Глава Белгазпромбанка: «Не вижу трагизма в ситуации с ипотечным кредитованием в Беларуси»

В последние пару лет в Беларуси был кредитный бум. Например, за год с 1 февраля 2018-го по 1 февраля 2019-го задолженность белорусов по потребительским кредитам выросла на 1 млрд 331 млн рублей и составила 4 млрд 441 млн рублей.

В последнее время рост кредитования замедлился. Об этом говорит и статистика, и отдельные банки.

- Темп роста был ниже традиционного для нас, - рассказал на пресс-конференции глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико. - Обусловлено это двумя факторами. Во-первых, очевидно, что экономическая составляющая в Беларуси все-таки не совсем оптимистичная. Нельзя сказать, что у нас бурный рост. Знаменитые «по 500» - это Шамбала сияющая, которой пора ставить памятники. Во-вторых, дефицит белорусского рубля. Пока ищутся варианты. Надо отдать должное нашим акционерам, в прошлом году они конвертировали часть суборда (субординированный кредит. - Ред.), предоставленного в уставный фонд, на белорусские рубли. Источник появился, пусть и небольшой.

Белгазпромбанк, как и некоторые другие банки, в прошлом году приостанавливал выдачу жилищных кредитов. Сейчас в нем снова можно взять кредит на недвижимость. По мнению Виктора Бабарико, уровень ставок сейчас приемлемый.

- Они все ниже 15%. Я не вижу трагизма в ситуации с ипотечным кредитованием в Беларуси. Единственное, что вызывает вопросы, - это льготное кредитование, которое субсидировалось и к которому все привыкли, чтобы 3% на 20 лет. Но это всегда был вопрос государственной политики, а не коммерческих банков, - прокомментировал Виктор Бабарико.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Есть геологические осложнения». Когда же откроют комплекс на месте автовокзала «Московский»

Несколько лет назад «Газпром» решил построить в Минске многофункциональный общественно-деловой комплекс «Газпром Центр». Ради этого снесли автовокзал «Московский». На его месте развернулась стройка, однако буквально через два года ее законсервировали из-за неправильно заложенного фундамента. Работы возобновились лишь в прошлом году. Когда же на месте бывшего вокзала появится небоскреб?

- Объект строится и будет сдан в эксплуатацию в декабре 2020 года, - рассказал на пресс-конференции генеральный директор «Газпром трансгаз Беларусь» Владимир Майоров. - Есть геологические осложнения. Вы знаете, что и Национальная библиотека в процессе строительства имела проблемы, связанные с достаточно серьезным напором воды. Мы сейчас работаем над усилением свайного основания, чтобы основное высотное здание было надежным.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Когда в Беларуси заработают Google Pay и Apple Pay?

Владельцы телефонов Samsung уже как будто живут в будущем. Расплачиваться в кафе-магазинах они могут не наличкой и не карточкой, а телефоном! Достаточно просто поднести его к бесконтактному терминалу. Теоретически такая возможность есть у всех владельцев смартфонов, но в Беларуси пока не работают крупнейшие платежные системы Google Pay (для телефонов с операционной системой Android) и Apple Pay (для телефонов с операционной системой iOS). Когда ситуация изменится? Тем более в России уже можно пользоваться обеими системами.

- Любая компания вырабатывает свою политику прихода на рынок. Размер рынка, его эффективность - это тоже объективные данные, которые учитываются в проникновении на этот рынок. Беларусь в этом отношении достаточно хорошо насыщена и цифровыми каналами продвижения, и самими инструментами. Мне кажется, и Google Pay, и Apple Pay, безусловно, придут, - прокомментировал Виктор Бабарико.