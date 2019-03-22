В Театре белорусской драматургии зовут охотиться на себя и шутят о гендере

«Паляванне на сябе» (по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота») прочел по-новому известный киевский режиссер Стас Жирков. История вышла за свои рамки, ведь главный ее герой, Зилов, попал в лабиринт собственного сознания. Это окажется тот еще квест, где в каждой из комнат жизненные опоры – они же, как оказывается, и тяготы. Вот - жена, вот - любовница, а там – друзья...

Правда, зрителю доведется не раз посмеяться, хотя перед ним, в общем-то, не комедия (да, так и отмечено в жанровой принадлежности спектакля). Да и смех будет не столько над ситуациями или положениями. Тут, скорее, коктейль из экзистенциальных тем. А на этом уровне каждый шаг может стать последним. Так что Зилову предстоит немало походить, чтобы найти желанный выход. Или не найти?

Главный герой нового спектакля по "Утиной охоте" оказался... наедине со всеми.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Спектакль хорошо встречен критикой. Отмечена и режиссура, и актерские работы. В ролях – заслуженая артистка Беларуси Людмила Сидоркевич, актеры Максим Брагинец, Гражина Быкова, Сергей Шимко, Артем Курень, Андрей Новик, Дмитрий Давидович, Анна Семеняко, Анастасия Боброва. О них и о своей работе говорит и Стаж Жирков:

- Часцей за ўсё гэту гісторыю разглядаюць, як вельмі бытавую, але на самой справе ў п’есе закладзены небытавы ход. І менавіта таму мне цікава паглядзець на гэтага аўтара зараз, бо час дае розныя магчымасці для працы на сцэне. Што гэта будзе? Адказваю проста: гумар, гумар, гумар і яшчэ раз гумар, толькі смеху будзе станавіцца не больш, а менш. Не заўсёды чалавек смяецца тады, калі хоча… Акцёры РТБД – фантастычныя. Іх рашучасць, апантанасць тэатрам, іх жаданне быць лепш – усё гэта дапаможа спектаклю стаць не проста «Паляваннем на сябе», а «Дзікім паляваннем на сябе!

В смешном и одновременно серьезном спектакле о жизненных проблемах не обошлось без кровопролития.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

А В ЭТО ВРЕМЯ

Театр белорусской драматургии готовит фантастическую комедию идиотских положений «Гендарныя выкрунтасы». Более двух часов в спектакле по пьесе одного из известнейших белорусских драматургов Андрея Курейчика обещают зашкаливающую актуальность и комичность. Сюжеты – ясные для каждого, а вот герои... Говорят, что они будут во всех смыслах не в себе.

Новинку репертуара для аудитории 18+ поставил художественный руководитель театра Александр Гарцуев. В ролях – звезды РТБД: заслуженые артистки Беларуси Людмила Сидоркевич и Галина Чернобаева, актеры Андрей Новик, Андрей Добровольский, Сергей Шимко, Николай Стонько, Максим Шишко, Мария Петрович, Надежда Цветкова, Дмитрий Давидович, Артем Курень, Анна Анисенко.

Вот что говорят о спектакле его создатели.

- Гэты спектакль - сцэнічны эксперымент, у якім гледачу будзе цікава паназіраць, як у рэжыме рэальнага часу адбываецца момант вось гэтага «гендарнага выкрунтаса», - рассказывает постановщик Александр Гарцуев. - Калі мы глядзім фільмы, дзе ў сюжэце прысутнічае пераўвасабленне, мы разумеем, як гэта працуе, з дапамогай якіх кінапрыёмаў, агучка зноў жа можа ствараць падобны эфект. А ў тэатры ты тут і зараз можаш назіраць за гэтым эксперыментам. Гэта так жа і магчымасць для акцёраў трохі пагарэзаваць у перапынках паміж сур'ёзнымі працамі.

- Мне самой вельмі захацелася «кінуць» сябе ў іншы бок. Гэта такая рызыка, - признается Людмила Сидоркевич. - Я не ведаю, што атрымаецца, я не ведаю, што атрымаю ў адказ, але гэта быў мой свядомы выбар, каб мяне ўбачылі зусім іншай. Вострахарактарнай і нават гратэскавай недзе. Проста хацелася, каб гэта было смешна. Гэта камедыя. Глядач павінен прыйсці і пасмяяцца. Канешне, нешта вынесці для сябе, але пасмяяцца.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

«Паляванне на сябе» - 2 апреля в 19:00.

«Гендарныя выкрунтасы» - 4 и 17 апреля в 19.00