Знает все обо всем. На «Лучше всех!» 7-летний минчанин поразил Максима Галкина эрудицией
В новом выпуске шоу «Лучше всех!» вновь отличился мальчик из Минска. И снова он из спортивной семьи. 7-летний Матвей Ольшевский сын игрока мини-футбольного клуба «Столица» Александра Ольшевского.
Матвей провел экскурсию, рассказывая как, когда и кем была создана лампочка, бумага, зубная щетка, кроссовки и многое другое. Фото: стоп-кадр видео
Напомним, в декабре всех удивил Алексей Майоров, который набивает футбольный мяч почти 13 тысяч раз.
6-летнего футболиста из Минска назвали белорусским Роналду в шоу «Лучше всех»
В марте Артем Гаврилович поразил суперпамятью.
Четырехлетний минчанин потряс Максима Галкина феноменальной памятью
На этот раз передаче «Лучше всех!» Матвей удивил Максима Галкина и всю студию Первого канала феноменальными познаниями в области истории изобретений. Он провел экскурсию, рассказывал, как, когда и кем была создана лампочка, бумага, зубная щетка, кроссовки и многое другое. А еще Матвей умет считать минимум до 10 на 15 языках. Например, на арабском и японском.
- Когда ты начал изучать все? - спросил Максим Галкин Матвея.
- В пять лет. Мы с мамой часто ходим пешком, и чтобы скоротать время с ней что-нибудь учим, разные факты.
Мама с Матвеем ходят на кружки, по дороге учат историю. Фото: стоп-кадр видео
Поддержать Матвея приехали бабушки. Фото: стоп-кадр видео
Матвей ходит на несколько кружков: шахматы, настольный теннис, плавание, IT-курсы.
- Порой кажется, что Матвей знает больше нас, - смеясь, заметила мама Матвея Екатерина.
Полностью эпизод с выступлением Матвея смотрите на видео.
Знает все обо всем. На Лучше всех! 7-летний минчанин поразил Максима Галкина эрудицией. Источник: Столица мини-футбольный клуб / Первый канал