2019-03-25T19:53:50+03:00
Общество
КП Беларусь

Разбитые весенние дороги: почему не хватает денег на ремонт?

Чиновники обещают взять вопрос на контроль, другие предлагают эффективнее расходовать средства
Геннадий МОЖЕЙКО
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Разбитые весенние дороги: почему не хватает денег на ремонт? Фото - архив "КП".Разбитые весенние дороги: почему не хватает денег на ремонт? Фото - архив "КП".
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Белорусские автовладельцы знают: самые плохие дороги - весной. За зиму разрушается асфальт, образуются ямы и выбоины, стирается дорожная разметка. Кажется, в этом году ситуация хуже, чем обычно. Даже такие ключевые дороги, как МКАД и трасса М1, в некоторых местах превратились в «стиральную доску». На минувших выходных сразу два руководителя областей - Брестской и Могилевской - принимали звонки от граждан. И большинство вопросов касалось именно дорог.

- Содержанию и эксплуатации улиц и дорог - особое внимание. Этой темы касается значительное количество обращений, - цитирует БелТА председателя Брестского облисполкома Анатолий Лиса. - Прежде всего, как и требует президент, необходимо делать акцент не на количество выполненных работ, а на качество ремонта, чтобы соблюдались технологии. Вопрос серьезный, нужно им заниматься.

Похожая ситуация и в Могилевской области, председатель облисполкома Владимир Доманевский поручил оперативно отремонтировать проблемные участки, рассмотреть возможность их асфальтирования.

Сейчас законодатели работают над изменением закона «О дорожном движении». Об основных изменениях мы уже писали: это балльная система у водителей, возможность сдачи на права на машине с автоматом, права на снегоходы и квадроциклы. А планируются ли какие-нибудь законодательные новшества для улучшения качества дорог?

- Каждый год мы видим, как сжимается наш дорожный фонд, - рассказал «Комсомолке» председатель парламентской Постоянной комиссии по транспорту и связи Андрей Рыбак. - Обсуждали в Минтрансе, что надо перераспределить бюджет между республиканскими дорогами и местными. Сейчас эта цифра - 50 на 50. Но нельзя сказать, что это будет выход из ситуации. Ну куда перераспределить? На М1, где сейчас ужас, или, скажем, в Солигорский район? Надо увеличивать дорожный фонд и увеличивать его источники. В этом выход. И второй момент: я часто объясняю, что дорожный фонд расходуется только на дороги между населенными пунктами, а улицы в городах находятся на балансе организаций ЖКХ, и их ремонт финансируется из городского бюджета. Там тоже надо увеличивать средства. Нужно работать с местной властью, чтобы решать вопросы эффективного расходования средств. Нужно вплотную заняться дорогами и стараться больше выделять средств, в том числе из местных бюджетов.

Напомним, сейчас дорожный фонд наполняется из так называемого дорожного налога, который платит автовладелец вместе с прохождением техосмотра. Но из-за отсутствия желания его уплаты многие водители перестали проходить техосмотр. Сейчас половина машин ездит без штампика в сертификате. Уже давно говорят об отвязке уплаты дорожного налога от техосмотра и о новых методах контроля оплаты - например, с помощью камер фотофиксации. Но конкретики по этому поводу нет до сих пор.

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