За смерть ребенка под колесами школьного автобуса будут судить водителя и помощника воспитателя

Об этой трагедии «КП» уже писала. Смертельное ДТП произошло в деревне Заборье Чашникского района Витебской области в ноябре 2018-го. Школьный автобус на остановке высадил детей, а когда сдавал назад, сбил 5-летнего мальчика.

- Водитель автобуса начал движение задним ходом, не убедившись в безопасности для других участников дорожного движения. Он также не попросил о помощи других людей, которые бы сигнализировали ему о ситуации позади автобуса. Кроме того, водитель нарушил ПДД, в соответствии с которыми разворот и движение задним ходом на остановочных пунктах запрещается, - комментирует официальный представитель Следственного комитета по Витебской области Оксана Лазько.

Со слов родных и очевидцев, ребенка из автобуса вывела помощница воспитателя. На остановке Диму должна была забрать мама, но в тот день она на пару минут опоздала. Все случилось в одно мгновение: говорят, дети испугались проезжавшего мимо трактора. Дима как раз отбежал к автобусу.

Эксперты исследовали автобус и заключили, что в момент ДТП он был в исправном состоянии. Водитель - 57-летний местный житель - был трезв. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Мужчина ранее не судим, четыре раза получал штрафы за нарушение ПДД, личные характеристики у него исключительно положительные. Не наказывать его за этот несчастный случай просили даже родственники погибшего мальчика. Тем не менее его обвиняют в уголовном преступлении - нарушении ПДД, повлекшем смерть человека. На имущество водителя наложен арест, а материалы дела уже передали в суд.

В ходе следствия возбудили еще одно уголовное дело - за ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей. Отвечать придется помощнице воспитателя, которая в тот день была с детьми.