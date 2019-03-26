«Если не определился, гуманитарий или программист, тебе сюда». Кого учат в БГУКИ?

- Сказать честно, до поступления я думал, что в Университете культуры учат только петь, танцевать и играть на музыкальных инструментах, - признается третьекурсник Юрий Дегтярев и улыбается. - Оказалось, все совершенно не так.

Если абитуриент еще не совсем понял, гуманитарий он или программист, то поступать лучше на кафедру информационных технологий в культуре БГУКИ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Разбираемся, кого готовят в Белорусском государственном университете культуры и искусств по специализации «Информационные системы в культуре» и как можно объединить эти два понятия.

«Если не определился, гуманитарий или программист, тебе сюда»

Екатерина Сак: Ни в одном университете больше нет такой мультиспециальности, которая поможет построить успешную карьеру.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Я в университете получила знания о маркетинге, интернет-продвижении, 3D-графике, моушн-дизайне, - перечисляет Екатерина Сак, которая окончила БГУКИ в 2016 году, а сейчас работает в компании Velcom специалистом по внутренней коммуникации. - Мне кажется, ни в одном университете больше нет такой мультиспециальности, которая поможет построить успешную карьеру.

Выпускники специализации «Информационные системы в культуре» обладают знаниями в сфере культуры и имеют прикладную подготовку по менеджменту и информационным технологиям (графический дизайн и верстка, веб-программирование и анимация, видеомонтаж и моушн-дизайн, технологии программирования и др.).

- Все культурологические предметы помогают раскрыть коммуникативные способности, а предметы, связанные с информационными системами, - получить более технические знания, - говорит Екатерина. - Это пограничная специальность. Если абитуриент еще не совсем понял, гуманитарий он или программист, то пусть поступает однозначно сюда, здесь и разберется.

На самом деле лишь по названию в расписании не всегда можно понять, каким важным или интересным может оказаться предмет.

- Никогда бы не подумала, что программа Word, о которой сегодня знает любой человек, настолько многогранная и интересная! - приводит пример выпускница. - Сейчас коллеги удивляются, как я могу двумя клавишами полностью выровнять текст, найти все ошибки, расставить запятые, поменять знаки препинания. Это очень полезные знания. То же самое и с таблицами в Excel. Мы даже не подозреваем, что используем эти программы в лучшем случае на 5%.

Дипломную работу Екатерина писала больше двух лет назад, но название помнит четко: «Часы как феномен культуры».

- И вот вообще непонятно по названию, да? - смеется девушка. - Я рассказывала о часах и их функциях в разрезе культурных эпох. Я разработала дизайн часов, получилось даже изготовить их. Сейчас часы с гербом университета висят на нашей кафедре.

Если бы пришлось дать совет 17-летней Кате, девушка посоветовала бы не бояться, брать больше, дерзать!

- Я достаточно стеснительная и из-за этой скромности упустила какие-то моменты. Студентам я советую хвататься за все проекты, которые есть в университете! Их очень много - культурных, образовательных и научных. Участвовать надо во всем - где-то оно выстрелит!

«Поступая на компьютерную специальность не нужно сдавать математику и физику»

Ирина Струкова: Вижу себя в сфере менеджмента или маркетинга.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ирина Струкова учится на четвертом курсе, выпускающая кафедра та же - информационных технологий в культуре. Когда поступила в университет, хотела заниматься организацией интересных мероприятий в компании творческих людей. А потом решила, что хочет связать жизнь с компьютером, но не углубляться в изучение высшей математики. Сдавала русский язык, обществоведение и историю Беларуси.

- Сейчас вижу себя в сфере менеджмента или маркетинга, - делится Ирина. - Но туда без навыков информационных технологий и знания прикладных программ никак. Этому и учусь сейчас в вузе. Особенно мне понравилось изучать векторные и растровые графические редакторы и все, что связано с дизайном.

Специальность «Культурология», специализация «Информационные системы в культуре, квалификация «Культуролог-менеджер».

