«Говорила, что работаю ткачихой». История клоунессы, которая искренне смеется даже спустя 30 лет на сцене цирка

С Натальей Суворовой мы встречаемся у двери с надписью «Артистическая 432». Невысокую стройную женщину с плавными движениями сложно представить в роли неуклюжего клоуна. Но спустя полчаса из гримерки вразвалочку выходит мальчишка в большой шапке, комбинезоне и с ярким носом. Пока приходим в себя, Наталя-Гаврош берет десяток шляп, кольца и трости и ведет нас на малую сцену. На репетиции звучат неожиданные White Stripes и Лана дель Рей.

А Гаврош-то на самом деле женщина!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Казалось бы, ну что клоуну репетировать? Ответ нашелся, когда я своими кривыми руками попробовала жонглировать или хотя бы перекинуть шляпу со спины себе на голову.

Кстати, на сцене меня ждало еще одно открытие: клоун искренне смеется и, похоже, действительно любит свою работу.

«Закончи хотя бы колледж! Цирк - это не профессия»

Наталья родилась в Молодечно, в далекой от цирка семье техника-контролера и водителя на железной дороге.

- Мне было 7 лет, когда мы всем классом приехали в минский цирк, а в программе работала клоунесса. Мне так захотелось подойти к ней и познакомиться! Но когда до входа за кулисы оставалась пара шагов, я подумала, что родители будут волноваться, если я задержусь, и побежала искать ребят. А когда мне было лет 12, в Молодечно открылась цирковая студия и мама попросила отвести младшего брата. Брата я записала, а потом подумала, как же он там без меня, - и записались сама. Брат ушел через год, а я осталась на 30 лет.

Гримерку делят между собой клоун и воздушная гимнастка.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Поначалу будущая клоун занималась обручами и жонглированием. Тогда же случилось ее первое выступление на большой сцене перед полным залом в Молодечно.

- Я делала номер с обручами и завалила абсолютно все, ни один трюк не удался! Через пять минут кое-как раскланялась, убежала в гримерку и разрыдалась. Тут заходит руководитель и спрашивает «Ну чего ты плачешь? Ты же стала артисткой!»

После школы нужно было идти учиться или работать. В результате следующие четыре года Наталья получала профессию «техник-технолог мукомольных предприятий» ради мамы, которая просила «закончи хотя бы колледж». Но цирк девушка не забросила - ходила на вечерние репетиции регулярно и с удовольствием.

Подготовка к репетиции.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И все же после техникума Наталья решила заняться цирком профессионально и отправилась в Минск. Пару раз в неделю репетировала в филармонии, где базировался цирк, и ее взяли на испытательный срок. Через пару месяцев, летом, она отправилась выступать с московским шапито, а осенью присоединилась к минскому цирку. Так все и завертелось.

- Родители не могли понять, откуда у меня любовь к цирку. Мама говорила: «Наташа, надо иметь нормальную профессию, вон девочки продавцами работают…». Было даже немного обидно. Только лет пять назад она оттаяла, сказала: «Да, ты артист». Папа на моем выступлении был лет 15 назад и напомнил мне большого ребенка, который сидел в зале с мороженым. После выступления мама спросила: «Ну как там Наташа?» Он ответил «Мне все понравилось, но я ее не узнал», - смеется артистка.

Мама говорила: «Наташа, надо иметь нормальную профессию, вон девочки продавцами работают…».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Клоунские пары создаются на небесах»

В цирке много супружеских пар, здесь целые поколения работают: муж и жена, их дети и внуки с семьями… Клоунские супружеские пары - не только не исключение, а скорее правило. Так произошло и у Натальи с Юрием. Они познакомилась, работая в одной программе: он был клоуном, она выступала с обручами. Как-то раз Наталья закончила выступление, переоделась и пошла в метро.

- Только села и чувствую, кто-то рядом хлопнулся. Поворачиваюсь - Юра. Оказалось, очень спешил, чтобы меня догнать. Вот с этого момента мы не расстаемся, в этом году 20 лет будет. Как говорят в цирке, клоунские пары создаются на небесах. Бывает, люди расходятся, а лет через десять - снова вместе! Думаю, все дело в умении дополнять друг друга и чувствовать партнера даже спиной. Ну и посмеяться мы любим, конечно. Мы веселые ребята, долго не страдаем и не плачем.

