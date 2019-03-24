День Воли 2019 в Минске: митинг-концерт в Киевском сквере

Напомним, провести праздник в честь 101-й годовщины провозглашения Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года) на стадионе «Динамо» и возле Оперного театра, власти запретили. Согласовать мероприятие на изначально запланированном месте удалось в Гродно, где День Воли праздновали вчера, 23 марта.

Напомним, Киевский сквер — одна из шести площадок в Минске, где действует уведомительный порядок проведения массовых мероприятий. Начало сбора – в 12.00. Начало митинга — в 13.00.

Начало праздника - в 13.00Фото: Святослав ЗОРКИЙ

— Гэта пляцоўка змяшчае не менш людзей, чым тая, што была ў Опернага тэатра. Гэта пляцоўка ў атачэнні жылых дамоў, жыхары якіх таксама могуць прыйсці і прыняць удзел. Гэта будзе святочнае мерапрыемства, акцэнт будзе на канцэрт беларускіх гуртоў, мы запрашаем людзей браць беларускую нацыянальную сымболіку, — говорил лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич еще во время пресс-конференции организаторов мероприятия в Минске.

В общем-то, планы с тех пор и не изменились. На празднике выступят политики, общественные деятели, планируется также подписание резолюции в поддержку независимости Беларусиа. После митинга - концерт с участием групп «Дай дарогу!», Р.С.П., N.R.M, «Няхай», КаS, «Водар».

В столице организацией праздника занимаются движение «За Свободу», Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и оргкомитет партии «Белорусская христианская демократия». Во время праздника будет проходить сбор средств для покрытия расходов на организацию концертов.

По подсчетам ораганизаторов, в столице расходы на организацию праздника превысили 12.000 рублей.

Празднуем 101-ю годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики.

Напомним, среди запретов, на которые указывает ГУВД, числится запрет на использование официально незарегистрированных флагов, эмблем и символов. Однако, как утверждают организаторы митинга-концерта в Киевском сквере, людей со значками или бело-красно-белыми лентами правоохранители обещали не трогать. Не запрещено также использовать бело-красно-белые флаги непосредственно во время прзадника. Будем надеяться, что так оно и будет. Напомним, в прошлом году милиция задерживала в Минске людей, которые шли с бело-красно-белыми флагами после окончания митинга-концерта.

Помимо митинга и концерта в Киевском сквере в кафе-ресторане «Грай» 24 марта также пройдет лекторий «Школа БНР», на котором историки расскажут о символах БНР. После лекций будет концецрт с участием групп Naka, «Мутнае вока», «:B:N».

— Я не могу никого призывать к проведению несанкционированных акций. Но я поделюсь своими планами. Я намерен с флагом и цветами пройти по Октябрьской площади к Володарского, 9 (место, где провозгласиили БНР в 1918 году. — Ред), чтобы возложить цветы, - заявлял о своих планах на 25 марта лидер Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Мы будем следить за ходом гуляний и развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

История одной фотографии, сделанной 101 год назад: Два президента БНР, четыре врага народа и один литовский министр белорусских дел (читать далее)

Историк Валентин Мазец: «БНР - первая национальная форма белорусской государственности в ХХ столетии» (читать далее).

День Воли 2018: как прошел концерт в Минске у Оперного театра (подробнее)

Александр Лукашенко: «Столетие БНР - ну, столетие, великая дата, отпраздновали - хватит» (подробнее)

25 марта - годовщина со дня основания первого белорусского независимого государства (читать далее)

Минск стал столицей именно при БНР! (читать далее)

Убийство премьер-министра БНР организовали чекисты? (читать далее)