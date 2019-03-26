2019-03-26T12:10:43+03:00
Общество
КП Беларусь

Журавлиная идиллия: фотограф «Комсомолки» снял птиц, которые создают пары на всю жизнь

Серый журавль очень осторожная птица. Сфотографировать вблизи ее практически невозможно, но у нас получилось! [фото]
Павел МАРТИНЧИК
Поделиться:
Журавли из года в год стараются гнездиться в одних и тех же местах.Журавли из года в год стараются гнездиться в одних и тех же местах.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фотосъемка журавлей - занятие сложное. Эта птица очень осторожна и старается держаться от человека подальше. Просто так, с подхода, журавля сфотографировать практически невозможно. Чтобы сделать кадр, необходимо с ночи сидеть в засидке. Ожидание может длиться от нескольких часов до 8 и более. Тут как повезет.

Мое ожидание началось около 6 утра. Мы в темноте через болотистую местность пробирались к заранее подготовленной засидке, которую сделал фотограф-анималист Виктор Козловский. Необходимо спрятаться до восхода солнца, тогда больше шансов на удачную съемку.

Утром журавли не появились, но нам повезло наблюдать косуль и лисицу, которая вышла поохотиться и погреться в лучах теплого весеннего солнца.

Утренняя прогулка косуль. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Утренняя прогулка косуль.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Косуля - маленький олень. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Косуля - маленький олень.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Косули в Беларуси распространены повсеместно. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Косули в Беларуси распространены повсеместно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лиса греется в лучах весеннего солнца. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лиса греется в лучах весеннего солнца.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После 7 часов ожидания журавлиная пара, громко курлыкая, приземлилась прямо возле нашей засидки. Мы снимали, стараясь не спугнуть серых, и ожидали самого главного - брачного танца. Но у природы свои правила. Влюбленная парочка уже натанцевалась и в этот день спокойно прогуливалась по полю в поисках пищи, поглядывая по сторонам, не затаился ли враг поблизости.

Кто здесь? Фото: Павел МАРТИНЧИК

Кто здесь?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журавли создают пары на всю жизнь. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журавли создают пары на всю жизнь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журавль любит заболоченные территории, где по близости нет человека. Гнездиться старается каждый год в одном и том же месте. Птица очень осторожная, и ее практически невозможно застать врасплох.

В Беларуси гнездится от 1500 до 3000 журавлей. Огромные стаи перелетных птиц можно наблюдать в окрестностях болота Ельня. Во время осенней миграции там находят убежище более 30 000 журавлей. Ночует журавль прямо на болоте стоя на одной ноге. Так птица сохраняет больше тепла. Серый журавль - это одна из крупнейших птиц Европы. Его высота может достигать 140 см, а размах крыльев - более 2 метров.

В Беларуси насчитывается от 1500 до 3000 журавлей. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Беларуси насчитывается от 1500 до 3000 журавлей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Серый журавль - одна из самых красивых птиц Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Серый журавль - одна из самых красивых птиц Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Серый журавль. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Серый журавль.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мне впервые удалось так близко наблюдать серого журавля. Смотреть, как эти грациозные птицы не спеша расхаживают по солнечному весеннему лугу, курлычат, проявляют заботу друг о друге - огромная удача.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«3аплатил $50, чтобы в Эфиопии пройти Дорогой Ада в кромешной тьме». Белорус о туристических лайфхаках в Африке
«Комсомолка» узнала у путешественника со стажем, как не потеряться в многоликом Кейптауне, зачем пробовать стейк из антилопы и почему в музее Аддис-Абебы выставляют марки [фото]
Историк Валентин Мазец: «БНР - первая национальная форма белорусской государственности в ХХ столетии»
25 марта 1918 года Рада БНР провозгласила независимость Беларуси. О том, какие события к этому привели, мы побеседовали с кандидатом исторических наук Валентином Мазецом
История одной фотографии, сделанной сто лет назад: Два президента БНР, четыре врага народа и один литовский министр белорусских дел
Этот снимок есть даже в школьных учебниках истории - его часто называют фотографией членов первого правительства Белорусской Народной Республики
Новости 24
Школьники из Лиды повредили металлическими прутьями восемь машин
Александр Лукашенко поручил уволить всех виновных в том, что коровы живут «как в Освенциме»
Лукашенко про содержание коров в Шкловском районе: «Это Освенцим»
Главный инженер «Белпочты» в Бресте попался на взятке с поличным
Житель Жодино получил по почте марки с ЛСД
В Могилеве парня и девушку нашли мертвыми в гараже. Они задохнулись выхлопными газами
В Витебске пьяный задушил жену на глазах у ее матери - пенсионерка умерла от сердечного приступа
Троих мужчин обвиняют в убийстве, совершенном в Давид-Городке больше 20 лет назад
Гомельчанин распылил газ из баллончика в лицо женщине-водителю за то, что она его подрезала
В Светлогорске из-за пожара из многоэтажки эвакуировали восемь человек
Планируйте маршруты: 30 и 31 марта в Минске частично перекроют две центральные улицы
В Баку загорелся крупный торговый центр
Нидерланды подарят заказнику «Налибокский» 50 диких лошадей
Сегодня вечером «Евроопт» разыграет 100 тысяч рублей и другие призы
В Беларуси второй месяц подряд падает средняя зарплата
Двое мужчин погибли на пожаре в Брестском районе
Задержанных в Минске музыкантов отпустили спустя 2,5 часа
«Хотели вынести склад подчистую»: в Буда-Кошелевском районе грабители проломили стену, чтобы добраться до комбикорма
Видеофакт. Минчане спели «Тры чарапахi» после задержания Вольского и других музыкантов NRM
В Минске задержали музыкантов Вольского, Варашкевича, Войтюшкевича и Аракеляна
В Немане утонул 58-летний рыбак из Мостовского района
Найден подросток, которого искала брестская милиция
Трое мужчин похитили из банкоматов более 200 тысяч рублей
Из Печей сбежал 18-летний солдат
Пассажиры такси подрались: один из них попал под машину
В Витебске каждую неделю будут закрашивать наркоманские граффити