Муж Юрий - тоже известный клоун. В цирке говорят, что клоунские пары создаются на небесах. Фото: архив героя публикации.

Юрий стал ненавязчиво перетягивать жену-жонглера на свою клоунскую сторону. Та долго сопротивлялась. Но все решил случай:

- Я была вся такая женщина женщиной, говорила, что не мое это. В итоге уговорил меня просто стоять с ним на сцене и подавать реквизит. А потом неожиданно толкнул в плечо, я не удержалась на ногах и села на манеж. На глаза слезы навернулись - так обидно было! На секунду подумала, что больше никогда не надену этот клоунский костюм. И тут слышу - зал надрывается от смеха. Это прямо щелчок был. Я поймала себя на мысли «Наташа, а ведь это точка отсчета!» И после этого с удовольствием начала выступать клоуном.

Представления о веселом на сцене, но грустном в жизни клоуне - точно не про Наталья Суворову.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Профессия клоуна всегда вызывает уйму вопросов, и Наталья предпочитает ее не афишировать.

- Как говорила руководительница студии: если цирк станет вашим профессиональным призванием - старайтесь не шокировать людей. И я всем говорила, что работаю ткачихой. Просто и понятно.

"Помню, на моем выступлении все дети смеялись, а сын ревел в три ручья".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«В жизни я совсем другой человек»

Образы Жоржика и Гавроша Наталья придумала сама. Затем к ним присоединились два пуделя - один выполняет трюки, другой умеет считать и решать сложные задачки. Сейчас у пары живут 4-летний черный пудель-математик Томас и молодой белый пудель для трюков Лита.

- Пан Жоржик мне сразу пришел в голову: он такой кругленький, пузатенький, невысокий и важный… Так Юра стал Жоржем. Мне близок образ Гавроша, этакого подростка при вальяжном господине. Хотя я не люблю слово «пацанка», но так меня называют за характер. А мне хочется быть скорее как в своей заключительной репризе, когда Гаврош трансформируется: срывает костюм клоуна - и появляется пластичная женщина в красивом платье. В глазах детей в этом момент вижу разочарование: они уже полюбили Гавроша. В жизни я другой человек, меня даже никто не узнает (театрально плачет). Знакомый как-то пошутил: «Наташа, с тобой хорошо банки грабить. Ты так перевоплощаешься, что тебя не узнать!» А вот яркого Юру часто узнают.

На улице Гавроша никто не узнает, в отличие от Пана Жоржика. Фото: архив героя публикации.

Со спины хрупкую Наталью действительно можно принять за подростка. Многие даже не подозревают, что Гаврош на самом деле - женщина.

- После своего номера в Грозном я не переодевалась в конце в женщину, это все же мусульманская страна, и незаметно прошмыгнула в зал посмотреть на другие номера. Подростки на трибунах стали протягивать руки, здороваться как с мальчишкой и хлопать по плечу. Я им ответила тем же и быстро убежала. Если бы они узнали, что я женщина, был бы шок! Еще один смешной случай произошел в антракте. Меня хлопнул по плечу пацан лет 11. Говорит: «Меня Леха звать, а тебя?» Сказала, что я Гаврик. Он мне шепотом говорит: «Иди сюда - дело есть. Можешь этому толстому пендаль дать?» И показывает на Юру. Я ответила: «Конечно!» - и мы ударили по рукам. Когда началась наша следующая реприза, где по сценарию Жоржик получает пендаль, с трибун раздались вопли радости и аплодисменты. Кто-то точно выиграл спор!

Во время фотосессии фоном звучали морские котики, их вольеры находятся рядом с кулисами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Что интересно, сын двух цирковых артистов пошел по другому пути и получает второе музыкальное образование.

- Когда-то я думала, сын будет хвалиться моей профессией, но произошло по-другому. Помню, он совсем маленьким пришел в цирк. Смотрю, на моем выступлении все дети смеются, а он ревет в три ручья. Потом я у него спросила, чего он плакал, он сказал: «Я не знаю». И я не знаю, может, это ревность: мама всем принадлежит, а не только ему одному.

