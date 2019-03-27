2019-03-26T22:01:35+03:00
Общество
КП Беларусь

«Он как божья слеза!»: смотрите, как собирают березовый сок

За сутки из каждого дерева натекает от 10 до 30 литров [фото]
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Фото: ДРАЧЕВ ВикторФото: ДРАЧЕВ Виктор

В деревне Ситницкий Двор Брестской области активно идет сбор березового сока. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В деревне Ситницкий Двор Брестской области активно идет сбор березового сока.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В березе делают распил, вставляют желоба, по ним прозрачная жидкость и течет в пакеты. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В березе делают распил, вставляют желоба, по ним прозрачная жидкость и течет в пакеты.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За сутки из каждого дерева натекает от 10 до 30 литров. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

За сутки из каждого дерева натекает от 10 до 30 литров.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вкус свежего чистого березового сока совсем не такой, как у магазинного. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Вкус свежего чистого березового сока совсем не такой, как у магазинного.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Как божья слеза!» - так поэтично местные говорят о березовом соке. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

«Как божья слеза!» - так поэтично местные говорят о березовом соке.Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Фото: ДРАЧЕВ Виктор

Поделиться: Напечатать
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