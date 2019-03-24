Переросший «пикачу» и советы подросткам от репера

23 марта впервые на 15-тысячной «Минск-Арене» выступил кумир современных подростков, белорусский певец и репер ЛСП – один из немногих белорусских исполнителей, собирающих аншлаги в России. Кстати, превдоним ЛСП расшифровывается как Lil Stupid Pig – Маленькая глупая свинья.

ЛСП – один из немногих белорусских исполнителей, собирающих аншлаги в РоссииФото: Святослав ЗОРКИЙ

Концерт должен стартовать в 19.00, но начало, как всегда, задерживают. Пока время есть, успеваем поговорить с публикой, которую в основном составляют подростки. В кепках, футболках и байках с логотипами группы, радостные и вдохновленные они ждут настоящего шоу.

Подростки ждут настоящего шоуФото: Святослав ЗОРКИЙ

19-летние Анастасия и Надежда из Каменной горки одни из самых настоящих фанаток - они приехали в 5 утра, чтобы успеть на концерт своего кумира.

19-летние Анастасия и Надежда приехала в 5 утраФото: Святослав ЗОРКИЙ

– Нам так показалось, что мы опаздываем. Очень сильно хотели попасть в первый ряд, чтобы увидеть этот концерт. Потому мы и купили билеты почти за год, – голоса девушек заглушает рев толпы.

Молодежь готова отрыватьсяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Публика уже несколько раз проорала: «ЛСП, ЛСП!». Но дорогой кумир явно не торопится. Тем временем 14-летняя Лиза боится «не умереть» от взрыва эмоций, которых она ждет от концерта.

– А мне через два дня семнадцать, – хвастается Кристина. Похоже, концерт любимого исполнителя – ее предпраздничный подарок.

Среди подростков можно наткнуться на кого-то и постаршеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Проходит почти полчаса. Видимо, затягивать концерты – это такая прикольная фишка. Но подростки готовы ждать своего кумира сколько угодно.

– Я просто не мог не прийти на концерт, потому что слушаю ЛСП уже года четыре! – делится 17-летний Сергей.

Среди такого количества юных лиц ищем кого-то постраше. И вдруг натыкаемся на девушку, явно не похожую на тинейджера. Оказывается, Ольге 31 год и она из России.

– Я пришла сюда со своей 16-летней племянницей. Она была на концерте ЛСП в Твери в каком-то клубе, но не таких масштабов. Для нее такая 12-тысячная арена – это, конечно, эмоции. Поэтому специально заранее купили билеты в фанзону и она приехала в Минск в гости, пока я здесь живу и работаю, – делится россиянка.

Ольга пришла на концерт со своей 16-летней племянницейФото: Святослав ЗОРКИЙ

Наконец после долгих ожиданий, под дикий рев молодежи появился и ЛСП, он же Олег Савченко. В понтовых солнечных очках и франтовском костюмчике он начал петь про то, как же важны в нашем мире деньги и как он страдает без них.

Рэпер посоветовал девушкам не влюблятся в плохих парнейФото: Святослав ЗОРКИЙ

«Мне нужно больше денег, будет больше телок, будет больше друзей», – напевает рэпер. И вскоре объясняет: «Если нет денег, значит, нет телок, значит, нет друзей, значит нету приколов». Ну короче все понятно – раз денег нет, значит тебе остается только свернуться клубочком и хныкать в одиночестве.

Вот как надо оттягиваться!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А дальше в песне пошли словечки из разряда «для совершеннолетних». Похоже, с отметкой 12+ явно всех надули. Но молодежь в полном восторге и она готова отрываться.

– Вау, ааа! – кажется, что от криков вдохновленных тинейджеров вот-вот лопнут барабанные перепонки.

Певец пожелал парням быть более спортивнымиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Песенка с названием в честь «собачьей особи женского пола» заходит всем явно на ура. Пока зал смачно провывает нецензурное словечко, словно в конвульсиях, в оранжево-желтом костюме на сцене дергается чувак, похожий на переросшего пикачу.

Песни заходят всем на ураФото: Святослав ЗОРКИЙ

В перерывах между песнями, певец еще и успевает раздавать советы направо и налево.

– Желаю парням быть более спортивными, – заявил репер. А вот девушкам он посоветовал не влюблятся в плохих парней. Хотя, судя по текстам его песен, подростки скорее станут делать обратное.

После долгих ожиданий появился и ЛСПФото: Святослав ЗОРКИЙ

Конечно 15-тысячная «Минск-Арена» была заполнена далеко не полностью. Но это и не удивительно, ведь раньше группа выступала в Беларуси на гораздо меньших площадках. Плюс деньги на концерты подростки тянут из карманов своих мам и пап. Ну зато группе есть к чему стремиться в будущем.

ЛСП расшифровывается как Lil Stupid Pig – Маленькая глупая свиньяФото: Святослав ЗОРКИЙ

Основной контингент слушателей - подросткиФото: Святослав ЗОРКИЙ

На 15-тысячной «Минск-Арене» ЛСП выступил впервыеФото: Святослав ЗОРКИЙ

В перерывах между песнями, певец еще и успевает раздавать советы направо и налевоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Группе есть к чему стремиться в будущемФото: Святослав ЗОРКИЙ

На «Минск-Арене» выступил кумир современных подростковФото: Святослав ЗОРКИЙ

Раньше группа выступала в Беларуси на гораздо меньших площадкахФото: Святослав ЗОРКИЙ

Подростки готовы ждать своего кумира сколько угодноФото: Святослав ЗОРКИЙ