Сборная Беларуси повторила худший старт в отборочном турнире

Никогда такого не было, и вот опять. Наши лучшие футболисты начали отборочный турнир к чемпионату Европы-2020 с двух поражений: от Голландии (0:4) и Северной Ирландии (1:2). Таким образом, сборная повторила худший старт в отборочных циклах 17-летней давности. Тогда наша команда дважды проиграла: Голландии (0:3 в гостях) и Австрии (0:2 дома). Это статистика. За цифрами любопытно рассмотреть детали.

Нет ни агрессии…

Раньше, когда сборная стартовала в квалификации, начинали говорить, мол, ожидание побед психологически давит на футболистов. Именно поэтому лучшие матчи наша сборная выдавала, когда ничего уже не светило. Сейчас мы в уме держим, что в марте следующего года будет еще одна возможность попасть на Евро-2020 через плей-офф Лиги наций. Все верили, что эта опция поможет сбросить груз ответственности. Пока, похоже, не получилось. Глупейшие ошибки тому свидетельство.

- Надо чуть-чуть как-то рачительнее относиться к своим моментам... Ну и гол, конечно, скажем, совокупность детских ошибок. Не знаю, очень обидно, - на эмоциях выпалил Станислав Драгун.

Показательно, что в Северной Ирландии сразу после пропущенных мячей сборная встрепенулась и создавала голевые моменты. Но отыграться получилось лишь раз. Сложилось впечатление, что команда была согласна на ничью. Такой результат, может, и неплох, но ведь свой шанс надо искать, а не ждать. Да и делать это засучив рукава надо не только уступая в счете. Претензии за несмелый футбол не в первый раз летят в адрес сборной. С другой стороны, такое в свой адрес слышал и Жозе Моуринью, и Макс Аллегри (в последние годы «Ювентус» лучшие матчи выдавал, когда терять нечего и надо идти в атаку).

…ни уверенности…

В Лиге наций сборная ни разу не проиграла и ни разу не пропустила. Да, там играли с командами ниже уровнем. Но верилось, что за прошлый год сборная прибавила в уверенности. Но опять-таки глобальных сдвигов на фоне более сильных соперников не видно. Стоит отдать должное за самоотдачу: игроки сборной в Белфасте не раз бросались под удары соперника, закрывая амбразуру телом. Еще бы куража в атаке! Его-то не хватало. Поучиться бы у ирландцев.

Нападающий Джош Мадженнис (кстати, до 2009 года он был вратарем) рассказал:

- Наверное, нам помогла уверенность, которую вы обретаете, когда оказываетесь в сборной. Наш тренер бросает вызов команде и вам как личности. Для меня это наивысшая точка: выступать за свою страну, рядом с отличными игроками, которые иногда заставляют вас выглядеть лучше, чем вы есть.

Вот объяснение Драгуна, почему наша сборная часто пропускает в концовках:

- Концентрация, мастерство, я не знаю... Совокупность всего. Надо учиться, я не знаю... Уже поздно, может, учиться. Надо всегда учиться, анализировать ошибки и стараться их не допускать больше.

…зато все сильнее безразличие

Любому болельщику в какой-то может показаться, что раньше и поле было зеленее, и мяч более ровный. В последнее время подобное слышишь чаще и чаще, мол, эта сборная не вызывает эмоций.

Недавний опрос pressball.by показал, что у 46,3% (из 3288 ответивших) после разгрома от Голландии было одно чувство - безразличие.

Часто сетуют, что раньше сборная вызывала больше эмоций и состав вроде был мощнее по именам. Но можно натолкнуться на парадокс. Во времена Белькевича и Хацкевича говорили: вот раньше-то с Алейниковым и Зыгмантовичем состав был сильнее. Сейчас с ностальгией вспоминают сборную времен Белькевича и Хацкевича. Хотя во все времена результаты были более-менее одинаковые: могли героически обыграть Голландию или Францию и бездарно проиграть Люксембургу.

Наверное, сказывается то обстоятельство, что еще 10 лет назад футбольных трансляций было не так много и смотрели то, что ближе и доступнее - свое. Сейчас без труда можно найти картинки с любого стадиона мира, многие прагматичное решают: зачем смотреть грустные потуги, если есть матчи топ-сборные.

Или наш футбол действительно постепенно деградирует на фоне прогрессирующих люксембургов? Приятно вспоминать исторический голы Сергей Герасимца и Сергей Кисляка, успехи молодежной сборной. Но хочется, чтобы мы в ближайшее будущее как та же Северная Ирландия вышли на Евро. И не случайно, а благодаря стратегической работе и развитию инфраструктуры. Особенно это хочется после таких стартов, когда за два матча разница мячей 1:6. А Казахстан в это время обыгрывает Шотландию 3:0 (пусть потом его и громит Россия).

Почему футбольная сборная Беларуси самая возрастная в Европе?

Следующие матчи в июне. Сезон будет в разгаре. Проверим свои сила на фоне Германии и Северной Ирландии. Игорь Криушенко отыскал оптимистичные моменты:

- Как бы обидно ни было, нужно смотреть дальше. Наверное, в плюс занесу то, что команда боролась до конца, была более сконцентрированной, действовала злее. Наверное, ребята почувствовали, что можно играть от соперника и добиваться результата.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игорь Криушенко: «В Якутии играл в -20, в шортах без утепления»

Главный тренер сборной Беларуси по футболу рассказал «Комсомолке», как окончил школу с золотой медалью, и объяснил, влияет ли общий кругозор на игру футболиста (читать дальше)