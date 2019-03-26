Диана Балыко: Алла Пугачева на свое 70-летие будет читать мои стихи

17 апреля Алла Пугачева устраивает грандиозный концерт в Москве, посвященный ее 70-летию, который называется «Постскриптум». Нам особенно приятно, что Примадонна собирается прочесть со сцены стихотворение нашей соотечественницы с таким же названием. Мы решили разузнать все у автора Дианы Балыко, которая, к слову, 28 марта сама отмечает 40 лет.

Диана Балыко 20 лет в браке, но сублимировать ей никто не запрещает.

- Я не знаю, каким образом Алла Пугачева нашла мое стихотворение, лично мы не общались, - удивляется Диана. - Со мной связался ее юрист, который и сообщил эту новость. Кроме того, фрагмент стихотворения будет напечатан на пригласительных:

- Ты замечаешь, как время уходит в постскриптум?

- Я замечаю, как жизнь безвозвратно уходит.

Но остаются слова...

- ...и твои фотоснимки...

- ...и размышления об иллюзорной свободе...

Мы подписали договор. Я еще отправила Алле Борисовне свои песни - но как она их восприняла, пока не знаю.

«Военная кампания - дело дорогое»

- Сталкивалась ли с тем, что люди не понимают, как вообще зарабатывать на стихах или прозе?

- Да, ныне покойный дедушка моего мужа недоумевал: что такое парикмахер или учитель, я понимаю. А как зарабатывает писатель или поэт - нет. Но я точно не зарабатываю меньше, чем учитель или парикмахер. Прелесть моего труда еще и в том, что за удачный текст можно получать гонорары всю жизнь. И такие тексты у меня есть - некоторые написаны 15 лет назад и до сих пор меня кормят.

- Например, песня для Александра Солодухи «Невозможное возможно»? Артист говорил, например, что заработал на композиции «Здравствуй, чужая милая» миллион долларов.

- У меня произведения на миллион долларов пока нет. Но Солодуха - один из немногих белорусских артистов, которые действительно платят за песни.

Постановки по пьесам Дианы Балыко идут в репертуаре в пятидесяти театров разных стран.

- В начале карьеры известного белорусского драматурга Андрея Курейчика упрекали в том, что тот берет идеи для своих пьес из интернета. А у тебя даже был суд по поводу заимствования чужого текста.

- Этой истории уже больше 6 лет, она завершена. Есть такие битвы, где нет выигравших - все проиграли.

- Но ты читала роман Натальи Голубевой «На перепутье двух дорог»?

- Да. Вынуждена была его прочитать, потому что это было техническое задание театра от главного режиссера Дениса Нупрейчика. Он попросил меня написать пьесу про строительство Бобруйской крепости в 1810 году: там были четко прописаны персонажи и общая канва. Когда я создавала «Яблочный пирог», вдохновлялась многими произведениями, начиная от «Ревизора» Гоголя, потому что моя пьеса начиналась с фразы «К нам едет ревизор…». Я писала постмодернистский текст, в котором множество намеков, метафор, аллитераций и отсылок к другим известным произведениям. Ведь ни один хороший текст не создается в сферическом вакууме. Профессиональный писатель должен быть в контексте своей культуры, исторической традиции и образования, которое получил, - а иначе зрителю это будет неинтересно. К слову, спектакль «Яблочный пирог» был самым кассовым за всю историю существования Нового театра. Были месяцы, когда он стоял в афише 8 раз! На него был такой зрительский спрос.

- И чем все закончилось?

- Эксперты, назначенные судом, нашли в наших произведениях 0,01% совпадения текста. Оно было во фразе «военная кампания - дело дорогое». Как раз в этом заключался смысл судебной тяжбы для истицы. В итоге она потеряла два года жизни на суд и 2,5 тыс. долларов на адвоката, а в качестве компенсации получила 10 базовых величин. Это было соломоново решение судьи, чтобы больше по таким смешным поводам люди просто не таскались в суд и не создавали смешных прецедентов.

- А сама ты подавала в суд по поводу своих произведений?

- Семь раз - но всегда из-за денег, которые мне не платили. Я профессиональный писатель и живу за то, что зарабатываю на текстах. А за идею я не сужусь. Идеи витают в воздухе и никому не принадлежат. Между газетной заметкой про отрезанную голову, которой вдохновился Булгаков, и романом «Мастер и Маргарита» - непреодолимая пропасть. Это надо понимать. Когда захожу в молодежные соцсети и вижу, что каждая третья девочка использует мою поэзию для представления себя, я счастлива! Мне приятно, что девушки ассоциируют себя с моими эротическими стихами.

