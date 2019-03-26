За полчаса матча Роналду травмировал бедро и разбил нос

Вчера сборные Португалии и Сербии сыграли вничью – 1:1. Но больше игра запомнилась событиями вокруг Криштиану Роналду. В одном из эпизодов ему разбили нос. А на исходе получаса игры получил травму бедра – потянул мышцу после рывка. Для КриРо это первая травма в сезоне.

У «Ювентуса» впереди три матча в Серии А (против «Эмполи», «Кальяри» и «Милана»). Первый матч с «Аяксом» в ¼ финала Лиги чемпинов 10 апреля.

Пока о сроках восстановления Роналду не сообщается, но он уже все успокоил: «Я не беспокоюсь, знаю свое тело, через две недели буду в порядке».

Как отмечает sports.ru, в последний раз Роналду травмировался в конце прошлого сезона – в матче с «Барселоной» (2:2) футболист повредил голеностоп. На восстановление понадобилось 7 дней. А мышечных травм португалец не получал с декабря 2017 года – тогда он испытывал дискомфорт в голени. И тоже очень быстро восстановился – всего за три дня.