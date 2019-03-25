«Мама хорошо готовила, а при деменции не понимает, как сварить суп»

«Комсомолка» вместе с Красным Крестом провела прямую линию о деменции. Продолжаем отвечать на вопросы читателей вместе с врачом-психиатром Гродненского областного клинического центра «Психиатрия-наркология» Татьяной Будник и главной медсестрой Гродненской областной организации Красного Креста Еленой Горбачевской. Первую часть вопросов и ответов мы публиковали в «толстушке» за 20 марта и на сайте.

- Как заметить деменцию у близкого человека на ранних стадиях и не принять заболевание за обычные возрастные изменения?

- Из-за стереотипа, что у всех с возрастом начинаются проблемы с памятью, мы часто не замечаем первых признаков деменции у близких. Но разница в этих состояниях есть. Ранние симптомы заболевания тяжело отличить от возрастного ухудшения памяти: забывчивость, рассеянность, сужение круга интересов. Позже человек становится беспомощным, не может себя обслуживать.

Если это возрастные изменения, то человек сам готовит кушать, убирает, а при деменции не сможет приготовить ранее любимые блюда: из ингредиентов борща, к примеру, сможет вспомнить только картофель. Или не сможет самостоятельно одеться в соответствии с погодой. Тут надо бить тревогу и обращаться к специалистам.

Чтобы не пропустить первые признаки заболевания, обращайте внимание на детали: человек забывает, куда что положил, путает даты или перестает делать вещи, которые раньше давались без проблем.

- Есть ли группы риска, кому стоит быть особенно внимательным?

- От деменции не застрахован никто. Если у родителей была деменция, риск заболевания повышается и у детей. Если у человека всю жизнь было высокое давление и он не обращался к терапевту по этому поводу, не корректировал его препаратами, то риск деменции к 60 - 70 годам увеличивается из-за нагрузки на сосуды головного мозга. Необходимо, чтобы все соматические заболевания находились в компенсированном состоянии (артериальная гипертензия, сахарный диабет).

«ПРИ ДЕМЕНЦИИ ТОЛЬКО ОДНО ЛЕЧЕНИЕ - МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ»

- У мамы деменция и ишемическая болезнь мозга. Ночью она кричит. То говорит, что рожает троих мальчиков, то просит посадить ее в поезд. Соседи вызывают милицию, потому что спать не дает. Меня воспринимает как наемный персонал. Надо ли поддерживать ее игры? Совсем не стало связи «голова - ноги». Падает с кровати, ничего не помнит, воспоминания - только из детства.

- Спорить не надо, лучше подыгрывать: так будет проще вам, и ее не будете каждый раз травмировать. Относитесь к этому как к болезни и попытайтесь принять тот факт, что прежняя мама не вернется. Под действием болезни ее личность изменилась. Да, теперь мама будет относиться к вам как к наемному персоналу. В ее реальности это так. Вам придется принять эти правила игры. Я бы порекомендовала вам обратиться к психотерапевту, чтобы научиться принимать болезнь близкого человека, правильно реагировать на происходящее.

- Мужу 80 лет, около 5 лет у него деменция. Доктор отказывается делать томографию, а мне хотелось бы понимать, что с ним происходит. Мне нужно уехать на операцию, но я не знаю, как его оставить одного дома.

- От того что вашему мужу проведут МРТ-обследование, в его состоянии ничего не изменится. Если диагноз подтвержден, дополнительные обследования уже не нужны. При деменции только одно лечение - медикаментозное. Если вам нужно уехать на операцию, обратитесь к участковому психиатру, оговорите возможность оформления супруга в больницу на время вашей госпитализации.

- Иногда захожу на кухню, а муж сидит - рука протянута, спичка в руке, газ включен…

- Конечно, человека в таком состоянии нельзя оставлять одного. Необходимо соблюдать определенные меры предосторожности: перекрывать газ, воду, убрать спички, острые предметы. Говорите детям, что вам нужна помощь в уходе. Если позволяют финансы, можно нанять сиделку: посторонний человек может, абстрагировавшись от этой беды, качественно ухаживать за вашим мужем. Лучший вариант в этом случае - сиделка с проживанием, чтобы она находилась рядом с человеком круглосуточно.

«ЕСЛИ БАБУШКА МОЖЕТ, ПУСКАЙ ПОМОГАЕТ ПО ДОМУ»

- Можно ли оформить инвалидность при деменции и что для этого нужно?

- Если выставлен диагноз «деменция», для оформления группы инвалидности обратитесь к участковому психиатру. Затем необходимо пройти медкомиссию - хирург, невролог, терапевт. После этого документы отправляют на МРЭК, где принимается решение об установлении группы инвалидности. Это может быть первая или вторая группа. При первой группе инвалидности государство возмещает расходы на приобретение подгузников, также есть льготы на некоторые медикаменты.

- Психиатр сказала, что для получения группы нужно лежать в Новинках…

- Вероятно, специалист имела в виду то, что для установления диагноза необходима госпитализация. Если диагноз подтвержден, повторная госпитализация в стационар не нужна.

- Какое развлечение подойдет бабушке с деменцией? Чтобы ее успокаивало и не будоражило.

- Все индивидуально. Это может быть музыка, перебирание круп, разрывание газеты на мелкие кусочки, телевизор на определенной громкости. Если ваш близкий может помогать вам по дому - вытирать пыль, доставать продукты для приготовления пищи - пускай это делает. Например, может складывать вещи после стирки в шкаф, сортировать носки по парам. Так бабушка будет чувствовать свою значимость и не потеряет навыки мелкой моторики.

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