Парень, чтобы отомстить бывшей девушке, выложил в соцсеть ее интимные фото

В суде Слуцкого района вынесли приговор 26-летнему парню, который публиковал в соцсетях интимные фото своей бывшей девушки, его ждет штраф и общественные работы.

Началось все еще в октябре 2018 года. После пяти лет отношений молодая пара из Слуцка решила расстаться, инициатором была девушка. Обиженный парень придумал план мести: создал ее фейковую страницу ВКонтакте, загрузил туда пикантные фото девушки, которые та присылала ему еще во время отношений. И с этой страницы начал добавлять в друзья ее знакомых, чтобы как можно больше людей увидели эти фото.

- Как молодой человек объяснял на суде, он это сделал из мести, ревности к бывшей возлюбленной. Девушка узнала обо всем спустя день-два, ей сообщили друзья и знакомые, - уточняет заместитель прокурора Слуцкого района Алексей Кутов.

Страница была заблокирована, а девушка написала заявление в милицию. Там и выяснилось, что за всем этим стоит ее бывший парень.

Увы, последствия для девушки были весьма печальные, ей даже пришлось сменить работу.

На бывшего воздыхателя завели уголовное дело по ч. 2 ст. 343. УК (изготовление и распространение порнографических материалов или предметов порнографического характера). По ней грозит от 2 до 4 лет тюрьмы, но суд назначил более мягкое наказание.

- У молодого человека был еще эпизод: с 2013 года он хранил у себя на странице в соцсетях видео, содержащее порнографические материалы. Так что его судили по двум эпизодам. Приговорили к двум годам лишения свободы с условным неприменением назначенного наказания на два года. То есть, если он за эти два года не нарушит закон, наказание ему не грозит, - объясняет Алексей Кутов. - Также ему назначили 120 часов общественных работ. Это, как правило, уборка помещений, территории. Суд назначил такое наказание, учитывая, что молодой человек не судим, характеризуется положительно, работает, и для исправления будет достаточно мер, не связанных с реальным лишением свободы.

Парень также должен будет уплатить государству уголовно-правовую компенсацию в размере 70 базовых (1785 рублей), у него конфискуют телефон, на котором хранились фото, а за моральный вред он заплатит пострадавшей 10 тысяч рублей. Кстати, изначально девушка требовала компенсацию в размере 100 тысяч рублей.