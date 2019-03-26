2019-03-26T12:38:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Знает все обо всем. На «Лучше всех!» 7-летний минчанин поразил Максима Галкина эрудицией

Матвей Ольшевский сын игрока клуба «Столица» [видео]
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
7-летний Матвей Ольшевский сын игрока мини-футбольного клуба «Столица» Александра Ольшевского. Фото: стоп-кадр видео7-летний Матвей Ольшевский сын игрока мини-футбольного клуба «Столица» Александра Ольшевского. Фото: стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

В новом выпуске шоу «Лучше всех!» вновь отличился мальчик из Минска. И снова он из спортивной семьи. 7-летний Матвей Ольшевский сын игрока мини-футбольного клуба «Столица» Александра Ольшевского.

Матвей провел экскурсию, рассказывая как, когда и кем была создана лампочка, бумага, зубная щетка, кроссовки и многое другое. Фото: стоп-кадр видео

Матвей провел экскурсию, рассказывая как, когда и кем была создана лампочка, бумага, зубная щетка, кроссовки и многое другое. Фото: стоп-кадр видео

Напомним, в декабре всех удивил Алексей Майоров, который набивает футбольный мяч почти 13 тысяч раз.

6-летнего футболиста из Минска назвали белорусским Роналду в шоу «Лучше всех»

В марте Артем Гаврилович поразил суперпамятью.

Четырехлетний минчанин потряс Максима Галкина феноменальной памятью

На этот раз передаче «Лучше всех!» Матвей удивил Максима Галкина и всю студию Первого канала феноменальными познаниями в области истории изобретений. Он провел экскурсию, рассказывал, как, когда и кем была создана лампочка, бумага, зубная щетка, кроссовки и многое другое. А еще Матвей умет считать минимум до 10 на 15 языках. Например, на арабском и японском.

- Когда ты начал изучать все? - спросил Максим Галкин Матвея.

- В пять лет. Мы с мамой часто ходим пешком, и чтобы скоротать время с ней что-нибудь учим, разные факты.

Мама с Матвеем ходят на кружки, по дороге учат историю. Фото: стоп-кадр видео

Мама с Матвеем ходят на кружки, по дороге учат историю. Фото: стоп-кадр видео

Поддержать Матвея приехали бабушки. Фото: стоп-кадр видео

Поддержать Матвея приехали бабушки. Фото: стоп-кадр видео

Матвей ходит на несколько кружков: шахматы, настольный теннис, плавание, IT-курсы.

- Порой кажется, что Матвей знает больше нас, - смеясь, заметила мама Матвея Екатерина.

Полностью эпизод с выступлением Матвея смотрите на видео.

Знает все обо всем. На Лучше всех! 7-летний минчанин поразил Максима Галкина эрудицией. Источник: Столица мини-футбольный клуб / Первый канал

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«3аплатил $50, чтобы в Эфиопии пройти Дорогой Ада в кромешной тьме». Белорус о туристических лайфхаках в Африке
«Комсомолка» узнала у путешественника со стажем, как не потеряться в многоликом Кейптауне, зачем пробовать стейк из антилопы и почему в музее Аддис-Абебы выставляют марки [фото]
Историк Валентин Мазец: «БНР - первая национальная форма белорусской государственности в ХХ столетии»
25 марта 1918 года Рада БНР провозгласила независимость Беларуси. О том, какие события к этому привели, мы побеседовали с кандидатом исторических наук Валентином Мазецом
История одной фотографии, сделанной сто лет назад: Два президента БНР, четыре врага народа и один литовский министр белорусских дел
Этот снимок есть даже в школьных учебниках истории - его часто называют фотографией членов первого правительства Белорусской Народной Республики
Новости 24
Школьники из Лиды повредили металлическими прутьями восемь машин
Александр Лукашенко поручил уволить всех виновных в том, что коровы живут «как в Освенциме»
Лукашенко про содержание коров в Шкловском районе: «Это Освенцим»
Главный инженер «Белпочты» в Бресте попался на взятке с поличным
Житель Жодино получил по почте марки с ЛСД
В Могилеве парня и девушку нашли мертвыми в гараже. Они задохнулись выхлопными газами
В Витебске пьяный задушил жену на глазах у ее матери - пенсионерка умерла от сердечного приступа
Троих мужчин обвиняют в убийстве, совершенном в Давид-Городке больше 20 лет назад
Гомельчанин распылил газ из баллончика в лицо женщине-водителю за то, что она его подрезала
В Светлогорске из-за пожара из многоэтажки эвакуировали восемь человек
Планируйте маршруты: 30 и 31 марта в Минске частично перекроют две центральные улицы
В Баку загорелся крупный торговый центр
Нидерланды подарят заказнику «Налибокский» 50 диких лошадей
Сегодня вечером «Евроопт» разыграет 100 тысяч рублей и другие призы
В Беларуси второй месяц подряд падает средняя зарплата
Двое мужчин погибли на пожаре в Брестском районе
Задержанных в Минске музыкантов отпустили спустя 2,5 часа
«Хотели вынести склад подчистую»: в Буда-Кошелевском районе грабители проломили стену, чтобы добраться до комбикорма
Видеофакт. Минчане спели «Тры чарапахi» после задержания Вольского и других музыкантов NRM
В Минске задержали музыкантов Вольского, Варашкевича, Войтюшкевича и Аракеляна
В Немане утонул 58-летний рыбак из Мостовского района
Найден подросток, которого искала брестская милиция
Трое мужчин похитили из банкоматов более 200 тысяч рублей
Из Печей сбежал 18-летний солдат
Пассажиры такси подрались: один из них попал под машину
В Витебске каждую неделю будут закрашивать наркоманские граффити