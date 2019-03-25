Саксофонист Павел Аракелян: На концерте выкладываюсь гораздо больше, чем в тренажерке

Организатором этого праздника выступил Павел Аракелян, хорошо известный как любителям джаза, так и рока - саксофонист постоянно выступает с группой «Крамбамбуля».

А накануне сакс-форума мы встретились с Павлом и поговорили, почему в Беларуси так мало джаза, помогает ли инструмент соблазнять прекрасный пол и почему музыкант должен придерживаться ЗОЖ.

- Павел, объясни парадокс: приезжаешь в тот же Ереван и понимаешь, что там джаз - это религия. Есть рестораны и кафе, в которые приходят по вечерам послушать легендарных музыкантов. А в Беларуси джаз не особенно и услышишь…

- По моему убеждению, джаз у нас продается ненамного хуже, чем поп- или рок-музыка. Просто нет людей, которые бы занимались джазовыми концертами регулярно. Немалый вклад в популяризацию этой музыки стал вносить «Джаз у Ратуши» по субботам летом. Вот уже два года, как моя хорошая подруга Людмила Круковская занимается проектом Black & White Jazz - привозит иностранцев и делает интересные концерты местных музыкантов. Я решил попробовать заняться сакс-форумом. Посмотрим, что выйдет из этого и будет ли продолжение. Кстати, затраты на джазовый фестиваль меньше, чем на рок- или поп-концерт. Во-первых, гонорары меньше, во-вторых, проще требования по аппаратуре. Джаз можно играть в клубе, да чуть ли не в квартире. Так что, если найти мецената, который готов вложиться, джазовый концерт может стать имиджевым мероприятием очень высокого уровня.

Саксофон весит более 3 кг. Чтобы отыграть на этом инструменте концерт, требуется в том числе и физическая сила. Фото: Антон ЖУК

- На сакс-форуме музыканты будут играть и на других инструментах?

- Да, но они будут обрамлять звучание саксофона. Любой саксофонист намного лучше звучит в обрамлении ритм-секции. Я собрал своих друзей и единомышленников: пианиста Дмитрия Хоменко, бас-гитаристку Людмилу Круковскую и барабанщика Александра Сапегу. На саксе будут играть Алексей Болотников из Гомеля, Александр Кравчук из Гродно, а от Минска выступлю я сам. Специальным гостем форума станет московский саксофонист Сергей Баулин. Мы решили отойти от формулы традиционного фестиваля. У нас будет коллаборация: на сцене постоянно будет находиться от двух до четырех саксофонистов в разных вариациях. Такого в Беларуси еще никогда не видели.

Павел Аракелян на концертах любит эпатировать публику.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Сакс и секс - слова почти родственные…

- Все верно. Гитара - вчерашний день, выбирайте саксофон (смеется). Благодаря саксофону у меня в юношестве было множество приятных моментов, связанных с общением с противоположным полом. Как-то играл под балконом у девушки, в которую был влюблен. Да и смешного хватает. Саксофоны ведь бывают разного вида. И когда меня приглашают поиграть на корпоративе, а я приезжаю с саксофоном сопрано, люди огорчаются. Мол, мы просили изогнутый саксофон, а что это за железный кларнет!

- Все знают, что ты большой любитель бодибилдинга. И вот скажи, как сочетается джаз - который, как известно, музыка толстых, - и спорт?

- А разве я не толстый (смеется)? Коллеги меня подкалывали, когда я в Инстаграм выложил свой ужин: сникерсы, кокосовые пирожные, зефирку и пачку чипсов. На самом деле, если ты не следишь за своим здоровьем, много пьешь, можно и не дожить до момента, когда станешь известным музыкантом. Возрастная рамка все время отодвигается, и в 45 лет ты все еще считаешься молодым музыкантом. Так что спорт помогает мне держать себя в рамках. А во-вторых, подтянутый привлекательный вид артиста продается не хуже, чем талант.

- Ну и саксофон довольно тяжелый. Не каждый выдержит концерт с инструментом в руках.

- В том числе. Особенно на рок-концертах, где нужно двигаться и делать шоу. После концерта чувствую усталость гораздо больше, чем после тренировки в тренажерном зале.

На концертах, где выступает Павел, драйва всегда хватаетФото: Павел МАРТИНЧИК

- Что общего между роком и джазовыми концертами? Ты ведь еще и музыкант «Крамбамбули».

- Благодаря лидеру «Крамбамбули» Лявону Вольскому я все таки принял, что есть другая музыка, кроме джаза. И она не просто имеет право на существование, но в ней есть своя глубина и шарм. У нас сейчас такая атмосфера в группе, что мы общаемся как одна семья. Хотя и не без своих подводных камней, как, впрочем, в любой семье. А общего между роком и джазом то, что я никогда не спрашиваю, какой у нас будет зарплата за концерт. Играем? Отлично, играем.

С группой "Крамбамбуля"Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Поддерживаешь ли ты связи с Арменией, родиной твоих предков?

- К сожалению, я даже не был ни разу в Армении. Я, как ни странно, родился в Баку, а вырос в Беларуси. А вот мой брат живет в Армении и ежегодно приезжает в гости. С армянской диаспорой мы практически не общаемся, но я надеюсь на более тесные отношения. Знаю, что на концерт хочет прийти председатель общины. Очень надеюсь в этом году выступить у Ратуши на Дне Армении.

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