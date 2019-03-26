Макар Михалок учится исполнять песни отца

Макару Михалку всего 5 лет, и как все дети, он старается во всем быть похожим на родителей. И мама, актриса Светлана Зеленковская, и папа Сергей Михалок замечательно поют – не удивительно, что и Макар делает первые шаги в вокале. Исполняет в основном песни папы, которые он знает наизусть. Вокальные опыты сына выкладывает в соцсети его мама, и подписывает их как творческий проект «МакАрт». В одном ролике Макар поет песню «Африка» еще из репертуара «Ляписа Трубецого». В другом видео импровизирует под аккомпанемент Сергея Михалка. Получается очень талантливо. Судя по улыбке, папа счастлив. А мама Света на наш вопрос о пении сына, ответила лаконично: «Гений, как отец».

Макар поет песню "Африка" группы "Ляпис Трубецкой".Источник: facebook.com/zelia.zeliankouskaia

Напомним, у Макара 15 февраля этого года появился братик Федор. А еще есть старший брат - от первого брака Михалка. Павлу 23 года, он тоже музыкант и играет в новом проекте отца Drezden.

Дружная семья Михалка - сам Сергей, Светлана, Макар и Павел. Фото: личный архив

У Светланы от первого брака также есть дочь Аксинья, ей 18 лет, и ее также можно заметить на видео.

Светлана с дочкой Аксиньей и сыном Макаром. Фото: личный архив