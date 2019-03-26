«3аплатил $50, чтобы в Эфиопии пройти Дорогой Ада в кромешной тьме». Белорус о туристических лайфхаках в Африке

Драматург и креативный редактор радио Unistar Николай Рудковский – опытный путешественник. Он уже рассказал «Комсомолке» о лайфхаках поездок по тем азиатским странам, куда белорусы заглядывают нечасто – Южной Корее, Индонезии и Омане, затем о туризме в постсоветских Азербайджане, Армении и Узбекистане. Также Николай поделился тем, как путешествовал по незаезженным для белорусских туристов европейским странам – Андорре, Сербии и Исландии. Затем был его рассказ о поездках в две крупнейшие страны Латинской Америки – Мексику и Бразилию. На этот раз – поездки в три африканские страны: Южно-Африканскую Республику, Намибию и Эфиопию.

ЮАР И НАМИБИЯ: НЕ УВЯЗНУТЬ В ПЕСКАХ И ПОПРОБОВАТЬ БАРБЕКЮ ИЗ СТРАУСА

Почему выбрал страну?

- В ЮАР меня пригласили на свадьбу! – рассказывает Николай. - Это было живописное торжество на лоне природы в виноградной долине со священником и подружками невесты и друзьями жениха в одежде зеленой гаммы. Все как в зарубежных мелодрамах! А Намибия была уже в нагрузку (прекрасную!) после свадьбы, так как в Намибию виза белорусам не нужна, и туда легче добраться на автомобиле, чем в иные города ЮАР.

Николай на этом фото - просто живая иллюстрация к строке из песни "В Кейптайнском порту". Фото: Архив Николая Рудковского

Как добраться?

Я летел на самолете из Варшавы в Кейптаун с пересадкой в Дубае. Стоимость около 600 долларов.

Где жить?

В Кейптауне, столице ЮАР, большой выбор гестхаузов по цене от $20 в сутки на человека. Мы выбрали колоритный район с отелями в колониальном стиле возле исторического морского порта. Там спокойно, красиво, а в порту много кафе, чтобы перекусить на берегу океана.

В Намибии все намного дороже. Гостевых домов немного, а цена там – от $40-50 на человека.

Старый и новый Кейптаун. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Что посмотреть?

Кейптаун в моем персональном топ-3 красивейших городов мира. Он раскинулся между океаном и Столовой горой, с высоты которой открываются потрясающие виды на океан и другие возвышенности вокруг Кейптауна - Львиную голову, Сигнальный холм и пик Дьявола. Из-за сильного ветра на Столовой горе растут только мелкие растения, а дождевые облака проносятся мимо с бешеной скоростью. Нам повело: навстречу выбежал один из самых редких зверьков планеты – даман. Он похож на грызуна, но хотя это дальний родственник слона.

Даман - редчайший грызун мира, которого можно встретить в ЮАР, а еще - дальный родственник слонов. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Кейптаун называют мультикультурной столицей ЮАР. Самый престижный район Сипойнт выкуплен евреями (Нельсон Мандела, кстати, был раввином). Есть малайский район, негритянский. Голландская архитектура в городе перемешана с английской. Двухэтажные резные дома на Лонг-стрит напоминают колонии португальцев в Азии и даже чем-то деревянную архитектуру Вологды и Томска. Над ними возвышаются небоскребы. Музыка из баров и сальса отправляют фантазии в Гавану и Рио. Костелы соседствуют с протестантскими храмами, мечетями и мусульманскими банями. Все перемешано, все пестрит и играет. Это радует днем, немного пугает шумом и пьяным населением ночью.

И еще немного Кейптауна. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

В Кейптауне впервые в поездках воспользовался экскурсионными автобусами. Здесь он детально знакомит с центром, подвозит к фуникулеру (цена поездки на нем $7). Синий автобус делает большой круг вокруг Столовой горы, можно выйти в ботаническом саду и на пляжах (цена - $12).

Остров Роббен-Айленд - тюрьма времен апартеида. Теперь тут музей. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Общее между ЮАР и Беларусью - геодезическая дуга. Через нашу страну проходит Дуга Струве, с помощью которой в XIX веке изучали меридиан Земли, а в Кейптауне проходит Капская дуга. Также из Кейптауна можно отправиться на остров Роббен-Айленд, который во времена апартеида был тюрьмой. Сейчас там музей. Можно махнуть в виноградную долину продегустировать местные вина, а зимой понаблюдать миграцию китов.

