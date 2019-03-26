Денис Курьян через год после развода: Я хотел встретить добрую и легкую - и я влюбился!

Летом Денису исполняется 35, почти 20 лет он отдал телевидению. Но больше всего вопросов накопилось про развод с супругой Юлией, с которой у Дениса двое детей. Пара почти 8 лет была вместе и казалась идеальной.

«Главный страх при разводе - дети лишаются отца»

- Денис, год назад вы сообщили про развод, но ситуацию не комментировали. Она обросла слухами, многие не понимали, почему развелись, ведь вы женились на красавице, которая и быт тянула, и детей, и бизнес.

- В какой-то момент наши взгляды на жизнь кардинально разошлись. Попытки переубеждать другу друга ничем не заканчивались - зачем тогда давить и до последнего мучиться? Огромное количество семей живет с нелюбимыми, нелюбящими и терпит. Только потому, что когда-то бабушка сказала: «Как это вы разведетесь? Да вы что!»

- Если меня не слышат, в квартире выключается wi-fi. Отложили телефоны, побежали вместе на качелях качаться. Фото: личный архив.

Да, развод - это фиаско для обоих, но это не значит, что жизнь заканчивается. Мы не остались друзьями - это невозможно и бессмысленно. Но ради детей нашли приемлемую модель отношений. Потому что главный страх при разводе - дети лишаются отца». У наших детей все хорошо, мы оба водим их в школу, на кружки, путешествуем.

- Но вы так красиво рассказывали в предыдущем интервью, как обходить подводные камни семейной жизни…

- Каждый совершал ошибки, могу рассказать о своих. Я такой человек, который может, не осознавая это, давить на другого - в части своих интересов, того, что мы будем делать, поручений по семейному бизнесу. Все из-за стремления к идеалу, но не всегда нужно все делать идеально.

То же самое сказал мне один известный предприниматель. Он прочитал мое интервью в профильном издании, похвалил. «Ты стартапер, классный, нужный проект, как по учебнику. Но давай честно: это какая-то ваниль, я в этом не чувствую жизни, реальности. Человек прекрасен в том числе своими недостатками. Я не верю, что ты такой идеальный, да и тебе, наверное, будет проще стать собой и иногда говорить о своих провалах.

Денис и после развода постоянно общается с дочкой и сыном. Фото: личный архив.

Желание рисовать идеальную картину идет от того, что человек хочет на кого-то быть похожим. Но не надо как у других, пусть будет как у тебя».

«В новых отношениях я другой человек»

- Еще одна вещь, если говорить об ошибках - необходимость всегда доказать свою правоту. Мы можем делиться мыслями, эмоциями, но давить и душить точно не следует, теряются чувства и теплота к человеку. Я по-прежнему амбициозный, но стал терпимее: «Да, я не согласен, но можем сделать по-твоему, потому что я тебя люблю». Браку я благодарен за опыт. И совершенно точно в отношениях, которые есть сейчас, я уже другой человек.

- Новой избраннице уже признаетесь в любви?

- Да, я влюбился, нашим отношениям около года. Мы ходим на мероприятия, но совместные фото пока не публикуем. Я не пустился во все тяжкие, хоть абсолютное большинство друзей после моего развода сказали: «Давай оторвись, можно же теперь с любой!» Но я не стал реализовывать их фантазии, у меня одна девушка - и все.

Теперь бизнесмен выходит в свет с Ириной - она из Гродно, работает организатором мероприятий (на фото Денис и Ирина с шоуменом Владимиром Бурко).

- Новым отношениям - около года, некоторые подумают: с одной заканчивал, вторая уже была на примете…

- На самом деле Ира старомодных взглядов, она бы не стала встречаться даже с формально женатым человеком. Да, она не такая.

- Тогда расскажите, чем привлекла новая избранница?

- Хотя Ира младше меня на 6 лет, я считаю, мы все равно одного поколения, которое еще застало Советский Союз, а детство прошло в «лихие 90-е». Она организатор массовых мероприятий. Родом из Гродно, у нее работа в разных городах Беларуси, поэтому она часто в разъездах. Но мы много путешествуем, это очень хорошие серьезные отношения, которые меня радуют.

- И ни одного фото в инстаграм...

- Мы не спешим - не всегда соцсети отображают внутренний мир. Приведу пример с другим событием. У меня пару лет назад умер папа. Но мне не пришло в голову сообщить об этом в соцсетях, выложив кучу фотографий. Это моя личная боль. С какой целью публиковать?

Вот недавно одна знакомая выложила в инстаграм свое фото и написала «Все, не могу больше от вас скрывать… я беременна». В смысле? Хочешь - делись, не хочешь - не делись. Но прям вот «не могу скрывать»?! Словно мы инста-аудитории чем-то обязаны. Нет, не обязаны.

Не нужно, чтобы виртуальная жизнь заменяла реальную. Я себе поставил таймер на соцсети: 30 минут в день. Срабатывает напоминалка, я выключаю, в этот день больше не листаю ленту. С детьми сложнее. Все сегодня онлайн, в гаджетах. Но бывает, если меня не слышат, в квартире выключается wi-fi. Это зависимость, дети не могут контролировать, и взрослые должны поступать уважительно, но категорично. Отложили телефоны, побежали вместе на качелях качаться.

«Впервые за много лет я остался один»

- Так у вас с Ириной пока гостевой брак?

- Назовите как хотите - главное, что люди получают удовольствие. Если ты просыпаешься утром и понимаешь: ох, как классно, что рядом с тобой этот человек! Всегда есть о чем поговорить, по настроению, мироощущению - это мой человек, я это понял с первой встречи. Познакомились по работе, но отношения переросли в личные.

