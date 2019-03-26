Как сейчас выглядят единственный в Беларуси кинотеатр IMAX, аттракцион свободного падения и каток на крыше

Торгово-развлекательный центр Palazzo достраивают в районе пересечения Орловской и Тимирязева. Он мог стать одним из первых в Минске, но не вышло - стройка затянулась на долгие годы. Но и сейчас, спустя 15 лет с начала строительства, он является одним из самых крупных и, пожалуй, будет самым навороченным. Хотя бы потому, что здесь появится первый в Беларуси кинотеатр IMAX и самая большая в стране аэродинамическая труба - аттракцион, имитирующий свободное падение с высоты. Корреспонденты «Комсомолки» первыми среди журналистов попали внутрь и посмотрели, чем комплекс собирается удивлять своих посетителей.

На первом этаже будут различные магазины и бутики, и ресторан на 120 человек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Первых посетителей ждут уже в конце весны

Комплекс начали возводить в далеком 2003 году. Построить обещали за три года. Если бы успели в срок - был бы вторым в стране: сейчас в это сложно поверить, но в 2006 году из торговых центров был только Bigzz, а подземная «Столица» только готовилась к открытию.

Первоначально инвестировать в комплекс под названием Preston-Plaza решил один из самых богатых белорусских бизнесменов - Виталий Арбузов, при поддержке иностранного финансиста Рудольфа-Риада Юнеса. Возвели каркас паркинга, приступили к строительству комплекса... Но через пару лет стройка остановилась. Арбузов поссорился с иностранным партнером и вышел из проекта. Юнес был вынужден достраивать комплекс самостоятельно, через созданную в Беларуси компанию «БелМартПлаза». Но стройка практически не двигалась. В 2013 году из-за нарушений строительных норм сменили подрядчика - с тех пор комплекс достраивает брестская организация «Полесьежилстрой». Заявляли, что нужно еще два года, но сроки смещались много раз. Сегодня обещают, что первых посетителей комплекс примет уже в конце весны.

Компания, спроектировавшая Palazzo, создала в Лондоне знаменитый New Scotland Yard

Архитектурную концепцию разрабатывало латвийское бюро REM PRO при поддержке известной британской компании Chapman Taylor. Компания начала свою работу в 1959-м, 44 года назад спроектировав знаменитое лондонское здание New Scotland Yard. С тех пор архитектурное бюро проектирует здания по всему миру.

Общий вид торгово-развлекательного комплекса Palazzo. Фото: siarhej androsau @ maps.google.com.

Общая площадь комплекса - 56,7 тысячи квадратных метров - больше только Dana Mall. Размер самого здания - 94 на 164 метра. В комплексе пять этажей. Один - подземный: тут будет продуктовый супермаркет площадью 2000 квадратов, магазин товаров для дома поменьше и бутики. Еще четыре этажа - надземных. Причем один из них - эдакий «полуэтаж», по-научному его называют антресольным.

Удерживать человека в полете будет поток воздуха от четырех гигантских вентиляторов

На первом этаже будут магазины и бутики, ресторан на 120 человек. Выше - тот самый антресольный этаж: тут будут офисы и служебные помещения, склады, тренажерный зал.

На первом этаже будут различные магазины и бутики, и ресторан на 120 человек.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На втором этаже кроме магазинов и бутиков будет ресторан с открытой террасой и развлекательный центр. Именно отсюда будет выход к одной из главных изюминок центра - вертикальной аэродинамической трубе iFly. В ней можно летать! Для этого аттракциона к комплексу со стороны Тимирязева пристроили отдельное трехэтажное помещение.

Для этого аттракциона к комплексу со стороны Тимирязева пристроили отдельное трехэтажное помещение.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас инженеры и строители занимаются установкой оборудования. Суть такая: есть вертикальная стеклянная труба. Снизу в нее с помощью четырех огромных вентиляторов подается сильный поток воздуха. Настолько сильный, что, если прыгнуть в трубу сверху, человек не упадет, а будет парить в воздухе - словно падает с огромной высоты со скоростью 240 километров в час!

Огромные вентиляторы будут накачивать воздух для аттракциона аэродинамической трубы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Говорят, оборудование для аттракциона - а оно американского производства - стоит 2 миллиона долларов. Кстати, в Беларуси уже есть одна аэротруба, но она меньше и ниже. Пять минут полета в ней стоит 125 рублей.

