Что означает уход Нурсултана Назарбаева с президентского поста на самом деле?

Новый президент сразу же предложил переименовать столицу Казахстана Астану в Нур-Султан - в честь первого лидера нации, и уже в субботу 23 марта это и сделали. Но что на самом деле означает уход бессменного президента Казахстана?

«Назарбаев оставил себе столько полномочий, что, если будет надо, он вернется назад»

- То, что происходит в Казахстане, всеми ожидаемо, - считает белорусский политолог Юрий Шевцов. - Возраст уже бывшего президента Казахстана солидный, и разговоры о том, что скоро его заменят другим лидером, идут несколько лет. Напомню, есть пример Туркменистана, где произошел безболезненный переход власти в руки нового президента. Есть пример Азербайджана, где президент передал власть своему сыну. Но от ситуации в Казахстане с транзитом власти многие ожидали больших рисков. Сам Назарбаев это тоже хорошо понимал и не раз высказывался на эту тему. Поэтому те меры, которые он предпринял, чтобы этот переход произошел максимально безболезненно, были ожидаемы.

- Но почему передача власти в Казахстане рискованна?

- Все понимают - в Азии и не только в Азии - если Казахстан попадет в какое-то сложное положение с транзитом власти, если страна будет дестабилизирована, это отразится на всей Евразии. Через Казахстан проходит Новый шелковый путь (концепция новой транспортной системы для перемещения грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы. - Ред.), который очень важен дня ЕС и Китая. С юга Казахстан подходит к самым важным для России с точки зрения ее безопасности внутренним регионам. Рядом с Казахстаном расположен Афганистан, который традиционно является источником нестабильности для всего региона Центральной Азии. Поэтому Казахстан принципиально важен. И все действия Назарбаева рассматриваются через призму того, произойдет ли грандиозный кризис в процессе перехода власти к новому лидеру или нет. Пока складывается впечатление, что все управляемо. Те протесты, которые произошли в стране на прошлой неделе из-за переименования Астаны, были мелкими.

- Когда человек находится так много лет у власти, сложно представить, как он по своей воле может от нее отказаться…

- Это не отказ от власти - это процесс передачи власти новому лидеру при понимании того, что жизнь уходит. И что Назарбаев отвечает за свой народ и свою страну, за все то, что он 30 лет, находясь во главе этой страны, делал. Это проявление исторической ответственности и проявление очень большой власти, а не уход от нее. Так может сделать только сильный правитель. К тому же Назарбаев оставил себе столько полномочий, что, если будет надо, он вернется назад. Лишь бы здоровье позволяло. Он угасает физически, а не уходит, - это очень пожилой человек. Но у него еще достаточно силы и власти, чтобы вот это свое физическое угасание не превратить в политический кризис в Казахстане и в регионе.

Назарбаев был самым «долгоправящим» главой государства на постсоветском пространстве. Фото: БОНДАРЕНКО Сергей

«Россия больше зависит от стабильности Казахстана, чем от стабильности Беларуси»

- Может ли случиться в Беларуси что-то похожее на передачу власти по сценарию Казахстана? Александр Лукашенко занимает свой пост почти 25 лет.

- Александр Лукашенко 1 марта сказал, что он на должности президента умирать не собирается, какой-то вариант транзита он будет стараться обеспечить. Другое дело, что ни мы, ни, думаю, он не может сказать, когда и при каких обстоятельствах это решение будет принято.

- Как Россия смотрит на эту ситуацию в Казахстане? Для них это важный сосед.

- В определенном смысле Казахстан для России даже важнее Беларуси, поскольку он огромный и расположен в таком регионе, где очень много точек уязвимости у России. От стабильности Казахстана Россия очень сильно зависит. И если Беларусь небольшая страна и ее можно, если здесь будет кризис, как-то отграничить от России, то если кризис будет в Казахстане, я не могу себе представить, как Россия сможет себя от этого кризиса уберечь. Там огромная граница, она проходит по малонаселенным местностям, она подходит к очень болезненным для России и для ее безопасности плохо защищенным точкам. Там есть транзитные нефтегазопроводы из Западной Сибири в Европу, которые идут южнее Урала. Потом Поволжье с ее потенциально проблемными точками…

- Если ли шанс, что на выборах, которые состоятся в 2020 году в Казахстане, победит старшая дочь Назарбаева Дарига, которая заняла второй пост в стране (см. «Будь в курсе!»)?

