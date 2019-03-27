2019-03-27T17:35:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Дедушка рад, что все закончилось!»: 82-летний пенсионер, продавший ружье, избежал наказания

Суд Воложинского района освободил пожилого человека от уголовной ответственности
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Мужчина освобожден от уголовной ответственностиМужчина освобожден от уголовной ответственностиФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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- Мы ожидали, что будет штраф. Но вышло лучше. Дедушка рад, что все это закончилось, - говорит Назар, внук Альфонса Станиславовича. - После суда мы позвонили родным, сказали, что все хорошо... Они тоже обрадовались: «Наконец-то!»

Все началось с того, что пенсионер на рынке в своем родном Ивенце разговорился с продавцом из Смоленской области и продал ему охотничье ружье за 200 рублей. У того же продавца пенсионер купил себе и ботинки. А оставшиеся деньги потратил на приобретение гроба и двух крестов.

Казалось бы, все дела земные завершил, ан нет! Появилось еще одно - уголовное. Оказалось, что сделка по продаже ружья прошла незаконно. Продавать ружье можно, но только человеку, у которого есть лицензия на его покупку. О продаже нужно обязательно сообщить в милицию по месту регистрации ружья, а дальше перерегистрировать оружие на имя покупателя. Дедушка же нарушил закон.

- Милиция каждый год приезжала к нему, смотрела это ружье. Так скажите, как правильно продавать его. Предупредите. Старый человек... Понятно, что всех этих правил он не знает, - говорит внук мужчины Назар. - Он думал, что ничего плохого не делает. Дедушка продал ружье, позвонил в милицию и сказал об этом.

Ему предъявили обвинение по статье «Незаконные действия в отношении охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия». Минимальное наказание по этой статье - исправительные работы на срок до двух лет, а максимальное - лишение свободы на срок до семи лет.

И все-таки справедливость восторжествовала. Суд Воложинского района освободил пожилого человека от уголовной ответственности. Постановлением суда мужчина от уголовной ответственности «в соответствии со статьей 87 УК в силу утраты лицом общественной опасности освобожден и производство по делу прекращено».

Арест, наложенный на имущество, снят.

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