2019-03-26T15:24:53+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко снял губернатора Могилевской области, а своего помощника по региону понизил в должности

«Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор» - тем, кто держал коров в плохих хлевах пригрозили уголовными делами
Ирина АВИДОВА
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Высокие чиновники лишились своих должностей. Фото: БелТАВысокие чиновники лишились своих должностей. Фото: БелТА
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26 марта Александр Лукашенко был в Могилевской области. Из-за необеспечения надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге «Купаловское» он поручил снять с должностей всех виновных.

Президент увидел неудовлетворительные условия содержания животных. И потребовал найти виновных и разобраться.

- Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО «Купаловское», - ред.), я вас вообще не понимаю, - сказал президент.

На мехдворе он увидел неработающую технику, которую не могут отремонтировать уже несколько лет, Так же там был металлолом и старые запчасти. А в ангарах - груды сломанного оборудования. Была и техника, которую купили недавно, но не использовали. Со временем она пришла в негодность.

- Кругом кладбище, что на улице, что под крышей, - констатировал президент.

В итоге Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных и возбудить уголовные дела.

- Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать, - сказал Александр Лукашенко. - Леонид Васильевич (Анфимов, глава КГК, - ред.), возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор.

В итоге нынешнего председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова было решено назначить руководителем агрохолдинга «Купаловское», а помощника президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова - исполняющим обязанности председателя райисполкома.

Исполнять обязанности губернатора Могилевской области пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин.

По другим должностным лицам Лукашенко поручил Администрации президента внести предложения в ближайшее время.

Цитаты belta.by

«Здесь никогда никто не убирает по-человечески». Лукашенко возмутился содержанием коров. Президент сравнил условия содержания коров с Освенцимом (читать далее)

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