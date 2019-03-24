Ректор БГУКИ сдала экзамен… школьникам

«Комсомолка» решила разрушить стереотипы и провела экзамен наоборот. Мы усадили за парту ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств Алину Корбут, подготовили для нее серьезные и не очень экзаменационные билеты, а оценить ответы пригласили 14 школьников старших классов минской школы №1. Высший балл - пятерка, самый низкий - двойка.

Ребята оценивали ректора Белорусского государственного университета культуры и искусств.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Немного волнуюсь, - призналась Алина Анатольевна и вытянула первый билет.

- Вот это везение! - удивились мы. Среди 15 билетов, которые мы подготовили, был один счастливый, который освобождал от ответа - и именно его наша гостья вытянула первым.

- Это пятый счастливый билет в моей жизни, - улыбнулась ректор. - Первый я вытянула, когда родилась в семье порядочных, добрых и умных людей - моих родителей. Второй - когда решила поступать в Институт культуры и прошла все ступени, став ректором. Третий и четвертый счастливые билеты - это рождение моих детей. А пятый я вытянула у вас. Судьба ко мне благосклонна.

Хотя этот ответ и не требовал оценок, мы все же предложили ребятам выставить баллы. Школьники несмело подняли пятерки.

- Не стесняйтесь, я самокритичный человек и приму любые ваши оценки, - подбодрила ребят Алина Анатольевна.

Алина Анатольевна: "Я уважаю ваше мнение".Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Сколько картошки можно купить на стипендию?»

Для ответа на следующий вопрос ректору пришлось вспомнить математику.

- Сколько картошки может купить студент БГУКИ на стипендию? У нас минимальная стипендия - 76 рублей, если средний балл за сессию от 6 до 6,9. Максимальная - 115 рублей, если 9 - 10 баллов. Также есть система надбавок за участие в общественной жизни, за ряд общественных нагрузок. К тому же некоторые ребята во время учебы заняты в проектах, например, в мюзикле «Дубровский», и получают за это оплату. Но даже на минимальную стипендию килограммов 100 картошки можно купить.

Ребята подсчитали: 100 килограммов - это примерно два-три мешка. Ответ ректора школьникам понравился, и они дружно проголосовали за него максимальными баллами. Но на следующем вопросе произошло кое-что неожиданное.

У ректора самого культурного вуза мы не могли не спросить о самых востребованных и перспективных специальностях.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Вы ставите мне двойку? Я уважаю ваше мнение»

Вопрос Алине Анатольевне был связан с учебой в БГУКИ: «В свое время вы сами окончили вуз, в котором сейчас работаете ректором. Когда было интереснее учиться - во время вашей юности или сейчас?»

- Всегда интересно учиться, если ты хочешь этого. Изменилось время, технологии, но студенчество было и остается особой порой в жизни. Если ее правильно использовать, можно добиться огромных успехов. Мы называем наш вуз самым творческим: у студентов, помимо занятий, есть много возможностей для самореализации - участие в музыкальных проектах, капустниках. Есть свой волонтерский клуб, спортивный клуб, студенческое телевидение. Наши ребята помогают детским домам, хоспису, и я считаю, что благодаря этому происходит самое важное становление человека. Потому что можно быть очень образованным, но абсолютно не уметь сопереживать.

К этому времени уважаемая комиссия стала гораздо смелее выставлять оценки ректору, и неожиданно среди пятерок появилась… двойка. Но это ничуть не смутило нашу гостью.

- Молодец, нестандартно, - спокойно отреагировала Алина Анатольевна. - А что не понравилось?

- Ну, не только же пятерки должны быть, - объяснил свою позицию парень по имени Иван.

- Я всегда уважаю мнение, которое заставляет меня развиваться. Я буду отвечать на вопросы лучше, Ванечка, - улыбнулась ректор.

Вопросы ректору задавали старшеклассники минской школы №1.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студентов учат профессора из Оксфорда

Следующий вопрос - на тему международных отношений: «Правда ли, что преподаватели Оксфордского и Ягеллонского университетов проводят мастер-классы для студентов БГУКИ?»

- Правда. Чтобы повысить качество образования, мы периодически приглашаем иностранных специалистов и преподавателей из ведущих зарубежных университетов и организаций. Например, профессор Оксфордского университета Коста Милков читал у нас лекции и проводил мастер-классы. Профессор Ягеллонского университета Раман Батко приезжал к нам из Кракова. Также наши студенты были на встрече с сотрудницей библиотеки Конгресса США Региной Фраковяк, директором Международного кинофестиваля из Израиля Эрезом Пери. И, конечно, мы приглашаем белорусских деятелей культуры - Анатолия Ярмоленко, Эдуарда Ханка, Георгия Колдуна. Студенты любят эти встречи.

