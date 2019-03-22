2019-03-22T11:38:27+03:00
Досуг
КП Беларусь

Писатель Николай Иванов: «Пусть люди читают с экранов, главное, пусть читают, а не в игрушки играют»

По приглашению Международного медиаклуба «Формат А-3» в Беларусь приезжает Председатель Союза писателей России, автор более 20 книг, лауреат множества литературных премий, военный журналист Николай Иванов
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Писатель Николай Иванов. Фото: http://www.format-a3.ru.Писатель Николай Иванов. Фото: http://www.format-a3.ru.
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В Минске недавно завершилась Международная книжная ярмарка, центральным экспонентом которой стала Россия, представившая огромное количество изданий и новые творческие проекты. В этом масштабном форуме принимал участие и гость клуба, который возглавлял представительную российскую делегацию. В беседах с коллегами Николай Иванов акцентировал внимание на том, что лучшие произведения русских и белорусских писателей имеют много общего в отражении мира и человека. На его взгляд, взаимодействие наших литератур базируется на породненности происхождения и сходстве исторических судеб. Известный писатель надеется на то, что «мы не сломаем эти два крыла, а сохраним их для будущих поколений».

Сам Николай Иванов обладает яркой биографией, которая захватывает читателя не меньше, чем его книги. Жизненный путь его похож на остросюжетный роман, в котором отражена вся наша непростая головокружительная эпоха. Он прошел горячие точки Афганистана, был награжден медалью «За отвагу» и орденом «За службу Родине», провел четыре месяца в плену в Чечне, где боевики прозвали его «Полковник Чехов». Чудом спасся от расстрела - благодаря успешной спецоперации по его освобождению. Его роман «Вход в плен бесплатный» вышел с посвящением: «Спецгруппе, которая отыскала меня в чеченских подземельях и освободила из плена - с вечным благодарением».

Николай Иванов работал корреспондентом журнала «Советский воин», потом стал его главным редактором. После распада СССР журнал назывался «Честь имею». В 1993 году Иванова вызвали в Главный штаб и настоятельно рекомендовали опубликовать материалы в поддержку обстрела Белого дома. Он отказался, и его редакторская судьба была решена, а военная карьера закончена. Иванов перешел на службу в Департамент налоговой полиции, продолжил писать книги. По мотивам его романа «Наружка» был снят 12-серийный телефильм о раскрытии крупных налоговых преступлений.

Николай Иванов освещал грузино-осетинские события 2008 года, захват заложников в Беслане, многие другие знаковые конфликты.

Много лет являлся секретарем правления Союза писателей России. В прошлом году был избран Председателем Союза писателей.

Николай Иванов - лауреат литературных премий имени Николая Островского, Михаила Булгакова, автор более 20 книг. Его произведения, выходившие в российских издательствах в сериях «Военные приключения» и «Современный российский детектив», созданы на основе документов, фактов и свидетельств очевидцев. Автор затрагивает недавние переломные и трагические, связанные с громкими политическими именами, события.

В литературных кругах Николай Иванов считается автором суровой военной прозы, но его в той же степени можно считать и лириком, который, познав тяготы войны, особенно ценит радости мирной жизни.

- Литературный пласт истончается, люди стали меньше читать. По последним исследованиям, сегодня в среднем человек в России читает в день всего от 3 до 7 минут, а телевизор смотрит 3 часа. Мы, писатели, уже давно не боремся с гаджетами, телефонами, компьютерами. Пусть люди читают с экранов, главное, пусть читают, а не в игрушки играют. А вот пишущих очень много… Это вселяет надежду, - рассуждает Николай Иванов.

Существует ли молодая русская и белорусская литература, есть ли достойная смена, или связь поколений утрачена? Почему между мэтрами и «литературной молодежью» иногда возникает недопонимание? Какова судьба романа, посвященного событиям, произошедшим в 1991 году в Беловежской Пуще? Удастся ли писателям, как раньше, стать властителями дум? На все вопросы, волнующие современного читателя, гость клуба готов дать ответ.

На встречу приглашаются студенты, педагоги, литераторы, представители писательских и творческих организаций, а также все поклонники хорошей литературы.

Встреча с Николаем Ивановым состоится 27 марта в Минске в БГУ в 16.30 (конференц-зал, ул. Кальварийская, 9). В Гродно встреча пройдет 28 марта в 15.00 в конференц-зале Гродненского государственного университета имени Я.Купалы (ул. Ожешко, 22).

Вход свободный. Обязательна предварительная регистрация по телефонам: +375 17 327 18 54, +375 29 630 02 27. А также по e-mail: best_format_a3@mail.ru

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