После эксперимента в Оршанском районе «Евроопт» готов брать на обслуживание другие районы страны

«Евроопт» - это крупнейший в стране ретейлер, в котором работают более 41 тыс. человек, что составляет около 1% от общего числа задействованных в экономике страны граждан. Доля компании в ВВП Беларуси составляет более 1%.

Напомним, что потребкооперация Оршанского района, испытывавшая финансовые трудности, передала в аренду сети «Евроопт» 33 сельских магазина, а также 14 маршрутов автолавок. Местные власти согласовали достигнутое соглашение после детальной проработки ключевых условий эксперимента, которые касались сохранения профиля торговых объектов, времени их работы и трудоустройства бывших сотрудников райпо. «Евроопт», как правило, в течение одного месяца после передачи магазинов райпо проводил в них основательный ремонт, полную замену оборудования и открывал их для покупателей, а также выпускал на маршруты автолавки.

Потребкооперация Оршанского района передала в аренду сети «Евроопт» 33 сельских магазина, а также 14 маршрутов автолавок.

Как рассказал операционный директор торговой сети Владлен Атрошкин, для компании комплексное обслуживание жителей села в отдельно взятом районе стало определенным вызовом. «Мы на практике реализовали поставленную задачу обеспечить высокий уровень торгового облуживания на селе. Прошедший период позволяет сделать вывод об успешности этой работы», - подчеркнул Владлен Атрошкин.

Операционный директор торговой сети "Евроопт" Владлен Атрошкин.

Он напомнил, что год назад звучали в основном скептические комментарии. Так, считалось, что внедрить современные стандарты торговли в глубинке и рентабельно работать на селе по «городским» ценам не получится - на рентабельную работу можно выйти, только если установить цены в сельских магазинах значительно выше, чем в городах. Многочисленные мониторинги цен показывали и показывают, что цены на селе в среднем на 30% выше, чем в городских объектах торговли. «А «Евроопт» на селе устанавливает точно такие же цены, как в городах, при этом рентабельность по чистой прибыли сельских магазинов в Оршанском районе за прошедший год составила около 1%, в то время как в целом сеть «Евроопт» имеет рентабельность по чистой прибыли 0,5%. Таким образом, комплексная работа на селе позволяет компании быть даже эффективнее, чем в городе», - заявил Владлен Атрошкин.

Важно отметить, что покупатели пользуются всем спектром бонусов современного торгового обслуживания - на селе проводятся те же ценовые акции, что и в городе, в каждом магазине внедрена система самообслуживания, работает дисконтная программа «Е-плюс», у покупателей есть возможность принять участие в популярной игре «Удача в придачу!».

Исследование, проведенное летом прошлого года Институтом социологии Национальной академии наук, показало, что 96% жителей сельских населенных пунктов Оршанского района положительно оценивают работу магазинов «Евроопт» и считают их лучше тех, которые работали в их деревнях до прихода этой торговой сети.

Успех оршанского эксперимента Владлен Атрошкин объясняет в первую очередь тем, что речь идет именно о комплексном обслуживании села. Ведь кроме оршанских магазинов «Евроопт» имеет одиночные магазины в 120 сельских населенных пунктах, которые, как правило, убыточны из-за чрезмерно высоких расходов на логистику. Оптимизация же расходов по доставке товаров в одном регионе, на примере Оршанского района, позволяет работать прибыльно при тех же ценах, которые существуют в сети «Евроопт» в городах.

Владлен Атрошкин уверен, что успешность оршанского эксперимента позволяет говорить, что в случае приостановления работы магазинов Белкоопсоюза на территории какого-либо района необходимо сдавать в аренду или продавать все эти торговые помещения единым пакетом в управление одному субъекту хозяйствования.

Большинство сельчан Оршанского района положительно оценивают работу магазинов «Евроопт».

ОФИЦИАЛЬНО

«Поскольку райпо во многих районах страны находятся в процедуре санации или банкротства, важно передавать эти районы на торговое обслуживание какой-либо одной финансово состоятельной компании, а не отдавать в аренду и не продавать отдельные магазины различным субъектам хозяйствования, как это происходит сейчас. В случае продажи или передачи в аренду отдельных магазинов различным операторам задача по торговле на селе по «городским» ценам становится абсолютно нереалистичной, и в этом случае в этих районах сельчане навсегда обречены покупать товары по гораздо более высоким ценам, чем в городе. Ведь ни один ретейлер не может себе позволить работать в убыток долгое время», - отметил операционный директор ретейлера.

«Евроопт» готов принимать на комплексное обслуживание любой район страны, где потребкооперация заканчивает торговую деятельность, и открывать магазины в каждом сельском населенном пункте, где проживает более 200 человек, а торговлю в деревнях с меньшим населением обеспечивать с помощью автолавок, в том числе автолавок самообслуживания, где покупатель входит в автомагазин и покупает товары самостоятельно. Кроме того, «Евроопт» готов строить торговые объекты во всех деревнях с населением от 400 жителей, при условии, что таких участков будет предоставлено не менее 10 на территории одного района, с целью, опять же, оптимизации логистики.

«Цель нашей компании - дойти до каждого белорусского покупателя, обеспечив каждому жителю нашей страны большой ассортимент товаров по честным ценам и самый современный торговый сервис», - убежден Владлен Атрошкин.

В автолавке с системой самообслуживания все как в обычном магазине.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Старое Хороброво Оршанского района - деревня небольшая, и стационарного магазина здесь нет. Необходимыми товарами сельчан обеспечивает автолавка «Евроопт» с системой самообслуживания (когда покупатель входит внутрь торгового помещения), которая приезжает сюда три раза в неделю.

