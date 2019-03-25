2019-03-28T18:14:44+03:00
Досуг
КП Беларусь

В Минске снова показывают спектакль по Ггрвату. Но не в Купаловском театре

«ГЭТАМЫ» - спектакль украинского режиссера Стаса Жиркова - уже показывали в Республиканском театре белорусской драматургии
Поделиться:
В спектакле играют актеры из разных белорусских театровВ спектакле играют актеры из разных белорусских театровФото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

«Радзіва «Прудок» Адруся Горвата - это книга о самом авторе, который когда-то работал в Минске, но, разочаровавшись в столичной жизни, переехал в полесскую деревню Прудок, чтобы восстановить дом своего деда, вернуться к своим корням. Изначально Андрусь выкладывал свои впечатления от радостей жизни в деревне на личной странице в фейсбуке. Каждый пост веял полесским колоритом, а точно списанные с настоящих полешуков образы становились для нас соседями или друзьями. Люди, которых мы встречали когда-то или встречаем сегодня - теми, кто среди нас. Нами самими. Именно эти записи затем и составили книгу «Радзіва «Прудок».

В постановке по Горвату Купаловского театра играет три человека, в «ГЭТАМЫ» в два и чуть-чуть раза больше Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В постановке по Горвату Купаловского театра играет три человека, в «ГЭТАМЫ» в два и чуть-чуть раза большеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Работа над спектаклем была начата на мастер-классе в рамках Международной театральной академии в Мюнхене, организованной союзом молодежи в Германии JunOste.V.

Дмитрий Давидович Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дмитрий ДавидовичФото: Святослав ЗОРКИЙ

Василь Бойдак Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Василь БойдакФото: Святослав ЗОРКИЙ

Единственную женскую роль в спектакле исполняет актриса Дарья Новик Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Единственную женскую роль в спектакле исполняет актриса Дарья НовикФото: Святослав ЗОРКИЙ

Стас Жирков, режиссёр: «Я познакомился с творчеством Андруся Горвата, когда попал на спектакль «Радзіва «Прудок» в Минске. Тогда же мне подарили эту книгу со словами: «Это тебе, Стас, от белорусской интеллигенции». А уже летом я должен был вести мастер-класс по современному драматическому театру в рамках театральной академии в Мюнхене. Когда я узнал, что ко мне на курс записались все белорусы — решил: что же ставить с белорусами, если не «Прудок»! Мы нашли общие точки соприкосновения, то, что объединяло и было близко актерам, что волновало именно их — собственно из этого и родился спектакль «ГЭТАМЫ». История, если не знакомая каждому, то уж точно интересная и захватывающая, благодаря своей открытости и искренности переживаемых чувств и ситуаций».

Режиссер Стас Жирков с творчеством Горвата познакомился по спектаклю в Купаловском Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Режиссер Стас Жирков с творчеством Горвата познакомился по спектаклю в КупаловскомФото: Святослав ЗОРКИЙ

В РТБД спектакль играли на камерной сцене Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В РТБД спектакль играли на камерной сценеФото: Святослав ЗОРКИЙ

С минимум декораций Фото: Святослав ЗОРКИЙ

С минимум декорацийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Точнее практически без них Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Точнее практически без нихФото: Святослав ЗОРКИЙ

НЕ ПРОПУСТИ!

КОГДА? 25 марта, 19.00

ГДЕ? «Культцентр Корпус»

ЦЕНА ВОПРОСА: 15 рублей

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Писатель Николай Иванов: «Пусть люди читают с экранов, главное, пусть читают, а не в игрушки играют»
По приглашению Международного медиаклуба «Формат А-3» в Беларусь приезжает Председатель Союза писателей России, автор более 20 книг, лауреат множества литературных премий, военный журналист Николай Иванов
Новости 24
«Продавали наркотики, чтобы заработать на свадьбу»: в Минской области поймали пару закладчиков
Лукашенко новому гендиректору «Гомсельмаша»: «Кто хочет – пускай работает, кто не хочет – за забор!»
МЧС: Сын отдохнул на даче и уехал, а дом загорелся
До конца 2020 года белорусские военные получат новую форму
СК о гибели 6 человек в ДТП в Калинковичском районе: виноват водитель
Министр транспорта: «Что делать водителям, которые ждут 1 апреля? Проходить техосмотр!»
Лоукостеры хотят пустить в областные аэропорты Беларуси
Министр транспорта - о жалобе водителей троллейбусов: «Нельзя сказать, что проблем нет, ситуация на контроле»
В МИД рассказали, собирается ли Беларусь вступать в ЕС
В Минске Citroen насмерть сбил женщину
Лукашенко: «Не могу сегодня милиции поставить даже 8 с натяжкой»
13 доноров крови в Минске будут судить за мошенничество
Лукашенко сменил начальника минской милиции
Президент о реакции на «разборки в Могилеве»: «Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал»
Лукашенко согласовал назначения новых руководителей и потребовал идеального порядка в Минске
19 апреля Лукашенко выступит с посланием народу и парламенту
Поздравляем победителей рекламной игры «Дачный марафон»
Минские аттракционы заработают с 24 апреля: цены могут подрасти
Одноклассники представили версию интерфейса по-белорусски
17-летний парень в Молодечно ночью катал девушку на угнанном BMW
Белорусского генерала заочно приговорили в Литве к 14 годам лишения свободы
Двух девочек в Полоцком районе искали всю ночь, а они были в стоге сена
Почему в городе исчезли воробьи и синицы, спросили у властей гомельчане
В Гомель пришла весна: фото с воздуха
Погода в Беларуси на 28 марта: ночью до -7, но днем без осадков
После скандала на ферме в Шкловском районе с должностей сняты Русый, Заяц и Доманевский
«Платил в интернет-магазинах и играл у букмекеров»: в Могилеве парень воровал данные банковских карт своих коллег