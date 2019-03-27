Бар в любом месте: на рынке появилась новинка «Балтика Разливное Мягкое»

Пиво обладает выраженным мягким вкусом. Не горчит. Аромат чистый, солодовый, с хмелевыми и цветочными нотками. Отборные сорта хмеля придают сорту особо мягкий вкус барного пива. Плотность - 11%. Алкоголь - 4,4%.

«Мягкий вкус настоящего барного пива в сочетании с удобной бутылкой необычной формы chunky, которая передает ощущение прозрачного пивного бокала в руке, - что еще нужно, чтобы на миг перенестись в настоящую атмосферу бара! Теперь насладиться вкусом разливного можно в любом месте», - прокомментировала запуск бренд-менеджер продукта Анна Апаликова.

Презентация нового сорта прошла в необычном формате: в стенах свободного пространства «Кто такой Джон Голт?» всего за несколько минут организаторы вечеринки воссоздали настоящую барную атмосферу.

«Место было выбрано не случайно. Это свободное пространство, где можно заниматься всем чем угодно. Мы хотели показать, что не обязательно ходить в бар, если хочется вкусного разливного пива. Если есть «Балтика Разливное Мягкое» - насладиться вкусом настоящего барного пива можно везде, где этого хочется», - отметила Анна.

По данным ретейл-аудита Nielsen по итогам 2018 года, «Балтика» (второй по вкладу в объемы продаж компании бренд) сохраняет свою позицию на рынке с объемной долей на уровне 4,3%. Это также бренд №1 в премиальном сегменте и бренд №1 в сегменте безалкогольного пива в Беларуси.

Кроме того, «Балтика» занимает третье место на рынке Беларуси по уровню знания. Это означает, что 9 из 10 потребителей знают о бренде. Поклонники бренда ценят его за хорошо знакомый вкус, который всегда соответствует ожиданиям, а также за стабильно высокий уровень качества, подтвержденный десятилетиями.

«Балтика Разливное Мягкое» уже в продаже. Новый сорт отлично сочетается с классическими холодными закусками, мясными блюдами, сырами, копченостями, морепродуктами и орехами.

***

Пивоваренная компания «Аливария» - лидер пивоваренной отрасли Беларуси. Контрольный пакет акций компании принадлежит Carlsberg Group - третьей по величине пивоваренной группе в мире.

«Аливария» - это пивоварня с самой продолжительной и богатой историей в Беларуси, которая варит пиво с 1864 года и в 2019 году празднует свое 155-летие. Сегодня в портфеле компании 16 брендов, среди которых «Аливария», «Балтика», Zatecky Gus, Tuborg, Seth&Rileys GARAGE, Carlsberg и другие. С 2018 года компания вышла в безалкогольный сегмент с такими продуктами, как квас «Аліварскі» и энергетический напиток FLASH UP.

Реклама.