«Мечтаю не знать, в какой класс ходит моя дочь»

- У тебя не было идеи переписать свои ранние произведения с высоты прожитых лет?

- Никогда! Не стесняюсь ни одной книжки, которую написала. И радуюсь, когда прихожу на спектакли по пьесе «Психоаналитик для психоаналитика», которые идут уже 15 лет во многих театрах, в том числе была постановка с актерами театра Романа Виктюка. Сейчас поеду в Молодечно - отмечать юбилей и смотреть, как изменился спектакль за 8 лет. До этого я была только на его премьере.

Диана и ее любимая дочка Вика.

- По твоим произведениям никогда не снимали фильмы?

- Киносценарии я писала, но ни один из них так и не был экранизирован. Я даже побеждала в нескольких конкурсах сценариев на «Беларусьфильме». Мне давали денежные призы, но фильмы так и не сняли. Мне сейчас такая аналогия пришла в голову: можно ли назвать матерью женщину, которая потеряла ребенка? В какой момент она становится мамой: когда почувствовала, что ее ребенок шевелится в животе, или когда прикладывает его к груди? Если во втором случае - то пока я еще не киносценарист.

- У дочери Вики уже проклевывается талант?

- Она занимается акробатикой, постоянно рисует и лепит из глины. Я знаю, что мелкая и крупная моторика развивает интеллект, поэтому поддерживаю все ее увлечения - начиная от шпагатов до собирания бусинок или изготовления печенек из теста. Но ей пока пять с половиной! Моя глобальная задача - воспитать ее самостоятельной, чтобы я не занималась уроками и даже не помнила, в каком она классе. Не хочу быть мамой, у которой закончилась личная история и которая занята лишь тем, что водит ребенка в школу и на кружки. По этой причине не хочу ее отдавать в школу с 6 лет. Вижу, что Вика пока не готова.

«Мировая литература без меня не умрет. Да и я без нее»

- А кто у нас муж?

- Айтишник. Мы с Денисом совершенно разные по темпераменту. Кому-то он может показаться сухарем или занудой - но мне подходит. Не хотела бы быть женой писателя! Это нестабильный заработок, мания величия - это я и о себе в том числе (смеется. - Авт.). В браке мы уже 20 лет.

Диана с Денисом уже 20 лет вместе.

- И кто зарабатывает больше?

- Конечно же, Денис. Если бы мы жили только на мои гонорары, давно умерли бы от голода.

- У тебя множество книг о сексе - ты прямо как Алекс Лесли, впору лекции по соблазнению читать! Как вяжется это с образом примерной жены и идеальной мамы?

- Даже если бы у меня было 20 любовников и 5 мужей, без теории мои книги ничего не стоили бы. Я все равно должна читать коллег, которые работают в этой нише, ссылаться на них. Даже если это популярное чтиво для домохозяек, нужны цитаты, чтобы книги имели вес и умные читатели над ними не смеялись. Прежде чем приступить к книге, я составляю библиографический список, советуюсь со специалистами и друзьями, у которых больше знаний в этой области. Кстати, в крупных издательствах всегда есть маркетологи, которые следят за тем, какие книги хорошо продавались в прошлом году. Они берут слова из названий этих книжек и конструируют новые. Мне говорят: пиши о чем хочешь, но твоя будущая книга будет называться так. Я ж говорю: это ремесло. А если ты мнишь себе, что присоединился к потоку и кто-то свыше диктует тебе книгу о том, как соблазнять мужчин, - то ты болен (смеется. - Авт.) и нужно к врачу. Впрочем, я стала гораздо реже брать такую работу, потому что теперь у меня есть дочь - и мне оказалось важнее услышать ее первое слово, увидеть ее первые шаги. Я не перепоручала воспитание Вики няням, потому что для меня это долгожданный ребенок. Я долго боялась, что рожу и выпаду из обоймы фестивалей, поездок, конкурсов. А пока мои яйцеклетки старели, у коллег-драматургов подрастали дети. У них было что-то настоящее, реальное. Кого можно пожмякать, с кем сходить на каток. А у меня были только мои книги. К счастью, в какой-то момент я поняла, что нужно остановиться и озаботиться более земными вещами. А мировая литература без меня не умрет. И даже я без нее.

Диана Балыко во время презентации свое новой книги.

«Муж - автор большинства моих эротических фото»

- Среди твоих снимков в интернете немало эротических. Думаешь, писательницы должны подогревать к себе интерес таким образом?

