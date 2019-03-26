Журавлиная идиллия: фотограф «Комсомолки» снял птиц, которые создают пары на всю жизнь

Фотосъемка журавлей - занятие сложное. Эта птица очень осторожна и старается держаться от человека подальше. Просто так, с подхода, журавля сфотографировать практически невозможно. Чтобы сделать кадр, необходимо с ночи сидеть в засидке. Ожидание может длиться от нескольких часов до 8 и более. Тут как повезет.

Мое ожидание началось около 6 утра. Мы в темноте через болотистую местность пробирались к заранее подготовленной засидке, которую сделал фотограф-анималист Виктор Козловский. Необходимо спрятаться до восхода солнца, тогда больше шансов на удачную съемку.

Утром журавли не появились, но нам повезло наблюдать косуль и лисицу, которая вышла поохотиться и погреться в лучах теплого весеннего солнца.

Утренняя прогулка косуль.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Косуля - маленький олень.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Косули в Беларуси распространены повсеместно.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Лиса греется в лучах весеннего солнца.Фото: Павел МАРТИНЧИК

После 7 часов ожидания журавлиная пара, громко курлыкая, приземлилась прямо возле нашей засидки. Мы снимали, стараясь не спугнуть серых, и ожидали самого главного - брачного танца. Но у природы свои правила. Влюбленная парочка уже натанцевалась и в этот день спокойно прогуливалась по полю в поисках пищи, поглядывая по сторонам, не затаился ли враг поблизости.

Кто здесь?Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журавли создают пары на всю жизнь.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Журавль любит заболоченные территории, где по близости нет человека. Гнездиться старается каждый год в одном и том же месте. Птица очень осторожная, и ее практически невозможно застать врасплох.

В Беларуси гнездится от 1500 до 3000 журавлей. Огромные стаи перелетных птиц можно наблюдать в окрестностях болота Ельня. Во время осенней миграции там находят убежище более 30 000 журавлей. Ночует журавль прямо на болоте стоя на одной ноге. Так птица сохраняет больше тепла. Серый журавль - это одна из крупнейших птиц Европы. Его высота может достигать 140 см, а размах крыльев - более 2 метров.

В Беларуси насчитывается от 1500 до 3000 журавлей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Серый журавль - одна из самых красивых птиц Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Серый журавль.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Мне впервые удалось так близко наблюдать серого журавля. Смотреть, как эти грациозные птицы не спеша расхаживают по солнечному весеннему лугу, курлычат, проявляют заботу друг о друге - огромная удача.