним очень честно и трезво. Все за и против предстояло взвесить ему. Решения Евгений принимал очень мужественно, и ему нужно отдать должное. Мы очень рады, что все получилось. Беременность - это жизнь, и этот ребенок однозначно придавал жизненных сил Калерии.

- Как чувствует себя малышка?

- О полном здоровье ребенка можно говорить только через год. Анатомически девочка развита правильно, все органы и системы работают исправно.

По словам медиков РНПЦ «Мать и дитя», в 2018 году в их стенах помощь оказали шести пациенткам в критическом состоянии. Прервать беременность было решено только в двух случаях.