Ужасающие виды Роббен-Айленда. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Еще можно взять автомобиль напрокат и рвануть в Намибию. В обеих странах движение левосторонне, но трасса N7 комфортная, огороженная от диких животных сплошной сеткой. То ли дело начинающиеся потом гравийки к нацпаркам. Но быстро ехать нельзя - иногда вдоль дорог попадаются раритетные иномарки, наполовину засыпанные песком. А после красивого и скоротечного заката наступает кромешная тьма, и начинается дикая жизнь Намибии: на дорогу выбегают шакалы, кролики, антилопы.

Раритерные иномарки, засыпанные песком, - яркие отметины на трасе к национальным паркам Намибии. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Порой эти останки ретро-автомобилей становятся частью окультуреного ландшафта. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Так как на Намибию у нас было всего 4 дня с дорогой, то там посмотрели только каньон Фиш-Ривер (второй по размерам в мире) и красные дюны пустыни Намиб. Там меняется походка и характер земного притяжения. Если по дюне идти как обычно, то ноги вязнут в песке, который заполняет и кроссовки, и носки. А вот если поменять центр тяжести и идти невесомо, как на Марсе, то края дюны выдерживают тебя. Но и среди моря песка здесь есть жизнь: среди высохших рек каким-то чудом цветут акации и гуляют антилопы!

Каньон Фиш-Ривер в Намибии - второй по размерам в мире. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Что попробовать?

В порту Кейптауна тарелку морепродуктов на компанию – набор из трех видов морских рыб, креветок, кальмаров, мидий и больших устриц ($50). В виноградных долинах - местные вида вина с барбекю из страуса ($15). А в Намибии - стейк из антилопы куду ($10).

ЭФИОПИЯ: ПОКАТАТЬСЯ В ПРУДУ С КРОКОДИЛАМИ И НЕ СЪЕСТЬ ТРАДИЦИОННЫЙ ФЫР-ФЫР

Почему выбрал страну?

К стране «присматривался» давно. То в школьные годы отголосок о корнях Пушкина звучал, то в студенческие годы стихи Гумилева навевали, то вдохновлял фильм «Полное затмение» о поэте Артюре Рембо, который жил здесь. Но последней каплей восхищения стал телесюжет о храмах Лалибелы. И я понял, что я хочу побывать в этом городе.

Типичная картина для Эфиопии. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Как добраться?

Самолет Минск – Франкфурт – Аддис-Абеба стоит около 750 долларов туда-обратно.

Картинка с эфиопского рынка. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Как ездить?

Внутренние авиаперелеты очень дорогие, а на междугородних автобусах передвигаться по стране - месяца не хватит. Остается джип на прокат. Но из-за того, что в Эфиопии дороги очень плохие и пока построена только одна автотрасса, автомобили арендуешь только с водителем . Но это и лучше! За наше путешествие шины и колеса пробило пять раз, а местные водители лучше разбираются в бытовых вопросах, отгоняют чересчур назойливых детей и взрослых, которые так и хотят дотронуться, что-нибудь сказать белому туристу, чтобы ты обратил на них внимание. Стоимость ренты авто с водителем - от 180 евро в сутки, поэтому надо собирать компанию из 3-4 человек, чтобы было дешевле.

Внимание к человеку с белым цветом кожи в Эфиопии повышенное. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Где жить?

Много отелей разных категорий, начиная от $10 в сутки. Общее у всех, как и в ресторанах, –безалаберность и халатность персонала. Сломан замок в двери номера, нет горячей воды, не работает унитаз, закончились яйца на завтраке или овощи к салату – на все ответ «ОК», и никаких порывов к действию. Приходится настаивать на решении своей проблемы.

На Голубом Ниле. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

В Харар Джуголь (Эфиопия) есть обряд кормления диких гиен. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Что посмотреть?

