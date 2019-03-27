КП Беларусь
«Он как божья слеза!»: смотрите, как собирают березовый сок
За сутки из каждого дерева натекает от 10 до 30 литров [фото]
Фото: ДРАЧЕВ Виктор
В деревне Ситницкий Двор Брестской области активно идет сбор березового сока.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
В березе делают распил, вставляют желоба, по ним прозрачная жидкость и течет в пакеты.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
За сутки из каждого дерева натекает от 10 до 30 литров.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Вкус свежего чистого березового сока совсем не такой, как у магазинного.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
«Как божья слеза!» - так поэтично местные говорят о березовом соке.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Фото: ДРАЧЕВ Виктор
Фото: ДРАЧЕВ Виктор
Фото: ДРАЧЕВ Виктор
Фото: ДРАЧЕВ Виктор
Фото: ДРАЧЕВ Виктор