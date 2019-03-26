2019-03-26T13:31:07+03:00
Минск
КП Беларусь

Выше дворца: смотрите, как будет выглядеть бизнес-центр на Октябрьской площади

Здание обрело окончательную форму и действительно оказалось выше Дворца профсоюзов
Геннадий МОЖЕЙКО
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Так сейчас выглядит бизнес-центр, который строят на Октябрьской площади. Фото: t.me/minsk_new.Так сейчас выглядит бизнес-центр, который строят на Октябрьской площади. Фото: t.me/minsk_new.
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Стройка бизнес-центра на главной площади страны пока продолжается, но здание уже обрело окончательную форму. Бетонные работы на фасадной части практически завершены, появились остекленные оконные рамы. Как и было показано на предварительных рендерах, здание бизнес-центра оказалось выше стоящего рядом Дворца культуры Профсоюзов.

Здание оказалось выше Дворца профсоюзов. Фото: Ольга ШИЛАК

Здание оказалось выше Дворца профсоюзов.Фото: Ольга ШИЛАК

Напомним, здание строят на месте снесенного в 2014 году музея Истории Великой Отечественной Войны, который простоял там почти 50 лет - его возвели к 1966 году по проекту архитекторов Георгия Бенедиктова и Георгия Заборского.

Известно о нескольких проектах, которые планировали на этом месте: 36-этажную гостиницу «Кемпински», 24-этажное офисное здание в стиле рядом стоящего офиса velcom... В июле 2015 года председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Павел Лучинович сообщил: на месте музея рассматривается вариант создания зеленой зоны, он один из основных. Но в феврале 2016 года Андрей Шорец сказал, что там решено построить офисно-культурно-социальный центр.

Тогда же Александр Лукашенко подписал указ о строительстве многофункционального комплекса «БК Капитал Центр». В соответствии с архитектурной концепцией в составе комплекса будут офисы и магазины, бизнес-апартаменты, рестораны и подземный паркинг на 60 машин. Застройку поручили компании «Белинте-Роба» - это белорусская дочка сербского холдинга Dana Holdings. Стройку планируют закончить в 2020 году, цена вопроса - 40 миллионов долларов, это европейские инвестиции.

Тогда же появились первые эскизы строящегося сейчас здания. Независимые эксперты критиковали проект и предлагали свои варианты.

А еще ошибкой назвали проект будущего здания в Белорусском союзе архитекторов. Свое видение будущего здания предложил и заслуженный архитектор БССР Михаил Пирогов - именно он является архитектором Дворца Республики и главным архитектором комплекса объектов Октябрьской площади.

Против строительства в нынешнем виде были и городские активисты, однако их усилия и петиции ни к чему не привели, обсуждения проекта не было, и летом прошлого года стройка началась.

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