Среди природных красот – исток Голубого Нила, который вытекает из озера Тана и в 30 километрах от него низвергается водопадом под названием Тис-Аббай («Дымящаяся вода»), и многочисленные национальные парки. Парк Сымен - царство зазубренных гор и павианов гелада. Белых туристов эти обезьяны совсем не боятся, а вот местных жителей побаиваются, потому что они вегетарианцы, и порой заходят в сельские угодья на прокорм, что не устраивает крестьян. А в парке озера Чамо можно покататься на лодке мимо длиннющих крокодилов, шумных пеликанов и пасущихся гиппопотамов.

Национальный парк Сымен знаменит своими павианами галада. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

На озере Чамо вполне можно прокатиться на лодке рядом с проплывающими мимо гиппопотамами или крокодилами. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Из культурных и исторических объектов выделю город-крепость Фазиль Гебби с дворцами эфиопского императора Фасилидаса, обелиски и стелы древнего города Аксум, Харар Джуголь - четвертый по значению город ислама, в котором после заката можно попасть на обряд кормления диких гиен, и, конечно же, священный город Лалибела! Храмы-монолиты, высеченные в скалах, в которых церковная служба проходит с пением и танцами под ритмы барабанов. Входной билет для иностранцев - $50 с гидом. Но этих денег абсолютно не жалко, чтобы увидеть такую красоту. А гид просто необходим, так как путь от храма до храма очень изощренный. Он проходит тайными и извилистыми тропами сквозь скалы, пещеры, лабиринты, один из которых называется Дорогой ада – в кромешной тьме надо идти на ощупь 3-4 минуты, при этом категорически запрещено подсвечивать путь телефоном или зажигалкой.

В священном городе Лалибела. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Служба в храме Лалибелы всегда проходит с песнями и танцами. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

А столица Аддис-Абебе – город контрастов. Небоскребы и бутики по соседству с трущобами, памятники Пушкину, императорам и коммунистам, захоронения патриархов, императорской семьи и военных с автоматами Калашникова на надгробиях. В городе, основанному в 1887 году, достопримечательностей мало.

Адис-Аббеба - это город, где нищета соседствует с богатством, а хибары с небоскребами, и это совсем не скрывают. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Необычное по нашим меркам кладбище Адис-Аббебы. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Самые интересные – кафедральный собор святой Троицы и бывший императорский дворец, где сейчас хранится большая и странная музейная коллекция: вперемешку и картины, и предметы различных культур Эфиопии, и денежные купюры, и марки социалистических стран, и детские рисунки, и комнаты императора с личными вещами. Одного дня на посещение Аддис-Абебы хватает. И есть время совершить финальный шопинг, купить эфиопский кофе, потратить последние быры.

Деревня народо Консо, где стоит побывать. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Из этнокультурных достопримечательностей – племена Эфиопии. До долины Омо мы не успевали доехать, но посетили деревню племени консо. Уже почти 4000 лет этот народ живет в деревнях за каменными оградами. В итоге они напоминают города: такие же запутанные улицы, подворья с жилыми домами, сараями, хлевами, широкие деревенские площади. На площадях обязательно стоит хижина для старейшин, валун, который молодой мужчина, если хочет жениться, должен поднять и перебросить через голову, и деревянная стела, к которой каждое поколение добавляет планку. Поэтому по ним можно подсчитать возраст каждой деревни. На кладбищах героям народа (в основном, храбрых охотникам) ставят скульптуры. Точнее, ставили. Большинство скульптур украдено, или их отвезли в музеи. Поэтому сейчас деревянные скульптуры заменяются каменными обелисками.

Улочки Харар Джуголь стоит посмотреть. Фото: Николай РУДКОВСКИЙ

Особо следует отметить местную детвору. Они такие доброжелательные, ласковые, просятся к тебе на ручки, или трогательно берут тебя за пальцы и шагают рядышком по деревне. Взрослые и подростки сами охотно готовы сфотографироваться за один быр.

Что попробовать?

Эфиопия – родина кофе, он здесь отменный. Но национальная кухня – самая невкусная из тех, что я пробовал. Лепешки из местного злака теффа – энжира - кислые и неприятные на вкус и цвет. Они похожи на грязные салфетки. Рвать и макать их в жареного ягненка можно только один раз, но различные блюда из энжиры, как фыр-фыр и другие, еще хуже. Но из-за того, что местные блюда не нравятся большинству иностранцев, в меню кафе есть и европейская кухня. В основном это паста, пицца и овощные салаты. Ей мы и питались.

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