В Минске снова показывают спектакль по Ггрвату. Но не в Купаловском театре

«Радзіва «Прудок» Адруся Горвата - это книга о самом авторе, который когда-то работал в Минске, но, разочаровавшись в столичной жизни, переехал в полесскую деревню Прудок, чтобы восстановить дом своего деда, вернуться к своим корням. Изначально Андрусь выкладывал свои впечатления от радостей жизни в деревне на личной странице в фейсбуке. Каждый пост веял полесским колоритом, а точно списанные с настоящих полешуков образы становились для нас соседями или друзьями. Люди, которых мы встречали когда-то или встречаем сегодня - теми, кто среди нас. Нами самими. Именно эти записи затем и составили книгу «Радзіва «Прудок».

В постановке по Горвату Купаловского театра играет три человека, в «ГЭТАМЫ» в два и чуть-чуть раза большеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Работа над спектаклем была начата на мастер-классе в рамках Международной театральной академии в Мюнхене, организованной союзом молодежи в Германии JunOste.V.

Дмитрий ДавидовичФото: Святослав ЗОРКИЙ

Василь БойдакФото: Святослав ЗОРКИЙ

Единственную женскую роль в спектакле исполняет актриса Дарья НовикФото: Святослав ЗОРКИЙ

Стас Жирков, режиссёр: «Я познакомился с творчеством Андруся Горвата, когда попал на спектакль «Радзіва «Прудок» в Минске. Тогда же мне подарили эту книгу со словами: «Это тебе, Стас, от белорусской интеллигенции». А уже летом я должен был вести мастер-класс по современному драматическому театру в рамках театральной академии в Мюнхене. Когда я узнал, что ко мне на курс записались все белорусы — решил: что же ставить с белорусами, если не «Прудок»! Мы нашли общие точки соприкосновения, то, что объединяло и было близко актерам, что волновало именно их — собственно из этого и родился спектакль «ГЭТАМЫ». История, если не знакомая каждому, то уж точно интересная и захватывающая, благодаря своей открытости и искренности переживаемых чувств и ситуаций».

Режиссер Стас Жирков с творчеством Горвата познакомился по спектаклю в КупаловскомФото: Святослав ЗОРКИЙ

В РТБД спектакль играли на камерной сценеФото: Святослав ЗОРКИЙ

С минимум декорацийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Точнее практически без нихФото: Святослав ЗОРКИЙ

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КОГДА? 25 марта, 19.00

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