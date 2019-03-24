Ножи, рога и рыболовные снасти: что есть на выставке «Охота и рыболовство. Весна – 2019»
Выставка будет проходить еще в воскресенье, 24 марта по адресу: Минск, пр-т Победителей, 20/2 ( Футбольный манеж). Вход свободный.
В Футбольном манеже открылась выставка-ярмарка «Охота и рыболовство»Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Мероприятие обещает быть интересным как для участников, так и для посетителей.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
На выставке посетители смогут приятно провести времяФото: Виктор ДРАЧЕВ
Мероприятие предназначено для любителей туристического и кемпингового отдыхаФото: Виктор ДРАЧЕВ
Здесь можно купить множество товаров с хорошей скидкойФото: Виктор ДРАЧЕВ
Здесь можно ознакомиться с необходимыми вещами для рыбалкиФото: Виктор ДРАЧЕВ
Инструменты для рыбалки, которые помогут при ловле рыбыФото: Виктор ДРАЧЕВ
Экипировка для рыбалки.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Открылась специализированная выставка-ярмарка товаров для охоты и рыбалкиФото: Виктор ДРАЧЕВ
Все желающие могут посетить выставку бесплатноФото: Виктор ДРАЧЕВ