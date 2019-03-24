2019-03-24T13:13:01+03:00
Общество
КП Беларусь

День Воли 2019 в Минске: митинг-концерт в Киевском сквере

Гуляния под бело-красно-белыми флагами разрешены городскими властями [фото]
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Сегодня в Минске празднуют День ВолиСегодня в Минске празднуют День ВолиФото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

Напомним, провести праздник в честь 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года) на стадионе «Динамо» и возле Оперного театра, власти запретили. Согласовать мероприятие на изначально запланированном месте удалось в Гродно, где День Воли праздновали вчера, 23 марта.

Напомним, Киевский сквер — одна из шести площадок в Минске, где действует уведомительный порядок проведения массовых мероприятий. Начало сбора – в 12.00. Начало митинга — в 13.00.

Начало праздника - в 13.00 Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Начало праздника - в 13.00Фото: Святослав ЗОРКИЙ

— Гэта пляцоўка змяшчае не менш людзей, чым тая, што была ў Опернага тэатра. Гэта пляцоўка ў атачэнні жылых дамоў, жыхары якіх таксама могуць прыйсці і прыняць удзел. Гэта будзе святочнае мерапрыемства, акцэнт будзе на канцэрт беларускіх гуртоў, мы запрашаем людзей браць беларускую нацыянальную сымболіку, — говорил лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич еще во время пресс-конференции организаторов мероприятия в Минске.

В общем-то, планы с тех пор и не изменились. На празднике выступят политики, общественные деятели, планируется также подписание резолюции в поддержку независимости Беларусиа. После митинга - концерт с участием групп «Дай дарогу!», Р.С.П., N.R.M, «Няхай», КаS, «Водар».

В столице организацией праздника занимаются движение «За Свободу», Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия». Во время праздника будет проходить сбор средств для покрытия расходов на организацию концертов.

По подсчетам ораганизаторов, в столице расходы на организацию праздника превысили 12.000 рублей.

Празднуем 101-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики.

Празднуем 101-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики.

Напомним, среди запретов, на которые указывает ГУВД, числится запрет на использование официально незарегистрированных флагов, эмблем и символов. Однако, как утверждают организаторы митинга-концерта в Киевском сквере, людей со значками или бело-красно-белыми лентами правоохранители обещали не трогать. Не запрещено также использовать бело-красно-белые флаги непосредственно во время прзадника. Будем надеяться, что так оно и будет. Напомним, в прошлом году милиция задерживала в Минске людей, которые шли с бело-красно-белыми флагами после окончания митинга-концерта.

Помимо митинга и концерта в Киевском сквере в кафе-ресторане «Грай» 24 марта также пройдет лекторий «Школа БНР», на котором историки расскажут о символах БНР. После лекций будет концецрт с участием групп Naka, «Мутнае вока», «:B:N».

— Я не могу никого призывать к проведению несанкционированных акций. Но я поделюсь своими планами. Я намерен с флагом и цветами пройти по Октябрьской площади к Володарского, 9 (место, где провозгласиили БНР в 1918 году. — Ред), чтобы возложить цветы, - заявлял о своих планах на 25 марта лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Мы будем следить за ходом гуляний и развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История одной фотографии, сделанной 101 год назад: Два президента БНР, четыре врага народа и один литовский министр белорусских дел (читать далее)

Историк Валентин Мазец: «БНР - первая национальная форма белорусской государственности в ХХ столетии» (читать далее).

День Воли 2018: как прошел концерт в Минске у Оперного театра (подробнее)

Александр Лукашенко: «Столетие БНР - ну, столетие, великая дата, отпраздновали - хватит» (подробнее)

25 марта - годовщина со дня основания первого белорусского независимого государства (читать далее)

Минск стал столицей именно при БНР! (читать далее)

Убийство премьер-министра БНР организовали чекисты? (читать далее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Говорила, что работаю ткачихой». История клоунессы, которая искренне смеется даже спустя 30 лет на сцене цирка
В очередном выпуске рубрики «Влюбленные в профессию» рассказываем, почему браки клоунов - самые крепкие, всегда ли смеются зрители и откуда у артистов костюмы [фото + видео]
Новости 24
Азаренко и Барти - во втором раунде турнира в Майами
В Бресте водитель пытался «дрифтить» на бульварном кольце
В Минске из холодильника выпустили...летучих мышей
Лукашенко: Всем улыбаться, как будто съели мышь или крысу!
Под Минском машины дважды переехали мужчину, который лежал на дороге
«КВН ТВ» и «БОКС ТВ ПЛЮС»: в Беларуси начнут вещать четыре российских телеканала
В Гродно празднуют День Воли: концерт и несколько тысяч человек в Коложском парке
Лукашенко отремонтировал дорогу: Я ни разу не перевернулся, проезжая по этой дороге на большой скорости
Лукашенко — чиновникам: не будете ходить по 5 км — долго не проживете
Погода в Беларуси на 23 – 24 марта: порывистый ветер и температура выше нормы
«Магазины сладостей и алкоголя от белорусских производителей»: самые популярные в Беларуси франшизы в 2018 году
Макей: Соглашение об упрощении визового режима с Евросоюзом почти готово к подписанию
Из «заминированной» школы в Борисовском районе эвакуировали 120 человек
«Суточные 9 рублей и оплата любого транспорта, кроме такси»: в Беларуси новые условия оплаты командировок
В Гродно пожилой отец едва не убил сына из-за оленьих рогов
В Бресте спасатели деблокировали водителя маршрутки, столкнувшейся с трактором
«Никто не остановил»: два конокрада в Сморгонском районе увели лошадь с фермы посреди дня
В Климовичах две пьяные студентки избили восьмерых соседок по общежитию
Макей: «Беларусь получила от российской стороны предложения по углублению интеграционного сотрудничества»
В Минском районе загорелся асфальтобетонный завод