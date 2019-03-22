2019-03-22T12:46:34+03:00
Звезды
КП Беларусь

Наталия Орейро в Минске: пять раз переоделась, много говорила по-русски и поцеловала мужчину

Певица из Уругвая вернулась выступила в Минске в третий раз за 17 лет [фото]
Дарья ПУТЕЙКО
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Надо признать, что в 41 год Наталия выглядит роскошно.Надо признать, что в 41 год Наталия выглядит роскошно.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Звезда сериалов «Дикий ангел» и «Богатые и знаменитые» - нечастый гость в Беларуси. Если в России она дала больше тридцати концертов, то к нам приехала всего в четвертый раз с 2002 года. Летом Наталия Орейро записала несколько новых песен и в рамках в рамках Unforgettable Tour 2019 приехала их спеть.

Наталия Орейро выглядит так же, как 20 лет назад. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наталия Орейро выглядит так же, как 20 лет назад.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Концепция концерта была такой: Орейро – супергероиня, которая должна найти для своего народа новое солнце, потому что старое погасло. Пока на большом экране каждые 3-4 песни демонстрировали заставки, она переодевалась.

Певица меняла костюмы каждые три-четыре песни. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Певица меняла костюмы каждые три-четыре песни.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Она вышла на сцену в длинном блестящем платье. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Она вышла на сцену в длинном блестящем платье.Фото: Павел МАРТИНЧИК

41-летняя певица вышла на сцену в блестящем платье в пол с вырезом от бедра. Его сменил блестящий обтягивающий костюм с пышной шифоновой юбкой, потом был голубой комбинезон, расшитый звездами, дальше – красное платьице, в рок-секции – черное короткое с серебристыми ботфортами и, наконец, золотое платье и тоненький золотой нимб.

Прозвучали песни с альбомов Natalia Oreiro, Tu Veneno, Turmalina и из саундтрека к фильму «Джильда, я не жалею об этой любви», в котором Наталия Орейро сыграла главную роль. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Прозвучали песни с альбомов Natalia Oreiro, Tu Veneno, Turmalina и из саундтрека к фильму «Джильда, я не жалею об этой любви», в котором Наталия Орейро сыграла главную роль.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поклонницы принесли шарики, вырезанные из бумаги ладошки и плакаты с надписями Gracias («Спасибо»). Фото: Павел МАРТИНЧИК

Поклонницы принесли шарики, вырезанные из бумаги ладошки и плакаты с надписями Gracias («Спасибо»).Фото: Павел МАРТИНЧИК

Орейро демонстрировала отличную фигуру. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Орейро демонстрировала отличную фигуру.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Артистка, часто бывающая в России, активно говорила по-русски.

- Всем привет! Пойте со мной! Поехали! Танцуют все, все вместе! - призывала она зрителей.

А когда цеплялась за что-то на сцене, предупреждала музыкантов: «Осторожнее, осторожнее».

Ей подыгрывали ее музыканты, а подтанцовывали местные, белорусские артисты. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ей подыгрывали ее музыканты, а подтанцовывали местные, белорусские артисты.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Билеты стоили от 40 до 180 рублей: наверное, это и стало причиной полупустого зала. Но это обстоятельство артистку совершенно не смутило – она выступала так, будто перед ней ревущий стадион.

К слову, о ревущих стадионах: какими бы заводными ни были латиноамериканские ритмы, танцевать у зрителей не получалось. Тех, кто слишком рьяно наслаждался концертом, ретиво успокаивали и усаживали на места строгие смотрительницы. Ситуация вышла из-под контроля только за три песни до конца выступления, когда энергия Орейро победила смущение белорусов и вскочили на ноги все разом.

Подбадриваемые Наталией, зрители порывались танцевать, но их усаживали на места сотрудники Дворца республики. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Подбадриваемые Наталией, зрители порывались танцевать, но их усаживали на места сотрудники Дворца республики.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наталия часто подходила к краю сцены, заглядывала в глаза поклонницам и спрашивала, как у них дела. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Наталия часто подходила к краю сцены, заглядывала в глаза поклонницам и спрашивала, как у них дела.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда концерт закончился, артистка еще пятнадцать минут не уходила со сцены. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Когда концерт закончился, артистка еще пятнадцать минут не уходила со сцены.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Концерт длился полтора часа, прозвучало больше двадцати песен, но ждали, конечно, Cambio Dolor – заставку из сериала «Дикий Ангел». После последних аккордов свет в зале включился, но Наталия Орейро никуда не ушла: она пятнадцать минут принимала цветы, фотографировалась и оставляла автографы желающим.

Поклонник вручил цветы и получил взамен объятия, поцелуй... Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Поклонник вручил цветы и получил взамен объятия, поцелуй...Фото: Дарья ПУТЕЙКО

...совместную фотографию... Фото: Дарья ПУТЕЙКО

...совместную фотографию...Фото: Дарья ПУТЕЙКО

...и поцеловал ей на прощание руку. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

...и поцеловал ей на прощание руку.Фото: Дарья ПУТЕЙКО

- Я была на самом первом ее концерте в 2002-м году, - рассказала «КП» одна из зрительниц. – Мне тогда было 12 лет, я за свои деньги купила для Нати три розочки, но охранник даже не разрешил мне подойти к сцене. Я сегодня снова принесла цветы, и мне удалось ей их лично вручить, мы даже общее селфи сделали!

ЧТО СПЕЛА?

1. United by Love

2. Huracán

3. De tu amor

4. Río de la Plata

5. Cuesta arriba, cuesta abajo

6. Vengo del mar

7. Gitano corazón

8. To Russia with love

9. Valor

10. Me muero de amor

11. Estamos Todos Solos

12. Que si, que si

13. Que digan lo que quieran

14. No soporto

15. Tu veneno

16. Caliente

17. No me arrepiento de este amor

18. Fuiste

19. Cambio dolor

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