Дети дружно выставили пятерки. Строгий экзаменатор Ванечка тоже выставил высший балл.

«Чем технологичнее мир, тем больше ценится ручная работа»

У ректора самого культурного вуза мы не могли не спросить о самых востребованных и перспективных специальностях.

- Популярны ли сейчас, в век айфонов и электромобилей, специальности народного направления?

- Чем технологичнее становится мир, тем больше стремления к простоте, эргономичности, комфортному обустройству пространства появляется у человека. Поэтому так популярны изделия ручной работы - керамика, гобелены. Особую ценность приобретают все направления декоративно-прикладного искусства. Те, кто обучился этим специальностям - успешные люди, работающие как в государственных учреждениях, так и в частных мастерских. Конкурс высокий - до 3,5 человека на место.

Также мы видим большой интерес к культурологии, потому что у нас есть актуальные современные специальности, связанные с продвижением культурных произведений. Как, например, прикладная культурология (квалификация «культуролог-менеджер»). Творческому человеку тяжело продвигать свое произведение, даже если оно гениальное. На помощь должны приходить профессионалы - менеджеры, промоутеры, продюсеры, маркетологи, благодаря которым художественные произведения получают широкое признание зрительской (слушательской) аудитории, имеют социальный и экономический эффект. Такие специалисты работают в рекламных агентствах, концертных организациях, ивент-агентствах, центрах культуры и досуга, отделах по связям с общественностью учреждений культуры. Конкурс - до 4 человек на место. Популярными и востребованными являются и другие специальности, например, хореографическое искусство, искусство эстрады, социально-культурная деятельность.

Алина Анатольевна успешно сдала экзамен, а школьники получили свои первые «зачетные книжки».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«У меня была программа: щи, борщи и трое детей»

- А можно мне задать вопрос? - спросил Иван. - Как вы дошли до должности ректора?

- Как я дошла до жизни такой? - улыбнулась Алина Анатольевна. - Не планировала, не мечтала. У меня была жизненная программа - «Щи, борщи и трое детей». Но когда я работала доцентом, мне предложили должность замдекана. Я ответила, что у меня к управленческой работе нет ни склонности, ни желания. Но меня убедили. Затем я стала деканом, потом первым проректором, а потом и ректором. Конечно, времени стало меньше в разы, но я стараюсь хотя бы один выходной день проводить вместе с сыном и дочкой. Выключаю ректора, когда выхожу из университета. Дома я мама, друг и собеседник.

«Можно ли заработать в творческой среде?»

Еще один вопрос был связан с тем, что иногда родители отговаривают детей от поступления в творческий вуз, мотивируя это тем, что «ничего не заработаешь». Мы спросили у Алины Анатольевны:

- Ваш отец хотел, чтобы вы учились в нархозе, но вы поступили в Институт культуры. Как вы переубедили его?

- Мой отец считал, что профессия должна быть основательной, точной, приносящей постоянный доход. А я участвовала в творческих мероприятиях и пела в хоре. И однажды папа сказал: «Я вижу, как горят твои глаза, когда ты занимаешься творчеством, и какое у тебя выражение лица, когда ты садишься за математику». Он все понял и разрешил мне поступать туда, куда я хочу. Если есть противоречия с родителями, надо им сказать: «Мама, папа, я буду счастливее в профессии, которую сам выбрал». К тому же я уверена, что в сфере культуры можно очень хорошо заработать, если любишь свою профессию.

- Назовите успешных и знаменитых выпускников! - попросили школьники.

- Директор Национальной библиотеки Роман Мотульский, артисты эстрады Ирина Дорофеева, Герман, Алеся, Тео, Влада и многие-многие другие.

Экзамен состоялся! Алина Анатольевна очаровала строгую комиссию и успешно сдала экзамен для ректора, а школьники получили свои первые «зачетные книжки» от «Комсомолки».

Алина Анатольевна очаровала строгую комиссию и успешно сдала экзамен для ректора.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

СПРАВКА «КП»

Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ) осуществляет подготовку специалистов с высшим образованием по 12 специальностям, 26 направлениям специальностей, 15 специализациям I ступени и по 6 специальностям II ступени (магистратура). БГУКИ - это место с уникальной творческой атмосферой, в котором созданы все условия для развития талантливых людей.

Подробная информация - на сайте buk.by,

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