- Могу ошибаться, но, мне кажется, нет. Скорее всего, власть будет у того человека, который работает в исполнительных органах власти. Это страна авторитарная, в ней принципиальное значение имеет не издание законов, а исполнение. Такова вообще природа стран, где высокая концентрация политической власти. Издать можно какие угодно законы, главное - как и кто непосредственно будет выполнять, учитывая клановость и детей во власти.

КСТАТИ

Новый пост Назарбаева даже выше президентского?

Назарбаев был самым «долгоправящим» главой государства на постсоветском пространстве

Долгожители у власти есть и в других странах - преимущественно в Средней Азии и на Ближнем Востоке. Например, президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого беспрерывно правит страной 39 лет. Больше 30 лет занимают свои посты президенты Камеруна и Уганды. Соразмерный Назарбаеву срок находятся у власти лидеры Судана, Ирана и Чада. Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, 26 лет управляет страной. А Александр Лукашенко - единственный глава европейской страны в этом списке - в этом году отметит 25-летие своего президентства.

После ухода с поста президента Нурсултан Назарбаев займет пост председателя Совета безопасности, который, по мнению экспертов, потенциально даже выше президентского.

О старшей дочери Назарбаева Дариге говорят как о возможной преемнице отца на посту президента.Фото: REUTERS

А В ЭТО ВРЕМЯ

Настольный теннис, языки и написание книг: что известно о новом президенте Казахстана

Новому президенту Казахстана (занимает пост до выборов весной 2020 года) Касыму-Жомарту Токаеву 65 лет. Он родился в Алматы в семье казахского писателя, учился в МГИМО. В начале 90-х стал главой МИД Казахстана. В начале 2010-х два года работал замом генсека ООН в Женеве и генсеком Конференции по разоружению. Пять лет назад стал спикером сената Казахстана.

Кроме русского и казахского языков прекрасно владеет китайским, английским и французским. Играет в настольный теннис, пишет книги (их у него 9).

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ

Женская династия Назарбаевых

У Назарбаева три успешные дочки. Старшая Дарига уже заняла второй пост в стране - вместо Токаева она возглавила Сенат парламента Казахстана. Дариге Нурсултановне 54 года, доктор политических наук. Она отучилась на истфаке МГУ, сделала головокружительную карьеру в сфере СМИ, став первым лицом в крупнейшем медиа-холдинге республики «Хабар». Дарига была известна в Казахстане как успешная бизнесвумен (ее состояние оценивается экспертами в $595 млн). Во власть пришла в 40 лет, став депутатом парламента. 10 лет спустя ее выбирают вице-спикером мажилиса (нижней палаты), а еще через год назначают вице-премьером правительства.

Средняя дочь Динара. Фото: ztb.kz

Больше всего Дарига известна пережитой трагедией - из-за политики разбилась ее семья. Еще в 80-х Назарбаева вышла замуж за Рахата Алиева, в браке родилось трое детей. Но в 2007-м Алиев попал в немилость, его обвинили в организации похищения руководства «Нурбанка». Зять президента бежит из страны, получает в Австрии политическое убежище. Брак в Казахстане расторгли, а самого Алиева вскоре нашли повешенным… У Дариги трое детей.

Средняя дочь, Динара Кулибаева, является единственной представительницей Средней Азии в списке Форбс, ее состояние оценивается в $2,5 млрд. Вместе с супругом владеет контрольными пакетами акций ведущих предприятий страны.

Младшая дочь Алия. Фото: wikipedia

Младшая дочь Алия Назарбаева в 18 лет вышла замуж за сына президента Кыргызстана Айдара Акаева. Но брак быстро разрушился, и отношения между Казахстаном и Кыргызстаном осложнились.