- Это давние фото, молодая была, гормоны играли. Провокационной фотографии, где я прикрываюсь колонной, а трусы держу в руках, уже лет 15. Самое смешное, что до сих пор молодые критики говорят, что их первые эротические переживания связаны с моими фото. Даже показывали мне сохраненный в телефоне снимок, где я в душе в турецком отеле прижимаюсь голой грудью к мокрому стеклу. Может, я до рождения дочери просто не понимала, зачем женщине грудь (смеется. - Авт.)? Я рада, что у меня есть эти снимки, но больше ничего подобного не делаю.

- Муж ревновал?

- Нет, конечно. Он в основном и является автором моих эротических фото. Раньше вся квартира была увешана моими фото ню. У всех же разные ролевые игры, а у нас с ним были такие.

Диана счастлива замужем - но это не мешает ей выступать экспертом по соблазнению мужчин.

- Не могу не спросить - сколько лет живет секс?

- Всегда! Просто меняется - поначалу ты пробуешь, экспериментируешь, а потом просто появляется список любимых поз, времени, настроения для секса. Это как с едой - у каждой женщины есть фирменные блюда, которые всегда хорошо получаются.

«О пластике не задумываюсь - я и так красавица!»

- Мне порой кажется, что женщины стараются в отношениях только первые два года. А потом перестают играть роль хозяюшки, идеальной любовницы и становятся сами собой. И иногда оказывается, что это уже совсем не та женщина, с которой ты познакомился.

- А не надо играть, тогда ты сразу найдешь партнера, который любит тебя со всеми твоими тараканами. Не бывает идеальных женщин и мужчин - но есть подходящие друг другу партнеры.

- У вас с мужем были кризисы, когда думали развестись?

- Бывало, и не раз. Но ведь не сделали этого, слава Богу. В начале отношений мы были неопытными бедными голодранцами. На протяжении 20 лет, как мне кажется, я побывала замужем за тремя разными мужчинами - настолько изменился мой муж. Но ему сложнее, потому что характер у меня не подарок. Я холерик, взрывная, могу быстро начать орать - и так же быстро успокаиваюсь. А он закипает очень медленно, Денис - выдержанный человек. Однажды я психанула и уехала в Москву. Он спросил: когда вернешься? Я ответила: никогда! Он посмеялся и проводил меня на вокзал.

- Кто сделал первым шаг навстречу?

- Он. Приехал в Москву - у меня было слишком много вещей (смеется. - Авт.). Наш брак всегда спасал юмор. Но это единственный случай, когда мы перестали стебаться и разговаривали серьезно. Могли часами по телефону общаться, у меня потом даже рука болела держать трубку возле уха. Я рассказывала о вещах, которые мне были важны. Пока жила в Москве, Денис сделал ремонт в квартире, а потом купил нам поездку в Таиланд. Так что он забрал меня, и мы сразу полетели в путешествие.

- 20 лет - огромный срок. Разве можно удержаться от искушений и соблазнов на стороне?

- Я ни при каких обстоятельствах не хочу знать, изменял ли мне муж.

Диана - автор множества книг по психологии отношений и НЛП.

- А сама?

- Сублимирую, фантазирую, мастурбирую (смеется. - Авт.). Меня все устраивает.

- 40 лет - тот возраст, когда многие женщины задумываются о пластике.

- Ничего с собой не делала - только волосы нарастила. И то потому лишь, что так захотела моя дочь. Она как-то сказала, что воспитательница в саду меня красивей, потому что у нее длинные волосы. И я ей ответила: мы решим этот вопрос! Самое интересное, что я всегда восторгалась женщинами с длинными волосами. И тут будто паззл в моей голове сложился: что ж я раньше их не нарастила! Я же знаю, что есть такая технология, и она доступна. Правда, мама в детстве всегда говорила мне, что я самая красивая. До сих пор живу с мыслью о том, что я идеальная - зачем же мне пластика! И точно так же стараюсь воспитывать своего ребенка.

ДОСЬЕ «КП»

Драматург, поэт, прозаик Диана Балыко. Родилась в поселке Полярный (Россия) 28 марта 1979 года. Закончила БГУ по специальности историк и Литературный институт в Москве. Автор пяти поэтических сборников, двадцати пьес, двадцати двух книг по психологии отношений и НЛП. Написала пятнадцать пьес, которые были поставлены, опубликованы и отмечены на различных международных драматургических конкурсах и фестивалях. Постановки по пьесам Дианы Балыко идут в репертуаре в пятидесяти театрах разных стран. Автор четырех киносценариев. Ее визитная карточка - пьеса «Белый ангел с черными крыльями» не просто с успехом шла в 4 странах и 18 городах, но и включена в учебную программу по «Русской литературе». Интересно, что книгу Дианы Балыко «365 + 1 правило НЛП на каждый день счастливого года» читал в сериале «Метод Фрейда» герой Ивана Охлобыстина.

Замужем, воспитывает дочь.