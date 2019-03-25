Как получить компенсацию за сорванный отпуск и застраховаться от судов с соседями?

Тот, кто хочет хорошо отдохнуть летом, начинает бронировать туры уже сейчас. Так спокойнее и дешевле. Есть время предусмотреть различные форс-мажорные ситуации и даже застраховаться от них. Кроме традиционного страхования от несчастных случаев и болезней при поездке за границу можно позаботиться и о возврате денег в случае невыезда. Мы выяснили, в чем выгода такого страхования и что еще стоит застраховать, чтобы спать спокойно.

Пришлось вернуться домой позже из-за кражи документов - страховая компенсирует издержки

- Страховка от невыезда защищает от расходов, связанных с отменой поездки по разным причинам. К примеру, вы купили заранее тур, но сложились какие-то обстоятельства, не зависящие от вас. И если у вас есть полис страхования от невыезда, то страховая компания при определенных условиях вернет часть стоимости этого тура, - рассказала Ирина Гузовская, начальник отдела медицинского страхования компании «Ингосстрах».

- Что должно произойти, чтобы случай был признан страховым?

- Страховым случаем считается смерть, травма, госпитализация и стационарное лечение в медицинском учреждении самого выезжающего и его близких родственников. Невозможность выехать в связи с повреждением и утратой недвижимого имущества или транспортного средства, на котором планировали ехать, вызов повесткой в суд - тоже страховые случаи.

Допустим, уже на отдыхе с членами семьи застрахованного или с ним самим случилось то, из-за чего придется отложить выезд домой: болезнь, хищение и утрата документов и т. д. В этом случае страховая компания возместит расходы, связанные с этим незапланированным пребыванием за границей. Компенсируются и расходы, связанные с досрочным возвращением из тура по причине болезни и смерти близких родственников.

- Имеет ли значение время покупки тура, чтобы можно было застраховаться от невыезда?

- Да. Во-первых, пока страхуются только те туры, что приобретаются в туркомпаниях. И с момента покупки тура должно пройти не менее 90 дней. Есть и другие важные моменты. Например, если судебное разбирательство, приходящееся на период страхования, было назначено до момента покупки тура, то в этом случае отмена поездки не компенсируется.

Если вы, например, купили тур, застраховались от невыезда, заболели и туркомпания перенесла вам сроки поездки - причины для компенсации нет. Если же этот перенос потребует от вас дополнительных финансовых затрат - эту разницу страховая компания компенсирует. Если туристическая компания отказывается перенести сроки, то возмещается стоимость тура.

- Страховка от невыезда предусматривает все возможные риски или есть разные варианты?

- Мы предлагаем страхование по восьми рискам, каждый из которых оценивается по-своему. Вы сами выбираете, от каких застраховаться. От этого будет зависеть цена полиса.

Отравление алкоголем не покроет ни одна страховка

- Страховка от несчастных случаев и болезней - обязательная и уже привычная вещь для всех выезжающих за границу. Однако когда что-то случается, часто оказывается, что и страховка не та, и случай не тот. Что важно знать при покупке такой страховки?

- Во-первых, оформляя страховку, надо честно указывать, какая цель поездки, будете ли вы заниматься активными видами спорта и т. д. От этого зависит цена и, соответственно, выплаты. Если вы сэкономите здесь, то за границей можете столкнуться с ситуацией, когда какие-то случаи не компенсируются страховой компанией и их придется оплачивать самостоятельно. Часто бывает, что человек покупает самую дешевую страховку, покрывающую минимальное медицинское обслуживание, а потом начинает прыгать с парашютом, кататься на водных лыжах, получая травмы, которые предполагают совсем другие расходы.

- Такую распространенную «травму», как отравление алкоголем, можно предусмотреть в страховке?

- Нет. Это никакая страховка не покрывает.

- Какие страховки вы бы посоветовали приобрести тем, кто отправляется в путешествие за границу на своем автомобиле?

- Страховка, покрывающая страховую сумму не менее 70 тыс. евро на одного человека. КАСКО - обязательно. И еще чтобы была предусмотрена возможность рассчитаться наличными деньгами с компенсацией страховой компанией.