Говорят, оборудование для аттракциона - а оно американского производства - стоит 2 миллиона долларов.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Наша труба откроется несколько позже комплекса, думаю, задержка составит месяц-другой, - рассказал «Комсомолке» замдиректора СООО «БелМартПлаза» Олег Живицкий.

В Palazzo появится крупнейшая в Беларуси аэродинамическая труба – в ней можно летать!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Как раз сейчас инженеры и строители занимаются установкой оборудования.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Четыре огромных вентилятора будут накачивать воздух в аэродинамическую трубу.Фото: Павел МАРТИНЧИК

За 6 лет проверяющие органы нашли 623 дефекта, но теперь стройплощадку называют образцовой

Сейчас в здании заканчиваются отделочные работы, приводятся в порядок и чистятся помещения - работает клининговая компания.

Работники клининговой компании пылесосят полы торгового центра Palazzo.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На улице уже заасфальтированы парковки, рабочие разравнивают землю под газоны и клумбы.

Рабочие разравнивают землю под газоны и клумбы.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Обратите внимание на высокую культуру строительных работ, - говорит директор Департамента контроля и надзора за строительством Государственного комитета по стандартизации Беларуси Игорь Гусев. - Все аккуратно, чисто, стройка огорожена красивыми баннерами с видами будущего комплекса. Но чтобы добиться порядка на этой площадке, пришлось два раза приостанавливать строительство. С марта 2013 года по конец января текущего года наши специалисты 53 раза посещали объект и выявили 623 значительных дефекта, выдали 23 предписания и 16 рекомендаций и составили 37 административных протоколов. Зато теперь тут - чистота и порядок.

Так сегодня выглядит торгово-развлекательный комплекс Palazzo изнутри.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нашумевший IMAX - пока лишь огромная пустая бетонная коробка

Идем на третий этаж. Тут кроме магазинов будет много интересного. Во-первых, небольшой концертный зал. Во-вторых, большой фуд-корт и три отдельных ресторана (один - с открытой террасой).

На третьем этаже Palazzo ,будет большой футкорт и три отдельных ресторана. Один из них - с открытой террасой. Фото: nick novik @ maps.google.com.

Возле прозрачной стены, через которую можно наблюдать за полетами в аэротрубе, будут два бара. И самое главное - кинотеатр, состоящий из семи залов, общей вместимостью 1280 мест. Один из залов будет оборудован системой IMAX - это будет первый такой кинотеатр в Беларуси.

IMAX - это зал определенной геометрии (он больше вширь, чем в длину), огромный полукруглый экран, кристально чистое изображение, совершенный цифровой звук и самые прогрессивные цифровые разработки. Все главные голливудские блокбастеры сейчас снимают по этой технологии. Кстати, удовольствие недешевое, поэтому и билеты стоят дороже, чем в обычные залы. Например, цены на сеанс в Москве - от $10 до $40.

Заходим в минский зал IMAX. Сегодня он представляет собою огромную пустую прямоугольную бетонную коробку. В темноте лишь моргают красными огоньками уже установленные датчики противопожарной сигнализации.

Так сегодня выглядит зал первого в Беларуси кинотеатра IMAX, который будет в торговом центре Palazzo.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Понятно, что этот зал откроется позже, - говорит представитель заказчика строительства. Однако точный даты открытия пока не называет - мол, установкой оборудования и его эксплуатацией будет заниматься отдельная компания.

На верхнем уровне паркинга обещают каток-«кабриолет»

Со второго этажа комплекса можно перейти в многоэтажный паркинг. Изначально на паркинге должно было поместиться 1073 автомобиля. Но потом верхний уровень решили освободить и устроить там каток с раздвижной крышей. Хорошая погода - катайся под открытым небом. Плохая - крышу закрыли.

На верхнем этаже паркинга торгового центра Palazzo обещают устроить ледовый каток-кабриолет.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Правда, к строительству катка пока не приступили, это отдаленная перспектива. Равно как и не приступили к строительству пристроенной к торгово-развлекательному комплексу офисной 14-этажной высотки.

К строительству пристроенной офисной 14-этажной высотки пока не приступили.

В Palazzo должно появиться около 150 магазинов. Тут будет четвертый минский i-Store, а главными арендаторами станут испанская Inditex (владелец брендов Zara, Bershka, Pull and Bear, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti), российский «Детский мир» и, возможно, шведский H&M.

Всего в строительство, по некоторым данным, вложили 100 миллионов долларов, а окупить инвестиции планируют через 15 лет.