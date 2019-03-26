Лукашенко снял губернатора Могилевской области, а своего помощника по региону понизил в должности
26 марта Александр Лукашенко был в Могилевской области. Из-за необеспечения надлежащих условий хозяйствования и производственной дисциплины в агрохолдинге «Купаловское» он поручил снять с должностей всех виновных.
Президент увидел неудовлетворительные условия содержания животных. И потребовал найти виновных и разобраться.
- Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга (ООО «Купаловское», - ред.), я вас вообще не понимаю, - сказал президент.
На мехдворе он увидел неработающую технику, которую не могут отремонтировать уже несколько лет, Так же там был металлолом и старые запчасти. А в ангарах - груды сломанного оборудования. Была и техника, которую купили недавно, но не использовали. Со временем она пришла в негодность.
- Кругом кладбище, что на улице, что под крышей, - констатировал президент.
В итоге Лукашенко поручил снять с должностей всех виновных и возбудить уголовные дела.
- Чтобы на столе лежал список всех, кто меня здесь сопровождал. Кроме губернатора и прочих тут еще были конкретные люди, которые должны были за это отвечать, - сказал Александр Лукашенко. - Леонид Васильевич (Анфимов, глава КГК, - ред.), возбудить уголовное дело по всей строгости закона. Виноват - наручники и сразу в следственный изолятор.
В итоге нынешнего председателя Шкловского райисполкома Василия Витюнова было решено назначить руководителем агрохолдинга «Купаловское», а помощника президента по Могилевской области Геннадия Лавренкова - исполняющим обязанности председателя райисполкома.
Исполнять обязанности губернатора Могилевской области пока будет его нынешний первый заместитель Николай Коротин.
По другим должностным лицам Лукашенко поручил Администрации президента внести предложения в ближайшее время.
Цитаты belta.by
«Здесь никогда никто не убирает по-человечески». Лукашенко возмутился содержанием коров. Президент сравнил условия содержания коров с Освенцимом (читать далее)
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Лукашенко»