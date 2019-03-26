Знает все обо всем. На «Лучше всех!» 7-летний минчанин поразил Максима Галкина эрудицией

В новом выпуске шоу «Лучше всех!» вновь отличился мальчик из Минска. И снова он из спортивной семьи. 7-летний Матвей Ольшевский сын игрока мини-футбольного клуба «Столица» Александра Ольшевского.

Матвей провел экскурсию, рассказывая как, когда и кем была создана лампочка, бумага, зубная щетка, кроссовки и многое другое. Фото: стоп-кадр видео

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На этот раз передаче «Лучше всех!» Матвей удивил Максима Галкина и всю студию Первого канала феноменальными познаниями в области истории изобретений. Он провел экскурсию, рассказывал, как, когда и кем была создана лампочка, бумага, зубная щетка, кроссовки и многое другое. А еще Матвей умет считать минимум до 10 на 15 языках. Например, на арабском и японском.

- Когда ты начал изучать все? - спросил Максим Галкин Матвея.

- В пять лет. Мы с мамой часто ходим пешком, и чтобы скоротать время с ней что-нибудь учим, разные факты.

Мама с Матвеем ходят на кружки, по дороге учат историю. Фото: стоп-кадр видео

Поддержать Матвея приехали бабушки. Фото: стоп-кадр видео

Матвей ходит на несколько кружков: шахматы, настольный теннис, плавание, IT-курсы.

- Порой кажется, что Матвей знает больше нас, - смеясь, заметила мама Матвея Екатерина.

Полностью эпизод с выступлением Матвея смотрите на видео.