- Да, звучит сложно. И когда люди слышат, они редко понимают, чем я буду заниматься, - улыбается Ирина. - Бабушкам-дедушкам и родителям, которые не в теме моей специальности, я бы объяснила так: нас учат продвигать культуру с помощью компьютерных программ, которые мы изучаем на моей специализации.

Ира рассказывает, что в университете учится не только профессии. Благодаря учебе поняла, что несет ответственность за ресурсы других людей. Договорилась с преподавателем побеседовать по диплому - ответственна за его время. Договорилась с одногруппниками презентовать проект на паре - ответственна и за свою отметку, и за отметку одногруппника. А на втором курсе Ире выпала возможность съездить на стажировку в Китай.

- Очень удивил менталитет людей в Китае: добрые и открытые, готовы помочь, - рассказывает Ира и вспоминает, как попала в Китай. - На одной из пар у нас была встреча с президентом международной компании, которая приглашала студентов на стажировку. Я прошла собеседование. Это университет для тех, кто не любит сидеть на месте, а любит придумывать и воплощать это в жизнь.

Информационные технологии и гуманитарная база, которая пригодится каждому

Ксения Апанасенко: Я научилась работать в огромном количестве компьютерных программ, которые бы вряд ли узнала, если б не университет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Третьекурсница Ксения Апанасенко очень переживала, как будет писать курсовые и диплом, еще когда была школьницей. Сейчас, говорит, таких курсовых готова писать по несколько штук. В практической части последней курсовой Ксения создала открытки со своим дизайном и теперь отправляет их по всему миру.

- В начале обучения самой большой сложностью для меня были подъемы в 6 утра по субботам, - улыбается Ксения. - Но на втором и третьем курсе такого уже нет. А с учебой лично для меня никаких сложностей не было. За все экзамены последней сессии я получила автоматы. Если ты учишься во время семестра, то потом очень просто сдавать экзамены.

Благодаря учебе в БГУКИ Ксения стала более целеустремленной, перестала бояться публичных выступлений.

- В школе я была достаточно зажатым ребенком, выступать даже перед небольшой группой людей для меня было очень сложно, - рассказывает студентка. - А еще я научилась работать в огромном количестве компьютерных программ, которые бы вряд ли узнала, если б не университет.

Третьекурсник Юрий Дегтярев учится на платном отделении и всем студентам-платникам посоветовал бы с самого первого курса «работать на скидку».

Юрий Дегтярев выбрал специализацию "Информационные технологии в культуре", чтобы реализоваться «как медийная личность».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Сэкономить можно до 60%, - рассказывает Юрий. - Это абсолютно реально: хороший средний балл, научная деятельность и активная студенческая жизнь.

На первом курсе Юра начал вести свой блог в Инстаграме, а специализацию «Информационные системы в культуре» выбрал, чтобы реализоваться «как медийная личность».

- Сейчас я хочу связать свое будущее с маркетингом и SMM, - говорит студент.

- Курсовые работы я выбираю по личным темам. Обычно пишу про соцсети, особенно про Инстаграм. Была курсовая по верстке. Верстал фотоальбом со своими снимками - я популяризирую мобильную фотографию.

Заканчиваем на вопросе: чего все-таки больше в обучении - культуры или информационных технологий?

- Больше, мне кажется, информационных технологий, но и культуры достаточно. Это гуманитарная база, которую хорошо бы иметь каждому человеку. Мне, например, очень понравилась история искусств. Читаешь Бальзака, смотришь драматурга Беккета. И ты лучше понимаешь автора и смотришь на мир по-другому.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Приглашаем 13 апреля в 12.00 посетить День открытых дверей кафедры информационных технологий в культуре Белорусского государственного университета культуры и искусств.

Ждем вас по адресу: г. Минск, ул. Рабкоровская, 17.

Более подробная информация по телефону +375 (17) 264-71-66.

А также на сайте buk.by

В официальных группах БГУКИ в социальных сетях:

vk.com/bdukm

facebook.com/bdukm/

instagram.com/bguki/