2019-03-24T10:28:39+03:00
Минск
КП Беларусь

Ножи, рога и рыболовные снасти: что есть на выставке «Охота и рыболовство. Весна – 2019»

Выставка проходит в Минске
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Выставка-ярмарка «Охота и рыболовство. Весна – 2019».Выставка-ярмарка «Охота и рыболовство. Весна – 2019».Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Выставка будет проходить еще в воскресенье, 24 марта по адресу: Минск, пр-т Победителей, 20/2 ( Футбольный манеж). Вход свободный.

В Футбольном манеже открылась выставка-ярмарка «Охота и рыболовство» Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Футбольном манеже открылась выставка-ярмарка «Охота и рыболовство»Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мероприятие обещает быть интересным как для участников, так и для посетителей. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мероприятие обещает быть интересным как для участников, так и для посетителей.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На выставке посетители смогут приятно провести время Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На выставке посетители смогут приятно провести времяФото: Виктор ДРАЧЕВ

Мероприятие предназначено для любителей туристического и кемпингового отдыха Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Мероприятие предназначено для любителей туристического и кемпингового отдыхаФото: Виктор ДРАЧЕВ

Здесь можно купить множество товаров с хорошей скидкой Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Здесь можно купить множество товаров с хорошей скидкойФото: Виктор ДРАЧЕВ

Здесь можно ознакомиться с необходимыми вещами для рыбалки Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Здесь можно ознакомиться с необходимыми вещами для рыбалкиФото: Виктор ДРАЧЕВ

Инструменты для рыбалки, которые помогут при ловле рыбы Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Инструменты для рыбалки, которые помогут при ловле рыбыФото: Виктор ДРАЧЕВ

Экипировка для рыбалки. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Экипировка для рыбалки.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Открылась специализированная выставка-ярмарка товаров для охоты и рыбалки Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Открылась специализированная выставка-ярмарка товаров для охоты и рыбалкиФото: Виктор ДРАЧЕВ

Все желающие могут посетить выставку бесплатно Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Все желающие могут посетить выставку бесплатноФото: Виктор ДРАЧЕВ

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