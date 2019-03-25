Куда поехать на майские праздники?

Длинные выходные, особенно если к ним добавить несколько припасенных отгулов, могут обернуться полноценным отпуском. Грех не использовать такую возможность. Ну а мы вам подскажем, куда можно съездить, чтобы без денег не остаться.

Греемся на солнце

Предложений у турфирм множество, самые популярные - прежде всего из-за цены - Турция и Египет.

Турция

С точки зрения экономии в этой стране выгоднее отдыхать либо до, либо после майских праздников - турки накручивают цены в праздничные дни. Но разве это может охладить желание поваляться на пляже, повеселиться на пенных вечеринках после нашей затяжной зимы! Наши туристы обожают Анталью, Кемер и Аланью. Прохладное море заменяют бассейнами при отелях и любимым отдыхающими форматом «все включено».

Фото: pixabay.com

Погода: воздух +25, вода +18...+20.

Цена: недельный отдых - от $400 (отель четыре звезды в Кемере, все включено).

Египет

Май в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде - самый разгар сезона. Вы сможете загорать, купаться, путешествовать по стране и любоваться величественными памятниками истории, которых в Египте множество. Кроме того, Египет считается настоящим раем для любителей подводного плавания. Вода в Красном море кристально чистая (в него не впадает ни одна река), поэтому все рыбки у дайверов как на ладони. Сделанные под водой фотографии потом на долгие годы становятся предметом гордости и украшением семейных фотоальбомов.

Фото: pixabay.com

Погода: в Шарм-эль-Шейхе воздух +29°C, вода +25...+26°C; в Хургаде воздух +30°C,вода +26...+27.

Цена: от $450 (7 ночей, отель четыре звезды в Шарм-эль-Шейхе, полупансион).

Израиль

На Святой земле есть и Красное море, и Средиземное. За купанием в начале мая лучше отправляться на Красное, в Эйлат. Впрочем, расстояния в Израиле небольшие, так что можно выбирать комбинированные туры с экскурсиями и пляжным релаксом. Конечно, по сравнению с соседом по Красному морю - Египтом - Израиль дороже. Зато Иерусалим по количеству достопримечательностей куда круче, чем египетские пирамиды.

Фото: pixabay.com

Погода: в Эйлате воздух +35°C, вода +22...+24°C; в Хайфе воздух +23°C, вода +19...+21°C.

Цена: от $960 в отеле 3* без питания, от $1500 в пятизвездочном с завтраками.

Грузия

Май в Грузии - очень солнечный и комфортный месяц. В зависимости от региона Грузии погода будет меняться. На горнолыжных курортах еще лежит снег, а в Тбилиси цветут маки. А если добавить к прекрасной погоде еще и замечательное грузинское вино и традиционную кухню, гостеприимство, приятные вечерние прогулки по улочкам Тбилиси или катание на фуникулере над Старым городом - то вот вам во всей красе ощущение весны и романтики. Весной гостеприимный город Тбилиси наполняется большим количеством отдыхающих со всех уголков мира. Именно май открывает туристический сезон Грузии. Самое время ехать!

Фото: pixabay.com

Погода: в Тбилиси температура днем колеблется от +17 до +21°C, а ночью столбик термометра опускается до +11…+13°C.

Цена: $550 на человека с авиаперелетом и проживанием в двухместном номере.

В круиз по Скандинавии

Очень популярны на праздники морские круизы на пароме по Скандинавии - у тех, у кого есть шенген. Путешествие по воде не только экономит время, но и разнообразит путешествие. Что может сравниться со сдержанной и суровой красотой фьордов! В мае прекрасные водопады начинают возрождаться, заполняются водой, да и вообще просыпается природа, в том числе вековые деревья, земля покрывается травой и цветами, ледники в горной местности понемногу начинают подтаивать.

Фото: pixabay.com

Круизы существуют абсолютно различной продолжительности и направлений. Часто белорусы отправляются в круиз по маршруту Рига-Стокгольм, Рига-Стокгольм-Хельсинки-Таллинн, Рига-Стокгольм-Осло, Рига-Таллинн-Хельсинки-Стокгольм-Осло-Копенгаген. Кроме Скандинавии можно отплыть на пароме также в Исландию или Гренландию.

