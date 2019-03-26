«Здесь никогда никто не убирает по-человечески». Лукашенко возмутился содержанием коров

Лукашенко: «Сотрудничество с Западом вызывает некую аллергию и порой истерику у России. Нам что, спрятаться под плинтус и там сидеть?»

Президент упрекает партнеров в том, что «нашу продукцию на рынок не пускают, нахлебниками обзывают, выталкивают, давят, где только можно»