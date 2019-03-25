Даже третьеклассник знает, что надо платить налоги, а деньги хранить в банке!

Третий «Б» столичной школы №204 по-хорошему удивил взрослых гостей своими познаниями в денежных вопросах. По случаю Международной недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week) Банк Дабрабыт провел в одной из самых новых и красивых школ Минска урок на тему «Что такое деньги и как правильно ими распоряжаться ». Очень увлекательный и живой разговор получился! Еще бы - эти дети уже много знают о том, как зарабатывают деньги и на что они уходят.

Анастасия Муромцева, руководитель отдела по обучению и развитию персонала банка Дабрабыт: «Финансовая грамотность детей - это наша уверенность и спокойствие»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Например, они рассказали, что получают денежное поощрение от родителей за помощь по хозяйству и высокие оценки. Теоретически многие ребята уже готовы открыть свой канал на YouTube и зарабатывать деньги, а в более отдаленной перспективе - стать высокооплачиваемыми специалистами, у которых будет хватать денег на все мечты. А их у школьников очень много!

«Денежная азбука» не менее увлекательна, чем любимые комиксы!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда Анастасия Муромцева, руководитель отдела по обучению и развитию персонала ОАО «Банк Дабрабыт» спросила, на что дети готовы копить, ответы посыпались наперебой: «Собаку хочу!», «Плейстейшн!», «Ламборджини!»…

Отлично справляются третьеклассники и с заданием на тему необходимых расходов, перечисляя среди них коммунальные платежи, еду, бензин, телефон, оплату питания и учебников в школе и даже штрафы и налоги! Кроссворд с банковскими терминами тоже разгадали легко.

Третьеклассники отлично справились с финансовыми задачками!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дети оценили подарки от банка и «Комсомолки» - блокноты со словарем банковских терминов, оформленные веселыми детскими рисунками и смешным фантастическим персонажем Деньжастиком, блокнот для записей и наклейки с персонажем Смартиком, «Денежную азбуку» с познавательными комиксами. Кстати, картинки на обложке блокнота со словарем банковских терминов нарисованы их ровесниками, участвовавшими в конкурсе, который банк проводил до своего ребрендинга (до января нынешнего года он назывался ОАО «Банк Москва-Минск»). Банк Дабрабыт умеет дружить с детьми!

Сегодня у детей новый учитель и необычный урокФото: Святослав ЗОРКИЙ

Урок закончен, но никто не спешит расходиться. У детей еще масса вопросов к Анастасии:

- А это как - «откладывать 10-ю часть своих доходов»?

- Банк будет использовать деньги, которые я отдам на сохранение? А когда я захочу их забрать, мне их могут отдать на карточке?

- Как мошенники могут забирать деньги в интернете? Они могут взломать код карты?

- А что делают работники банка?

- Сколько банкиры зарабатывают?

Желающих отвечать на вопросы – хоть отбавляй!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ребята внимательно слушают ответы. Радуются тому, что, оказывается, в банке работают люди разных специальностей. Ведь многие дети сегодня мечтают стать программистами, а в банке эти специалисты тоже нужны.

- Очень активные дети, и они действительно много знают для своего возраста, - делится впечатлениями Анастасия Муромцева. - Я много общаюсь со школьниками, не первый раз провожу уроки финансовой грамотности, и бывает, пятиклассники не так много знают, как эти ребята. Молодцы!

«Что такое необходимые расходы? Знаем!»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нам всегда приятно работать с детьми, к тому же это наша социальная ответственность – участвовать в становлении и образовании подрастающего поколения. Финансовая грамотность детей - это наша уверенность и спокойствие, ведь нынешние дети – это будущие взрослые, которые будут продолжать развивать экономику нашей страны. Мы бы хотели, чтобы дети уже сейчас понимали, как с помощью банковских продуктов можно рационально использовать свои денежные средства, грамотно формировать свой семейный бюджет, с умом расходовать деньги.

Финансовый урок от банка Дабрабыт – это полезные знания!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Неслучайно персонаж Смартик стал лицом СМАРТ карты банка Дабрабыт, которая позволяет приобретать покупки в рассрочку?

- Это одна из возможностей привлечь внимание к финансовым инструментам, которые помогают планировать свои расходы и доходы, управлять своими финансами.

- Что интересного вы узнали сегодня? - интересуюсь на прощание у детей.

- Я буду стараться делать меньше ненужных покупок. Например, меньше есть сладкого, - говорит мальчик.

«А теперь мы разберемся, что такое желаемые траты?»Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А я расскажу родителям, что деньги копить можно в банке. У нас дома была копилка, мы туда монетки бросали. Но я иногда доставал их оттуда. А из банка просто так их не достанешь. И накопить можно больше, - рассуждает другой.

Отлично! За финансовую состоятельность этих детей в будущем можно не волноваться!

Дети умеют не просто внимательно слушать ответы, но и анализировать информациюФото: Святослав ЗОРКИЙ

Анастасия Муромцева посоветовала детям полезный сайт, где о финансах можно узнать еще много интересногоФото: Святослав ЗОРКИЙ