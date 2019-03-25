Доллар отошел от минимумов

За последнюю неделю курсы валют в Беларуси изменились мало. Курс доллара вырос на 0,01% до 2,1141, евро подешевел на 0,34% до 2,3904, а курс российского рубля увеличился на 0,34% до 3,2817. В целом к корзине белорусский рубль ослабел на 0,07%.

Уже не первую неделю подряд курс белорусского рубля по отношению к корзине НБРБ меняется незначительно. Это говорит о том, что спрос и предложение иностранной валюты на внутреннем валютном рынке сбалансированы. При этом колебания курсов иностранных валют традиционно обусловлены внешними факторами.

Так, на прошлой неделе много шума наделало снижение курса доллара до сентябрьских минимумов - единица американской валюты падала в цене ниже отметки 2,1 рубля. Это объясняется главным образом тем, что доллар сильно ослабел на международном рынке как самостоятельная валюта. Последний виток падения был спровоцирован итогами очередного заседания ФРС США в среду, 20 марта. Риторика американского регулятора с каждым разом становится все более мягкой, и инвесторы все меньше верят в продолжение цикла повышений ключевой ставки ФРС. Именно это и давит на доллар.

Впрочем, с фундаментальной точки зрения доллар остается достаточно перспективной валютой. Процентная ставка в США заметно выше ставок других ключевых регуляторов, да и экономические прогнозы трудно назвать плохими. Неудивительно, что доллар уже восстанавливает позиции, вследствие чего его курс растет и на нашем рынке. Едва ли стоит всерьез рассматривать возможность обвала американской валюты. В среднесрочной перспективе курс доллара в Беларуси с высокой вероятностью будет расти, в том числе и из-за возможного давления на курс белорусского рубля.

Российский рубль на прошлой неделе сильно укреплялся из-за налогового периода, однако он подходит к концу, да и нефть заметно дешевеет. Это оказывает давление на российскую валюту, и велика вероятность, что по итогам ближайшей недели курс российского рубля снизится.