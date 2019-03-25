Сделать УЗИ: обследуем организм и определяем пол ребенка

УЗИ - безвредный и совершенно безболезненный метод обследования организма, у которого есть ряд преимуществ. В отличие от рентгена, УЗИ абсолютно безопасно, а результат не нужно ждать.

Как часто делать УЗИ?

Если пациента ничего не беспокоит, УЗИ делают, чтобы контролировать здоровье. В этом случае достаточно одного раза в год. Если же есть заболевания, периодичность УЗИ определяет врач.

Почему важно, на каком аппарате делают УЗИ?

От аппарата зависит, каким получится изображение. На современных аппаратах получаются сверхчеткие изображения органов и систем, независимо от глубины их расположения.

В медицинских центрах предлагают широкий спектр услуг УЗИ: ультразвуковая диагностика лимфоузлов, органов брюшной полости, молочных или слюнных желез, УЗИ мягких тканей; а также УЗИ на раннем сроке беременности и в 2 - 3-м триместре и т. д.

Расскажем подробнее о нескольких вариантах УЗИ.

Фото: Алексей Фокин.

УЗИ сердца (эхоКГ) на ранних этапах поможет обнаружить заболевание вовремя и начать лечение. Для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний существуют разные методики. Самая распространенная - электрокардиограмма. А чтобы увидеть всю картину полностью, пациентам назначают эхоКГ, или же УЗИ сердца, которое позволяет заметить проблемы на ранних стадиях, когда нарушения еще не имеют симптомов.

В каком случае врач может назначить УЗИ сердца?

В группе риска - пациенты, которые перенесли операцию на сердце, или люди, страдающие сахарным диабетом. Показателями, чтобы проверить сердце, могут быть общая слабость, потеря сознания, отеки, одышка, повышенная потливость, боль и шумы в сердце, головокружение.

Фото: Булатов Алексей.

УЗИ-диагностика беременности раннего срока и УЗИ плода в 2-м, 3-м триместре беременности помогают узнать, как развивается ребенок, нет ли каких-то патологий. УЗИ безболезненно и безопасно и для мамы, и для ребенка. Плановую УЗИ-диагностику будущая мама за время беременности проходит три раза. Первый раз - на раннем сроке (обычно 6-я неделя). Этой процедурой подтверждают беременность, смотрят, как располагается плод. Во втором триместре беременности делают второе плановое УЗИ. В это время информации о будущем малыше больше. Родителям обычно сообщают пол ребенка. Врач изучает количество околоплодных вод, патологии, состояние плаценты и шейки матки. Во время второго УЗИ можно рассмотреть лицо малыша, головной мозг, сердце, желудок, печень, определить число сокращений сердца. Врач замеряет ножки и ручки плода. Третье УЗИ проводится ближе к концу беременности - на 32 - 36-й неделе. Это один из важных этапов подготовки к родам. Во время процедуры определяют, как расположен плод, оценивают состояние всех органов и систем, определяют размеры и степень развития малыша.

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