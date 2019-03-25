Новые правила для командировок: Размеры суточных повысили, а подтверждать проживание в хостеле за границей уже не нужно

Теперь не важно, сколько длилась ваша командировка по Беларуси - день или неделю. Суточные в обоих случаях составят 9 рублей (было - 3,5 и 7 рублей). Помимо этого вам должны оплатить все необходимые билеты на поездки (поезд, метро, самолет, автомобиль, катер и т. д.), кроме такси. Правда, если вы не госслужащий высшего ранга, на бизнес-класс можно не рассчитывать. Но наниматель из частной структуры может оплатить бизнес-класс для любого работника, если пожелает этого.

А вот в бедные страны Азии, Африки и Южной Америки билеты на поезд и водный транспорт теперь будут оплачиваться только по тарифам бизнес-класса.

Если вы потеряли билеты, вам могут возместить их стоимость в размере 10% от базовой величины (2,55 рубля) в каждую сторону. Кроме того, если вы захотите остаться в месте командировки до ее начала или после окончания, в праздники или выходные, то оплатят расходы на проезд на общих основаниях. Правда, суточных в таком случае не ждите.

Изменились и суммы за аренду жилья. Конечно, они разные для Беларуси и других стран. Для областных центров и Минска - 50 рублей в сутки, для райцентра - 25 рублей, для остальных (например, поселки и деревни) - 20 рублей.

При командировках за границу также увеличились размеры суточных и предельные нормы возмещения расходов на проживание. Теперь они выглядят более-менее реальными, а не такими, по которым найти подходящее жилье иногда было просто невозможно. Среди самых важных изменений - отменили обязанность работника приносить документы, подтверждающие проживание в гостинице, хостеле или квартире. Раньше это доставляло проблемы обеим сторонам: не в каждой гостинице вам могли выдать необходимый документ с печатью (за границей печати не обязательны), что уж говорить про недорогие арендные квартиры. Приходилось брать только жилье, где потом могли подтвердить проживание. Теперь подтверждающие документы нужны только в случаях, если вы не уложились в максимальные выделенные для каждой страны или города суммы (например, для Австралии это 130 евро в сутки, а для Стамбула в Турции - 250 долларов). В таком случае расходы возместят на основании подтверждающих документов, но не выше стоимости 1-местного номера в гостинице, где вы остановились.

Немного изменили правила возмещения расходов для водителей, которые занимаются международными перевозками. Теперь для них не обязательны документы о найме жилья. Им могут выплатить общую сумму суточных, но за время нахождения в Беларуси она должна быть не менее однократного и не более пятикратного размера суточных по Беларуси. Для заграничных командировок - не менее 25 евро и не более 150 евро.

КСТАТИ

Окончательно рассчитать работника за командировку наниматель должен не позднее 30 календарных дней после того, как работник сдал в бухгалтерию отчет о расходовании аванса, поэтому стоит предоставлять отчет сразу по приезде.