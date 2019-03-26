2019-03-26T15:25:22+03:00
Политика
КП Беларусь

«Здесь никогда никто не убирает по-человечески». Лукашенко возмутился содержанием коров

Президент сравнил условия содержания коров с Освенцимом
Ирина АВИДОВА
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Лукашенко посещает фермы Шкловском районе. Фото: БелТАЛукашенко посещает фермы Шкловском районе. Фото: БелТА
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26 марта Александр Лукашенко приехал в Могилевскую область, посетил молочно-товарный комплекс «Слижи» в Шкловском районе.

Он побывал на нескольких коровниках. И возмутился условиями, в которых содержатся животные.

- Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО «Купаловское», - ред.), я вас вообще не понимаю, - возмутился президент. - Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять. (…) Здесь никогда никто не убирает по-человечески.

Цитаты belta.by

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