2019-03-27T10:15:35+03:00
Минск
КП Беларусь

Минчане пытаются угадать на фото Лявона Вольскага: «Выглядит опрятно, может, он из «Песняров»?»

Мы показали прохожим портрет белорусского музыканта и попросили рассказать, что они думают о недавних задержаниях на День Воли [видео]
Поделиться:
Большинство прохожих могли напеть хиты N.R.M. и «Крамбамбуля», но вспомнили имя лидера этих групп - лишь единицыБольшинство прохожих могли напеть хиты N.R.M. и «Крамбамбуля», но вспомнили имя лидера этих групп - лишь единицыФото: Микита НЕДАВЕРКОВ
Изменить размер текста:

25 марта на улице Революционной в Минске милиция для установления личности задержала сразу несколько белорусских музыкантов - Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, Павла Аракеляна, Игоря Варашкевича. Напомним, они собирались исполнить на улице несколько песен в честь Дня Воли. Музыкантов отпустили из Центрального РУВД примерно через 2,5 часа после задержания, на них составили протоколы.

Мы отправились на улицы столицы с портретом Лявона Вольского, чтобы проверить, знакома ли прохожим личность музыканта.

Пару человек смогли с ходу определить, что перед ними известный рок-музыкант. Были и самые безумные варианты: от Александра Солодухи до «Песняров». Другие же смогли догадаться после наших подсказок. Было много и тех, кто с легкостью мог напеть строчки из песни «Тры чарапахі».

Смотрите видео!

Знают ли минчане Лявона Вольского?.Микита НЕДАВЕРКОВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Как сейчас выглядят единственный в Беларуси кинотеатр IMAX, аттракцион свободного падения и каток на крыше
«Комсомолка» раньше других побывала внутри торгово-развлекательного центра Palazzo и посмотрела, чем будет удивлять посетителей этот огромный долгострой [фото, видео]
Новости 24
В Лиде парня ни с того ни с сего пырнули ножом, а он сказал, что сам напоролся на штырь
Пока жена ходила в магазин, муж бил окна соседям – думал, что супруга у них
В Бешенковичском районе фура раздавила «Ладу» - водитель погиб
Ночной взрыв в Стокгольме: пятеро ранены
Из-за ДТП в Минске на пешехода упал фонарь
В Барановичах девочка, которую изъяли из семьи, исчезла из больницы, куда ее поместили
Сельчанка копала траншею, и на нее упал столб
Жителей Пружанского района зовут искать черный метеорит, пока его не закопали аграрии
В Гомеле ищут жертв педофила
Мужчина ударил студентку по голове, оттащил к озеру и изнасиловал
Путин и Лукашенко по телефону обсудили скорые встречи в Нур-Султане и Пекине
«В основном лещ и щука»: в Ганцевичском районе попались браконьеры, которые ловили рыбу сетями
Тоже на шерсти закорело все: как живется коровам на других фермах (фото)
В Воложине суд освободил от уголовной ответственности 82-летнего пенсионера
Кто выиграл крупные суммы и автомобили от «Евроопт»?
«М6 и дорога из Минска на Нарочь после реконструкции станут платными»: озвучена новая редакция Госпрограммы по развитию дорог
Беларусь - на 64-м месте привлекательности паспортов
В Минске в магазине с конфискатом продают медали и нагрудные знаки
МВД: На границе с Латвией изъяли крупнейшую в истории Беларуси партию экстази
На среду в Беларуси объявили оранжевый уровень опасности из-за ветра
В Беларуси с 1 апреля вновь подорожают сигареты
Дмитрия Дашкевича оштрафовали на 45 базовых
Купили лопату, позвали «на природу» и закопали живьем
Школьники из Лиды повредили металлическими прутьями восемь машин
Александр Лукашенко поручил уволить всех виновных в том, что коровы живут «как в Освенциме»
Лукашенко про содержание коров в Шкловском районе: «Это Освенцим»
Главный инженер «Белпочты» в Бресте попался на взятке с поличным
Житель Жодино получил по почте марки с ЛСД
В Могилеве парня и девушку нашли мертвыми в гараже. Они задохнулись выхлопными газами