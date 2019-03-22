Милиция задержала 12 закладчиков наркотиков

У дюжины закладчиков наркотиков милиция изъяла более 1,3 килограмма различных психотропных веществ. Известно, что все задержанные работали на один интернет-магазин.

Самыми крупными закладчиками были двое молодых людей, которые пару месяцев назад закончили службу в армии по контракту. Выйдя на гражданку, друзья решили распространять наркотики. Закладки делали в Минске и в пригороде. На интернет-магазин по продаже наркотиков они вышли через объявление в интернете.

- За несколько месяцев бывшие сослуживцы стали работать с весами в 500 - 1000 грамм. Чтобы быть поближе к рынку сбыта, молодые люди сняли дом недалеко от Минска, где фасовали наркотик на более мелки партии по 25 - 50 грамм, которые затем раскладывали для так называемых «минеров» помельче рангом, а те, в свою очередь, полученный наркотик делили на разовые дозы и раскладывали для конечных потребителей, - сообщает УВД Минского облисполкома.

Кроме двух парней милиция установила еще 10 закладчиков, 6 из которых минчане. Большинство из них безработные совершеннолетние люди. Самому младшему - всего 15 лет, он учится на первом курсе колледжа, а самому старшему - 29 лет.

Двое из них в этом году уже задерживались за хранение наркотика, в том числе 15-летний парень. Еще одна - девушка - за торговлю наркотиками.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 статьи 328 УК РБ (незаконный оборот наркотиков с целью сбыта). Максимальное наказание по этой части статьи - 15 лет лишения свободы. Уголовная же ответственность за это деяние наступает с 14 лет.

- Объявления с предложением стать наркокурьером есть в интернете. Но часто наркодилеры сами рассылают людям объявления о предложении стать закладчиком через соцсети, электронную почту. Они обрабатывают человека - предлагают быстро заработать деньги. Говорят, что это относительно безопасно. Обещают многое. Главное - чтобы человек клюнул, - рассказывает официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Босько. - Закладчики уверены, что их никто не увидит. Но сколько случаев, когда прохожие сами звонят в милицию и сообщают о подозрительных людях, которые что-то прячут на улице.

Кроме того, интернет-магазин ничего не теряет, если закладчика задерживают. «Минеру», чтобы забрать дозу для последующей продажи, нужно заплатить за нее деньги.