«В шапито часто нет даже минимальных удобств»

Клоуны обычно скрашивают зрителям время ожидания между выступлениями, пока на сцене готовят реквизит или когда случаются форс-мажоры - например, обезьянка потерялась или гимнастка не успевает подготовиться. Поэтому коверные клоуны должны быть всегда наготове. Ущемленными себя совсем не чувствуют: такая работа!

- У нас в цирке говорят, что работа лечит. Я и сама замечаю: выйдешь, отработаешь программу больной или уставший - и все проходит. Когда люди показывают тебе вот так (поднимает вверх большой палец. - Ред.) и приносят цветы, это настолько приятно! Приходишь домой - и хочется еще творить, делать, развиваться и дарить радость.

Поначалу Наталья занималась жонглированием и обручами, а клоуном себя совсем не представляла.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Впрочем, минусы тоже есть. По контракту бывает и полгода, и год, и даже пять лет работы в разъездных цирках - шапито. Там часто нет минимальных удобств: душа, горячей воды. Наталья признается, что иногда и холодной нет, и ее приходится «поискать и потаскать». Хотя иногда такие командировки приносят новый опыт и приятные воспоминания:

- Мне запомнилось выступление в Ставропольском цирке на воде. В манеже был бассейн с дельфинами, на специальном подиуме мы делали две репризы. Было очень прикольно, когда дельфины выплывали, клали мордочки на сцену и смотрели на нас. Правда, на двадцатом представлении они потеряли интерес, подумали: «Ай, надоели вы нам!».

Сценический грим.

«Долго я даже не знала, сколько зарабатываю»

Вспомнить, случался ли у нее кошмар любого клоуна - отсутствие смеха в зале, Наталья не может. Говорит, клоунам проще в этом плане, ведь дети - самая благодарная публика, но и самая требовательная - их не проведешь.

- Дети просто обожают подпевать моим музыкальным номерам! Сначала напряженно слушают «Березку», потом начинают подпевать «Антошку», а уже «Гуси у бабуси» поет весь зал. Зрители всегда смеются, если клоун падает или теряет штаны. Всегда срабатывает реприза «Оркестр» и номер с фотографом, для которых на арену вытягивают зрителей. Но даже если трюк не получается, ты можешь просто эффектно поймать на голову шляпу!

Наташу-Гавроша в образе не узнал даже собственный отец.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Наталья признается: артисты цирка - бюджетники, платят им немного. Если по контракту уезжаешь работать, то получается больше. Но и на эти деньги не купишь ни квартиру, ни машину. А нужно вкладывать в себя: сценические костюмы и реквизит обычно покупают сами артисты. «Белгосцирк» шьет костюмы, но их не часто используют - свои ближе к телу. Иногда костюмы крадут или они теряются в аэропорту, а расплачивается за это сам артист.

- Как-то раз за 15 минут до выступления в бобруйском шапито Юра пришел ко мне в гримерку в бабочке и трусах и сказал, что не может найти свой сценический костюм. Так и не нашли, выступали в обычной одежде. Пришлось выплачивать компенсацию цирку около 500 долларов за одни только штаны...

"Я трудоголик, увлеченный своей профессией, только ей и живу".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У клоунессы есть еще две страсти кроме работы - чтение исторических книг и занятия степом, элементы которого она стала вносить в свои выступления.

- Я трудоголик, увлеченный своей профессией. Только этой увлеченностью и живу. Долго я была настолько поглощена работой, что не знала, сколько зарабатываю. Мне было все равно. Если человек не горит - значит, он уже все сделал и нужно идти дальше другой дорогой. Но цирк разлюбить невозможно.

Сценическую одежду и обувь покупают сами артисты.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СПРАВКА «КП»

Наталья Суворова родилась и выросла в Молодечно, где с 12 лет ходила в цирковую студию. Последние 14 лет работает в Белорусском государственном цирке.

Всего с мужем отдали цирку больше 30 лет. Сейчас зрители знают пару как Пана Жоржика и Гавроша.

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