Пенсионерка Раиса Барановская первым делом совершила необходимые покупки, а потом согласилась рассказать, нравится ли ей уровень торгового обслуживания, который обеспечил в деревне «Евроопт».

Раиса Барановская.

- Мы все очень довольны, все, что нужно, здесь покупаем. До этого приезжала райсоюзовская лавка, там, конечно, хуже было - меньше товара. Так что теперь кроме автолавки никуда за покупками и не хожу. И помогают ребята: девушки на кассе, водители продукты подают. Вот сегодня купила хлеб, сахар и подсолнечное масло. Я сказала, что мне нужно, водитель все собрал в корзинку, а кассир быстро рассчитала. Вообще сервис! И всегда товаров много: и рыба есть, и все-все. И просрочек не бывает - я все проверяю! - строго отметила Раиса Владимировна.

Еще один частый покупатель этой автолавки - Зинаида Щеблыкина.

Зинаида Щеблыкина.

- Очень нравится автолавка «Евроопт», большое спасибо, что дали нам такую технику хорошую. Можно зайти и все выбрать. И в дождь, и в снег - зашел внутрь и спокойно приобрел нужные товары. Как в настоящем магазине! До этого приезжал автомагазин райпо. Там только навес небольшой откинут - и все, стой под дождем. А главное - теперь у нас выбор есть. Сегодня, правда, немного взяла, только масло и хлеб, потому что все продукты раньше купила. Но вообще стараюсь регулярно игровые коды получать - я ведь в «Удаче в придачу!» участвую. Правда, пока по мелочам только выигрываю, - улыбнулась Зинаида Семеновна.

А вот в агрогородке Зубово Оршанского района магазин «Евроопт» стационарный. Открылся он уже почти год назад. Раньше на этом месте работал магазин райпо, и продавцы уверяют, что покупателей стало на порядок больше. Объяснение одно - ассортимент поменялся, расширился, а цены стали ниже. Недавно покупатель, который сделал здесь покупки, выиграл в «Удаче в придачу!» 500 рублей!

Татьяна Мильяченко работает продавцом в расположенном по соседству промышленном магазине и частенько забегает в «Евроопт».

Татьяна Мильяченко.

- Покупаю свежие фрукты и овощи, молочные и мясные продукты - словом, все, что нужно хозяйке каждый день покупать. Любимый отдел - это свежие фрукты и овощи. Конечно, нравится вежливое обслуживание, выкладка очень красивая - девочки стараются. Всегда предлагают, если что-то новое в магазин привезли. Людям очень нравится! А главное - демократичные цены для наших зарплат. Известно, что в сельской местности невысокие доходы, поэтому для нас «Евроопт» - как палочка выручалочка. И в город не надо ехать. Ведь это дорога - туда да обратно денег стоит. Так что большое спасибо «Евроопту», что он так все придумал и организовал! - искренне признается Татьяна.

Отмечено, что в сельские магазины «Евроопт» в Оршанском районе стали приезжать покупатели из близлежащих деревень соседних районов - Дубровенского, Толочинского, Лиозненского, Сенненского, Шкловского, которые также хотели бы в своих деревнях иметь магазины «Евроопт».

В деревне Яковлевичи Оршанского района корреспонденты повстречались с семейной парой из соседнего Шкловского района - Эдуард и Лариса Савченко живут в деревне Пронцевка, в шести километрах отсюда. И специально приезжают в Яковлевичи за покупками - в любимый «Евроопт».

Эдуард и Лариса.

- Магазин хороший, выбор есть, очень удобно организовано самообслуживание, продавцы культурные, вежливые - всегда приветливые, всегда улыбка на лице. Сегодня приобрели только самое необходимое, в основном покупаем крупу, хлеб, молоко, муку - за всем, что надо для семьи, едем в «Евроопт». И дисконтная карта у нас есть - скидку получаем, в игре «Удача в придачу!» участвуем, - рассказывает Эдуард Эдуардович.

Неподалеку, в агрогородке Маслаки Горецкого района, через который проезжали журналисты, магазина «Евроопт» нет, и жители этого населенного пункта не скрывают, что по-доброму завидуют оршанцам.

- Плохо, что у нас нет такого, как в Оршанском районе. Потому что в нашем магазине цены высокие и мало товаров хороших. В «Евроопте» гораздо лучше, мы всегда стараемся ездить в Горки или в Яковлевичи и там покупать продукты. Ведь в «Евроопт» поедешь - и практически все в одном магазине купишь! - считает Тамара Иколенко, пенсионерка из Маслаков.

Тамара Иколенко.

В агрогородке Малые Словени Шкловского района тоже нет магазина «Евроопт», здесь работает райпотребкооперация. Но за серьезными покупками люди ездят в райцентр.

- Вот в Шклове открылся «Евроопт», и мы сейчас часто ездим в райцентр за покупками - там все устраивает, нам нравится. И цены, и выбор товаров. Хотели бы, чтобы и у нас открылся «Евроопт», люди в агрогородке только за! - рассказала Елена Лемешева, местная жительница.

Светлана Васильевна и Елена Лемешева.

А Светлана Васильевна, которая тоже проживает в Малых Словенях, показала на свою объемную сумку:

- Я только из Могилева, ездила за покупками в «Евроопт». Хорошие магазины, и призы разыгрываются. Мне все в них нравится: и ассортимент товаров, и обслуживание. Конечно, они лучше, чем магазины райпо. И за порядком смотрят, чтобы просрочки не было. И дисконтные карты проценты скидок дают. Такой и должна быть торговля!

Магазин в агрогородке Малые Словени Шкловского района.

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