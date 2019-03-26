2019-03-26T17:59:52+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте к 1 апреля выпустили носки, которые нужно натягивать, как презерватив

Есть даже видеоинструкция, как это делать! [видео]
Оксана БРОВАЧ
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Носки в виде презервативов - такого еще никто не делал! Фото: Брестский чулочный комбинат.Носки в виде презервативов - такого еще никто не делал! Фото: Брестский чулочный комбинат.
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Очередной новинкой удивил «Брестский чулочный комбинат» - выпустил мужские носки в виде презервативов. Шуточная партия поступит в продажу на днях.

- Идея пришла в голову почти два года назад - это задумывалось как прикол. Мне продукт виделся очень похожим на презерватив, - рассказывает директор ОАО «Брестский чулочный комбинат» Сергей Жевнерович.

Новинку назвали «кондосок»: от английских слов condom – презерватив и sock – носок. Их поместили в упаковку, стилизованную под упаковку презерватива. На каждый носок – отдельный пластиковый конверт. В остальном это самые простые носки.

Слоган у новинки такой: «Натянуть? Легко!» Фото: Брестский чулочный комбинат.

Слоган у новинки такой: «Натянуть? Легко!» Фото: Брестский чулочный комбинат.

- Главный механик, наш молодой сотрудник с хорошими инженерными мозгами, решал эту задачу чуть больше недели – как сложить носки «бубликом». И получилось. Для этого сделали специальное приспособление. А запаиваем упаковку на оборудовании, которое сами произвели под этот формат, - делится секретами производства руководитель.

Первая партия – примерно 3000 пар кондосоков – на днях поступит в фирменные магазины брестской «чулочки» во всех областных центрах и в Минске.

Кстати, это чулочный комбинат в Бресте не первый раз производит фурор своими новинками. Первым ноу-хау стали носки в жестяной банке к 23 февраля. Их раскупили за полтора дня. За ними последовали женские «консервированные» носки к 8 Марта. Их смели с прилавков фирменных магазинов за полдня. К 1 апреля выпускали комплект из трех носков, с одним запасным. Серия баночных носков «Беларускія шкарпэткі» покорила покупателей белорусскими орнаментами. «Носки победителей», выпущенные к 9 Мая, вызвали неоднозначную реакцию. Но зато, как рассказал директор, их дарят в качестве сувениров своим соперникам из других стран молодые спортсмены.

- Меня иногда спрашивают: что новенького готовите, чем удивите? Сами подумайте, что нового можно придумать с носками? Другой размер, другая расцветка… Этим уже никого не удивить, это делают все. Но нам удается самый простой предмет одежды показать в нестандартной упаковке, - рассуждает Сергей Жевнерович.

Кондоски будут продаваться в фирменных магазинах перед 1 апреля. Фото: Брестский чулочный комбинат.

Кондоски будут продаваться в фирменных магазинах перед 1 апреля. Фото: Брестский чулочный комбинат.

Одна из последних резонансных новинок «чулочки» – носки к 23 февраля с презервативом в комплекте. А теперь пришел черед и носков-презервативов. И директор уже готов ответить на критику тем, кто взывает к высокой морали и стыдит производителя:

- Что ненормального в презервативе? Я родился в Советском союзе, и помню, что слово «презерватив», когда мне было 10 лет, было чем-то недопустимым. Сегодня мы его спокойно произносим, и в этом нет ничего ненормального. Почему мы должны стесняться презерватива?

В Бресте к 1 апреля выпустили носки. Источник: Брестские

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