Александр Лукашенко: «Не терплю, если кто-то в гости приезжает и в доме не убрано»

Совершая рабочую поездку в Барановичский район, президент отметил важную роль города в транспортной инфраструктуре:

- Он находится на перекрестке всех дорог и путей, в том числе главной нашей магистрали, которая идет из Китая на запад Европы. Сегодня уже так надо говорить. И это направление - по железной дороге, воздушным транспортом и автомобильным - будет только усиливаться.

Визит Александра Лукашенко в Барановичи - продолжение работы по развитию регионов, которая началась в Оршанском районе.

- Очень важно было все эти идеи, которые я предлагал, отработать на той земле, которую хорошо знаешь, а потом этот опыт переложить на подобные города, - объяснил он. - В Орше был тяжелый опыт. Там мы потеряли практически половину правительства. Не хотелось бы, чтобы это случилось и в Брестской области. Извините, что я вынужден об этом говорить, но меня знаете: если я приехал к вам, мы с вами договорились, мною принято решение - вы должны его исполнять. Я в стороне стоять не буду.

Президент рассказал, что после Орши и Барановичей займутся другими крупными городами.

- Что касается экономики регионов, работа здесь будет вестись поэтапно. Акцент будет сделан на этих 11 городах Беларуси, где в ближайшие два года должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. (..) Поэтому для того, чтобы здесь дети ваши и внуки жили, надо создать условия. Условия не хуже, чем в лучших местах нашей Беларуси.

Так же президент рассказал об…

… ОТЗЫВАХ

Он обратил внимание, что внимательно ознакомился с обращениями граждан, которые поступили во время «Большого разговора с президентом» 1 марта.

«Я их услышал, я прочитал все, хорошее и гадости, на всех форумах, в социальных сетях, в официальных, оппозиционных и прочих средствах массовой информации. Я всех услышал».

… ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ

«Нам нужны инвестиции, которые будут на пользу нашим людям и нашему государству в виде добавленной стоимости, которая останется у нас, чтобы была прибыль, были налоги, чтобы предприятие развивалось. Не просто бросаться на какую-то копейку. Он (инвестор, - ред.) привезет, разместит производство и все, что здесь получит, вывезет, не заплатив ни копейки налогов. Поэтому инвестиции инвестициям рознь».

… ДОРОГАХ

«Люди правильно возмущаются. Позавчера сделали дорогу - она развалилась. Это не только настроение людей, это их материальное благосостояние - почти у каждого есть автомобиль. Они вложили туда (в покупку авто, - ред.) немалые деньги и хотят по нормальным дорогам проехать».

«Дорожники до сих пор «осваивают» выделенные средства. Введите железобетонную практику: построил дорогу, здание и прочее - гарантийный срок. Если что-то случилось - иди и делай за свой счет. У нас везде с этим проблема. А за два года дороги в городе и за пределами города (Барановичи, - ред.) приведите в порядок».

… ЗАРПЛАТАХ

«Произвел товар - продал - плати зарплату. Никто не мешает. Я же у вас не отбираю. Но если кто-то думает, что мы будем платить заработную плату тем, кто сегодня «шалтай-болтай» работает и зарабатывает там 600 – 700 рублей, как пишут, а мы будем доплачивать до 1100 рублей, то вы должны понимать, за счет кого. Мы что, должны отобрать у кого-то деньги, кто больше зарабатывает, и отдать тем, кто меньше? Это неправильно!».

… ПОРЯДКЕ

Президент отметил, что перед его приездом Барановичи привели в порядок. Отметил и отзыв одного из жителей в СМИ с пожеланием приезжать почаще.

«Город привели в порядок, что-то покрасили, отремонтировали. Это естественно. В силу особенностей моего характера я не терплю, если кто-то в гости приезжает и в доме не убрано. Это элементарно. Поэтому те, которые страдают и критически относятся, пусть не страдают. Они тоже, когда гость приезжает, убирают, подметают».

… СВОЕМ РЕЙТИНГЕ

«Я слышу не только те 80% населения Брестской области и, в частности, Барановичей, которые в общем-то положительно относятся к президенту, но и те 20%, которые не определились еще до сих пор в отношении к Лукашенко или не поддерживают президента. Я вас не делю, все вы мои люди».

… СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

«Мы произведем больше мяса и молока - не вопрос. Но надо понимать, что мы с ним будем делать. В той ситуации, когда то старший брат перед нами дверь захлопнет одну, вторую, в Европейских союз... нас не очень приветствуют там, потому что у них своего добра этого хватает - молока и мяса». «Поэтому мы вынуждены идти туда - на дальнюю дугу. Хорошо, что с Китаем добрые отношения. Поэтому, производя какой-то товар, надо понимать, что мы с ним будем делать».

… САДОВОДСТВЕ ПО ТАДЖИКСКОМУ ОПЫТУ

«10 гектаров в Гомеле, 10 гектаров в Бресте высадили (винограда из Таджикистана, - ред.), привезли на самолетах эту лозу, чтобы импортозамещением заниматься. Мы у себя его уже можем произвести. Это одно из направлений. Это мои эксперименты. Я не говорю про какие-то арбузы, про традиционные наши культуры - возделывание картофеля, причем самых современных сортов».

По информации belta.by