«От импортных сладостей давно отказались»: выбираем лакомства для ребенка вместе с молодой мамой

Минчанка Анастасия Л. говорит, что всегда была сладкоежкой. Дома обычно было припасено что-то к чаю. Когда родился ребенок, привычку пришлось подкорректировать.

- Теперь сладости покупаем редко - бережем зубы и себе, и ребенку, - улыбается Анастасия. - Если и даю дочке, то зефир и мармеладки. Зато бабушка ребенка не ограничивает, - смеется собеседница, пока мы идем в магазин. - Валерия, любишь сладкое?

- Да, шоколад! - с радостью отзывается 5-летняя девочка.

Качественный шоколад - продукт, который в разумных количествах ребенку не навредит, а принесет только пользу. Но выбрать сладости, где есть натуральный шоколад, сейчас непросто. Советы врачей-диетологов Анастасия давно запомнила: самые безопасные сладости - те, где есть не только сахар, но и пектин, - это зефир, пастила, мармелад. Мы отправляемся в магазин, чтобы посмотреть, какие конкретно вкусности мама выбирает для ребенка и на что ориентируется.

- Мы даже в садик на праздник стараемся покупать зефир и мармеладки. От конфет отказались, - рассказывает Анастасия, проходя вдоль полок со сладостями. - Смотрим обязательно состав: бывает, столько добавок, что страшно и самому есть, не говоря уже о ребенке. Зефир всегда берем белорусской фабрики «Красный пищевик». Мне нравится зефир в шоколаде, а еще розовый, частично декорированный шоколадом.

По словам Анастасии, даже если не посмотреть на состав, по вкусу продукта все будет понятно.

- В зефире в шоколаде главное что? Глазурь. Так вот к глазури бобруйского зефира у меня замечаний нет - в ней нет пальмового масла, зато есть натуральный шоколад - видите, в составе тертое какао, какао-масло.

- Лера, что бы ты выбрала? - интересуемся у девочки.

- Я буду выбирать из этого ряда! - показывает Валерия на полку, где расставлены разные виды зефира в шоколаде.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ.

Обращаем внимание на цену: лакомство стоит относительно недешево: около 10 рублей за килограмм. Анастасия считает цену приемлемой - килограммами сладости все равно покупать не будешь, а пару штучек всегда можно себе позволить. В сетевых магазинах можно встретить зефир в шоколаде импортных производителей - ценник там ниже. Но Анастасия все равно предпочитает бобруйский - говорит, все дело в составе, который ее полностью устраивает.

- Чаще всего я покупаю «Чаровей» в упаковке. Либо вот такой, где каждая зефирка в индивидуальной упаковке. Малышка очень любит, потому что они маленькие и их интересно открывать.

Подходим к полке с мармеладом. И снова главный критерий - состав. Еще один фактор, который влияет на выбор, - цвет: Анастасия не покупает ребенку мармелад ярких, кислотных цветов.

- Мармелад беру «Полечка». И «Дольки» мы любим разные. «Полечка» еще хороша тем, что мармелад обсыпан кокосовой стружкой - сахара меньше.

БУДЬ В КУРСЕ!

«В составе качественной глазури должно быть какао тертое, какао-масло и сахар»

- Если мы хотим чего-то сладенького, то мармелад, зефир - это лучше, чем, например, булочка или пирожное, - объясняет Светлана Кашицкая. Советы по правильному питанию можно прочитать на ее странице в Инстаграме. - В этих сладостях есть сахар и могут присутствовать красители, но они не содержат жиров. Чем проще и короче состав продукта, тем лучше. Если говорить о качественной шоколадной глазури, то в ее составе должны быть какао тертое, какао-масло и сахар. Однако, чтобы удешевить продукт, вместо какао-масла частично или полностью некоторые производители используют пальмовое. В нем полезные ненасыщенные жирные кислоты превращаются в насыщенные, жидкое масло становится твердым. Поскольку гидрогенизированное пальмовое масло получают искусственным путем, некоторые молекулы в его составе приобретают неестественные в природе свойства, их называют трансжирами, не несущими нашему организму никакой пользы. Употребление в пищу трансжиров значительно увеличивает риск сбоев в механизме обмена веществ, ведет к засорению сосудов, кишечника и печени.

Комментарий специалиста

- Зефир и мармеладные конфеты фабрика «Красный пищевик» производит исключительно в шоколадной глазури. Другие производители часто используют более дешевую кондитерскую глазурь, которая состоит из растительных масел и добавок.

- При всем желании производитель не может изготовить качественный продукт из дешевых ингредиентов, - комментирует стоимость Елена Жлоба, начальник управления контроля качества ОАО «Красный пищевик». - Поэтому путем лабораторных исследований в том числе мы намерены сдерживать приток на полки белорусских сетей дешевого и не всегда качественного импортного зефира. Наша фабрика верна своим традициям и ставит качество во главу угла при производстве сладостей. Мы дорожим своей репутацией и не хитрим с маркировкой.