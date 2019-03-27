Минчане пытаются угадать на фото Лявона Вольскага: «Выглядит опрятно, может, он из «Песняров»?»

25 марта на улице Революционной в Минске милиция для установления личности задержала сразу несколько белорусских музыкантов - Лявона Вольского, Дмитрия Войтюшкевича, Павла Аракеляна, Игоря Варашкевича. Напомним, они собирались исполнить на улице несколько песен в честь Дня Воли. Музыкантов отпустили из Центрального РУВД примерно через 2,5 часа после задержания, на них составили протоколы.

Мы отправились на улицы столицы с портретом Лявона Вольского, чтобы проверить, знакома ли прохожим личность музыканта.

Пару человек смогли с ходу определить, что перед ними известный рок-музыкант. Были и самые безумные варианты: от Александра Солодухи до «Песняров». Другие же смогли догадаться после наших подсказок. Было много и тех, кто с легкостью мог напеть строчки из песни «Тры чарапахі».

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