Цена: от $300

Погода: днем +13°, ночью +12°. Но следует помнить, что погода в Скандинавии переменчива, так что брать с собой следует и непромокаемый плащ, и теплые вещи.

Путешествуем бюджетно

Украина

Есть замечательные предложения - путешествие по маршруту Львов - Черновцы - Яремча. Во Львове можно погулять по улицам Старого города, полюбоваться панорамой с Высокого замка и выпить создающую замечательное настроение настойку в кафе «Пьяная вишня». В Ворохте можно покататься на канатной дороге, а в Черновцах прогуляться по уютным улицам с филигранными в архитектурном плане зданиями, среди которых есть настоящие шедевры зодчества. В 35 километрах от Черновцов можно посетить действующий женский монастырь Анина Гора.

Фото: pixabay.com

А еще туристы любят Украину за дешевый шопинг. В Закарпатье можно найти польские товары, венгерский трикотаж и одежду массовых брендов от 20 до 50 процентов дешевле, чем в Беларуси или Европе.

Цена: $85 + 60 тыс. рублей.

Тур выходного дня во Львов - только самый ленивый белорус еще не побывал в этом замечательном украинском городе. Вариантов провести с пользой время - множество! Можно погулять по историческому центру Львова, побывать в замке Олеський, где снимали знаменитый фильм «Д’Артаньян и три мушкетера». За 100 гривен (меньше $4) желающие могут попасть на ночную мистическую экскурсию с палачом и рыцарскими боями. А можно просто устроить себе гастротур и перемещаться из одного тематического кафе или ресторана в другой - еда здесь стоит неприлично дешево, если сравнивать с минской.

Цена: $85 c человека. В стоимость входят завтраки и экскурсии.

Одна из самых посещаемых столиц на майские праздники - Киев. Причем ехать можно как самостоятельно (организовать поездку совсем не сложно), так и в экскурсионный тур. Вы сможете погулять по Крещатику, побывать в Киево-Печерской лавре, купить сувенирчики на Андреевском спуске, посетить множество исторических мест, в том числе и знаменитое теперь Межигорье - резиденцию бежавшего в Россию экс-президента Украины Виктора Януковича.

Цена: $65 плюс стоимость туруслуги.

Россия

В Санкт-Петербурге и его окрестностях всегда есть чем полюбоваться. Правда, фонтаны в Петергофе еще не работают, зато можно погулять по Невскому проспекту, полюбоваться картинами известных художников в Эрмитаже, побывать на экскурсии в Петропавловской крепости, где вам расскажут много интересного о династии Романовых, а также съездить в Царское село. Все вполне реально охватить за три дня.

Фото: pixabay.com

Цена: $100 плюс стоимость туруслуги.

По Золотому кольцу

Многие белорусы стремятся использовать выходные для посещения святых мест, храмов и монастырей. На майские есть такой вариант: Владимир - Боголюбово - Суздаль или Муром - Гусь-Хрустальный - Владимир - Суздаль.

Во Владимире можно полюбоваться фресками иконописца Андрея Рублева в Успенском соборе, в поселке Боголюбово туристы посещают бывшую резиденцию великих русских князей, в Суздале же - музей деревянного зодчества. Увидеть более двух тысяч экспонатов из хрусталя туристы смогут в Гусь-Хрустальном.

Цена: от 120 долларов на человека на четыре дня плюс стоимость услуги.

Другой вариант путешествия: Псков - Изборск - Печора. Здесь туристы увидят Изборскую крепость XV века, Печерский мужской монастырь с нижними пещерами, Псковский Кремль. Более размеренное путешествие на четыре дня по тем же местам плюс масштабная экскурсия по Великому Новгороду, который, кстати, внесен в Мировое культурное наследие ЮНЕСКО.

Цена: от 105 долларов плюс туруслуга.

На пять дней можно окунуться в татарскую культуру в красивейшей Казани. Туристы могут посетить Богоявленскую церковь, где крестили Федора Шаляпина, карету Екатерины II, остров-град, основанный Иваном Грозным, Свияжск.

Цена: $155 плюс туруслуга.