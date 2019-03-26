2019-03-26T15:33:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Односельчане пропавшего солдата: «Говорил, что к армии привыкает потихонечку»

18-летнего парня, который ушел из военной части в Печах 19 марта, ищут до сих пор
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Солдат пропал 19 марта. Парня ищут до сих порСолдат пропал 19 марта. Парня ищут до сих порФото: Дарья ПУТЕЙКО
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- Извините, пожалуйста, мы ничего говорить никому не будем, - отвечает бабушка пропавшего 18-летнего солдата Александра.

- Ну что они могут говорить. Отправили дитя в армию, непонятно, что с ним случилось… - вздыхает односельчанка парня.

Напомним, 19 марта военнослужащий Александр Невмержицкий ушел в самовольную отлучку, через двое суток командир воинской части возбудил уголовное дело. Парень не найден до сих пор. Служит он в одной из частей 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов (в Печах).

Александр не жаловался на службу. Фото из телеграмм-канала NEXTA

Александр не жаловался на службу. Фото из телеграмм-канала NEXTA

Молодой человек родом из деревни Гребени Лельчицкого района.

По словам сельчан, после школы Александр поступил в лицей, потом отрабатывал распределение на стройке. А затем пошел в армию.

Про парня в деревне отзываются только положительно: хороший, спокойный, вежливый. Родители солдата работают в местном лесничестве. Отец - трактористом, а мама - уборщицей. У Александра есть младшая сестра-школьница.

- Общительный, всегда здоровается, - говорит соседка Александра. - Вся деревня в шоке. На 8 Марта он приезжал домой. И на 23 февраля тоже. Говорили, что ему там (в армии. - Ред.) очень нравится, что все хорошо... Я что-то не верю, что он сбежал. Ему все нравилось, его все устраивало.

- Все переживают в деревне. Все просто в шоке, - говорит работница магазина. - Он дважды уходил в увольнение. Люди в магазин ходят, спрашивали его, как, что... Говорил, что все хорошо, нормально, «привыкаю потихонечку». На дедовщину не жаловался.

По словам местных, много времени парень проводил у своей бабушки, которая живет по соседству с родителями Александра.

- Кто-то говорил, что возле дома Саши дежурили четверо суток, - рассказывают в деревне.

- Неуставных взаимоотношений в воинской части не установлено, - уточнил «Комсомолке» официальный представитель Минобороны Владимир Макаров. - Родителям он не говорил о своих намерениях уйти из части. В этом году его дважды отпускали в увольнение с выездом домой.

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