Шпаргалка для работника: Кому обязаны продлить контракт и могут ли сгореть дни отпуска

Отстаивать свои права на работе можно вполне успешно. Несколько лет назад бывший работник отсудил у крупной торговой сети почти 18 млн рублей (дело было до деноминации) за то, что его не рассчитали при увольнении. В прошлом году водитель выиграл суд у автопарка и получил назад три свои зарплаты, а молодой специалист из Полоцка и вовсе сделал невозможное: отсудил у колхоза, в котором проходил распределение, 1450 рублей зарплаты. А в этом году работница автолавки получила от бывшего работодателя 1850 рублей за незаконное увольнение во время больничного.

Рассказываем, о каких своих правах вы должны знать и как себя защитить.

Без трудового договора я не докажу, что работал?

Вас взяли на работу, а письменный трудовой договор не заключили? Это не делает вас бесправным домовым эльфом. Трудовой договор начинает действовать с того момента, как вы фактически приступили к работе (ст. 25 Трудового кодекса). При этом не имеет значения, был ли такой договор письменно оформлен. В суде вы сможете доказать, что действительно работали, с помощью показаний других работников, скриншотов и фотографий, документов и деловой переписки.

Если вы устроились на работу с испытательным сроком, такое условие должно быть прописано в договоре. Если же его нет - вас нельзя уволить из-за того, что вы не прошли испытание. Само предварительное испытание не может продолжаться больше трех месяцев.

К слову, часто конкретные обязанности можно найти только в должностной инструкции, поэтому ознакомьтесь с ней под подпись до начала работы, чтобы потом не косить газон у офиса по утрам.

Как часто мне могут предоставлять отпуск?

Отпуск по трудовому договору должен быть не менее 24 дней, а по контракту - не менее 25 дней. Если использовать все дни отпуска в этом рабочем году не удалось - вам должны предоставить их в следующем. В любом случае оставшиеся дни отпуска не сгорают, за них вам обязаны начислить компенсацию при увольнении.

По правилам график отпусков на год должен быть готов до 5 января. Причем мнения работников о времени отпуска учитываются.

Наниматель обязан предупредить работника о начале отпуска как минимум за 15 дней. Как минимум за два дня (а если заключен контракт, то за день) до начала отпуска вам обязаны выплатить отпускные. Если этого не сделали - отпуск может быть перенесен.

Отпуск предоставляется полностью, но по договоренности может быть разделен на две части. Иное количество частей может быть прописано в коллективном договоре (но одна из частей - не менее 14 дней).

Заболел - весь отдых насмарку? А уволить меня на больничном можно?

Если вы заболели во время отпуска - он либо продлевается на число дней больничного, либо эта часть отпуска переносится на другое время в текущем рабочем году.

Кстати, практически любая травма, полученная на работе, считается производственной - даже если вы подвернули ногу, находясь за пределами офиса по заданию начальника (в командировке или на парковке при встрече с контрагентом).

А вот уволить вас по инициативе нанимателя (ст. 42 ТК) во время больничного нельзя. Исключение - если ваша организация ликвидируется или вы болеете больше 4 месяцев подряд (за некоторыми исключениями).

Мне хотят уменьшить зарплату, так можно?

Существенные условия труда - это режим рабочего времени, гарантии, размер и система оплаты труда и другие условия, приведенные в законодательстве (ст. 32 ТК). Изменить любое из них можно только в связи с обоснованными производственными, организационными или экономическими причинами и с вашего письменного согласия. Уведомить вас об этом должны не позднее чем за 7 дней до внедрения новых правил работы.

Это значит, что понизить ваш оклад, сократить рабочий день и сделать каждую среду выходным можно, только если на это есть серьезные причины (например, уменьшение заказов и т. д.) и только с вашего согласия. Не согласны - вас уволят с выплатой двухнедельного пособия. А вот повысить вам зарплату могут и без вашего согласия.

Могут ли не взять на работу или уволить беременную?

Отказать женщине в приеме на работу из-за беременности или наличия детей нельзя. Это касается одиноких матерей с детьми младше 14 лет или с ребенком-инвалидом до 18 лет. Не принять их на работу допустимо, например, из-за недостаточного уровня образования, опыта работы и других объективных причин, но никак не из-за будущих или имеющихся детей. Более того, свой отказ с обоснованием причины потенциальный наниматель должен дать в письменной форме. Но чтобы подтвердить беременность на раннем сроке или наличие детей, придется предоставить соответствующие документы.

Для женщин есть и свои ограничения: беременные могут работать за компьютером не более трех часов в день, им запрещается поднимать более 2,5 кг за раз и делать больше 30 наклонов. На работе нет лифта? Подниматься по ступенькам разрешается не выше второго этажа.

Если ребенку нет полутора лет, сотрудница имеет право на оплачиваемые перерывы для кормления (ст. 267 ТК). Эти перерывы предоставляются не реже чем через три часа продолжительностью не менее 30 минут каждый, а если детей до полутора лет двое или более - не менее часа. Для этого нужно написать заявление, указав в нем удобное для кормления время (например, в начале или конце работы).

Беременным запрещено работать в праздники, выходные, ездить в командировки, работать сверхурочно или с 22.00 до 6.00. То же самое касается работников с детьми младше 3 лет, но они могут работать ночью с их письменного согласия. А вот если ребенку от 3 до 14 лет (ребенку-инвалиду - до 18), выходить на перечисленные работы родителю можно. Но только если вы письменно согласились на это.

Если контракт заканчивается во время беременности, сотрудницу нельзя в это время уволить без ее согласия в связи с окончанием контракта. Наниматель должен продлить контракт минимум на срок беременности. Это же касается декретниц.

Во время декретного отпуска женщина может в любой момент выйти на работу. Точно так же она может передумать и в любой момент уйти обратно в декрет.

Что делать, если на работе нарушили ваши права?

Если вы являетесь членом профсоюза - сначала обязательно обратиться с письменным заявлением в комиссию по трудовым спорам на работе. Если решение комиссии вас не устроило, можете обжаловать решение в суде. Кстати, при обращении по трудовым спорам в суд работнику не надо платить госпошлину.

Тем, кто в профсоюзе не состоит, можно идти на выбор в комиссию по трудовым спорам или в суд. Например, при незаконном увольнении решением суда вас могут восстановить на работе, а также обяжут нанимателя выплатить:

средний заработок за время вынужденного прогула;

компенсацию морального вреда за незаконное увольнение.

Но есть много нюансов - от срока давности до споров, которые рассматривает только суд.

Как проверить работодателя ?

Существуют ресурсы, куда можно написать отзыв о месте своей работы или проверить, нет ли вашего работодателя в черном списке. Например, antijob.net или orabote.top. Можете посмотреть ответы на частые вопросы на сайте департамента государственной инспекции труда или позвонить в ее подразделения со своей проблемой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2017 году суды рассмотрели 3 тысячи 159 исков работников, которым не выплатили зарплату, и в 88% из них работники выиграли дело. А также 522 иска о восстановлении на работе - из них работники выиграли в 30%.