УПС - и у вас в кармане три вида страховки по цене одной!

Страхование здоровья - актуальный вопрос как для тех, кто отправляется отдыхать, так и для тех, кто никуда не едет. А если еще есть и автомобиль, квартира, дача… Для экономии расходов на страхование «Ингосстрах» предлагает своим клиентам интересный продукт - УПС (Универсальная потребительская страховка).

- Это наш инновационный продукт, который включает три вида страхования: страхование имущества, страхование гражданской ответственности владельцев жилых помещений перед соседями и страхование от несчастных случаев, - рассказал Игорь Никитенко, начальник управления комплексного страхования компании «Ингосстрах». - Цена этого полиса довольно демократичная - от 20 до 60 рублей. В зависимости от цены меняются лимиты, на которые предоставляется страховое покрытие. Они небольшие. Но для людей, которые никогда не страховали имущество и здоровье, Универсальная потребительская страховка - это хорошая возможность за небольшие деньги узнать, что такое страхование, прочувствовать защиту, которую дает полис.

- Какие ЧП могут компенсироваться по этой страховке?

- Квартира страхуется от стандартных рисков - от залития соседями, от пожара, от противоправных действий третьих лиц и от стихийных бедствий. Гражданская ответственность - это страхование на тот случай, если вы зальете соседей снизу. Несчастные случаи - это инвалидность или смерть страхователя. Повторю, что лимиты небольшие, и не всегда страховые выплаты по этому полису полностью покроют расходы. Но каждый из этих трех видов страхования по отдельности в разы дороже, и не каждый человек решится сразу купить по полной стоимости три полиса.

Кроме того, для наших клиентов покупка полиса УПС может уменьшить цену другого страхового продукта.

Застраховать квартиру или дом можно без осмотра

- Что вы можете порекомендовать для уменьшения стоимости страхования жилья?

- Один из способов оптимизировать стоимость страховки квартиры - это страхование отдельных ее элементов: отделки, сантехнического оборудования и др. В стоимость квартиры входят и стены, но с ними в случае залития ничего не происходит. Мы рекомендуем страховать как свою квартиру, так и ответственность перед соседями, что даже более актуально. Потому что если проблемы в своей квартире как-то можно решить самим, то с соседями дело может дойти и до суда.

Выгодно покупать несколько страховых продуктов - вы получаете скидки от 5 до 20% к каждому последующему полису. Клиенты, страхующие автомобили, ощущают на себе эти скидки больше всего. Если они страхуют дом или квартиру как минимум на 100 долларов, мы увеличиваем срок страхования по КАСКО - и клиент получает 70 дней пользования страховкой автомобиля бесплатно.

Если человек страхует квартиру у нас несколько лет подряд, то стоимость страховки, как правило, всегда на следующий год уменьшается.

- Дома, дачи тоже страхуете? Как быть, если недвижимость в сотнях километров от Минска?

- Да, страхуем. Несмотря на довольно высокие лимиты - порядка 50 тыс. долларов, у нас можно застраховать квартиру или дом без осмотра.

БУДЬ В КУРСЕ!

Новое предложение от «Ингосстрах»:

«Семейный полис». Предполагает страхование семьи в составе от трех человек (мать, отец и дети, в том числе приемные, в возрасте до 18 лет). Вы можете сами выбрать необходимые виды медицинской помощи и включить их в договор страхования: амбулаторно-поликлиническая, стационарная, неотложная, стоматология.

УПС (Универсальная потребительская страховка) - комплексное страхование имущества, ответственности, здоровья по выгодной цене.

Акция «+70 дней» - бесплатное пользование страховкой КАСКО в течение 70 дней. Условие: заключение договоров страхования автомобиля со сроком эксплуатации не более 3-х лет и стоимостью не менее 15 000$ по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату заключения договора и дополнительных договоров страхования по иным видам на общую сумму страховой премии не менее 100 $ по курсу Национального банка на день оплаты.

Полезный адрес:

220050, г. Минск, ул. Мясникова, 40

Тел.: +375 17 203-58-78

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