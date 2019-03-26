«Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная». Лукашенко о коровах, из-за которых уволили губернатора

26 марта Александр Лукашенко был в Могилевской области, посещал молочно-товарный комплекс «Слижи» ОАО «Амкодор-Шклов», которое входит в структуру агрохолдинга «Купаловское». После докладов, он решил пройти по территории хозяйства, лично ознакомиться с условиями содержания крупного рогатого скота и состоянием производственных помещений.

В итоге своих постов лишились высокие чиновники: губернатор Могилевской области Владимир Доманевский, председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов, помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков.

- Эта корова еле живая, ты же видишь, как она двигается. Зачем вы меня сюда привезли? – показали слова президента в новостях ОНТ. - Что бы я сейчас службе безопасности поручил надеть вам наручники, и Кочанову (главу Администрации президента, - ред.) следом туда? Анфимова (главу КГК, - ред.) как минимум выгоню с работы. Если человек не понимает, что это Освенцим. Он считает, что это нормально? Вы что больные? Это же Освенцим! Если они больные, тут должно быть чисто и сухо. Они же гадят друг на друга, стоят одна на одной. Здесь должен стоять человек и постоянно чистить. Ты посмотри на эту скотину! Она же вся обосранная, на шерсти закорело все.

Обратился и отдельно к Наталье Кочановой.

- Наталья Ивановна, готовьте завтра указы по этим двоим (кивнув в том числе на министра сельского хозяйства Леонида Зайца, - ред.), и губернатора третьим, и по Лавренкову (помощнику президента по Могилевской области, - ред.) принимайте решение, - сказал Александр Лукашенко.

И потребовал подготовить список чиновников, которые должны были отвечать за ситуацию в «Купаловском».

- Всех под нож, всех до единого, - потребовал Лукашенко.

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