Я знал, что хочу встретить открытую, добрую, очень легкую, разделяющую мои интересы и взгляды на жизнь девушку. Поездки, хобби, отношение к браку и детям. Я, например, хочу еще троих.

Ирина пока не знакома с детьми Дениса от первого брака. Фото: личный архив.

- Сейчас у вас конфетно-букетный период, но после свадьбы все равно накроет быт...

- Тут важно договориться на берегу, понимая, что есть разные варианты: можно все делать самим, можно найти помощника по хозяйству. Я тоже люблю порядок, но в меньшей степени люблю его наводить. Во время путешествий некоторые снимают квартиры, я обычно живу в отелях, потому что обожаю выйти из неубранного номера и вернуться в чистый.

И еще я не готовлю. Могу испечь блины или сырники, но делаю это редко. Есть служба доставки, есть возможность куда-то сходить или купить почти готовое. На мой взгляд, идеальному мужу и отцу не обязательно уметь готовить и убирать.

Таким Денис начинал карьеру на БТ.

- Чего еще не будете?

- Я по дому не очень много делаю своими руками, скорее приглашу кого-то. И этим я принципиально отличаюсь от своего папы, который делал сам все. Вчера, правда, на тренажере отломалась педаль, и я починил, мне было интересно разобраться.

- На тренажере дома занимаетесь?

- Есть эллипсоид, но два раза в неделю хожу в тренажерный зал, еще бегаю. Когда стал холостяком, освоил горные лыжи. Появилось время, когда впервые за много лет я остался один. Вечером приходишь с работы, дети - у бывшей жены, но это не значит, что каждый вечер нужно бежать к друзьям, за кого-то цепляться. Ты общаешься сам с собой, и я научился от этого процесса получать удовольствие.

- Живете в доме, который строили в браке?

- Нет, в нем живут бывшая жена и дети, я пока снимаю квартиру.

«Я друг телевидения»

- Вы три года вели программу «Мой бизнес» на ОНТ, были ведущим «Нашего утра». Почему расстались с ОНТ?

- Мы не расстались, я уже давно не в штате, я друг телевидения (улыбается). Несколько месяцев назад, например, комментировал «Мисс мира», «Мисс Супранешнл», разовые проекты.

Последние годы Денис вел на ОНТ программу «Мой бизнес» и «Наше утро» в паре с Мариной Грицук. Фото: личный архив.

Я могу делать то, что мне действительно в кайф. А просто чтобы мое лицо показывали на экране, неважно, про что программа, - такого желания у меня нет. «Наше утро»? Так я и не понимаю, как можно вести такие регулярные программы по полжизни, надоедает.

Я бы хотел, чтобы вернулся проект «Мой бизнес». Ведь это реальная история про то, что Беларусь - страна возможностей. У людей есть идеи, они их представляют состоявшимся бизнесменам, Хусаенову, руководителям банков. Те берут лучших в команду, помогают развивать дело. Такая программа - это стимул действовать. Думаю, процентов 70 аудитории когда-либо мечтали создать свой бизнес. Но только процентов 5 попробовали.

- Мама, наверное, расстроилась, что сына нет в телевизоре?

- И бабушка тоже. И если бы я хотел, наверное, вел бы те проекты, которые мне уже не так интересны, как раньше. Но зачем? Чтобы порадовать маму или бабушку? Если будет что-то новое и интересное - я сам предложу сотрудничать. Но на данный момент нет ни одной программы на всем белорусском ТВ, которая меня как потенциального ведущего цепляет.

- Лицо из телевизора чаще зовут вести корпоративы, а это живые деньги.

- Это иллюзия некоторых молодых телеведущих, что раз они сегодня в телевизоре - их знают. Егор Хрусталев, Лариса Грибалева, Елена Спиридович, Светлана Боровская - культовые личности, вне зависимости от того, есть ли они на экране.

В последние лет семь сколько мальчиков и девочек ни приходило - на телевидении не выросло популярного в народе персонажа. Они в интернете теперь растут. Причем это от таланта не зависит! Сегодня на нашем ТВ много творческих людей, которые стараются, полны надежд. Ну, такое им выпало время, аудитория младше 45 лет намного реже включает телек.

А что касается ведения событий - так я сам себя уже не раскручиваю, а закручиваю. Уже несколько лет не веду частные праздники: свадьбы и дни рождения, а это самый жирный кусок. Корпоративы по-прежнему веду, в месяц 4 - 5 мероприятий. Снимаю сливки с некой медийности, которая уже есть, и просто наслаждаюсь процессом. Конечно, за хороший гонорар. Но я могу себе позволить не вести мероприятие ради денег.

- В последние лет семь сколько мальчиков и девочек ни приходило - на телевидении не выросло популярного в народе персонажа. Фото: личный архив.

- Потому что кормят кафе домашней кухни «Мама дома»? Или жалеете, что три года назад вложили в них деньги?

- Не жалею, сегодня это мое главное дело. За три года мы поняли, что модель жизнеспособная. Рядом с бургерами, пиццами и суши находится вполне понятная славянскому человеку еда в том же быстром формате - блинчики, драники, котлетки, колбаски. В Минске и Бресте у нашей команды уже 6 точек, продукт востребован.

Но это не только красивая идея, важны и цифры. Если объект не вышел на текущую рентабельность за три месяца или свалился и перспектив нет, то ждать не надо. Посмотрите, как часто переезжают и меняют вывески продуктовые магазины. Вот и мы перевезли наш объект у ГУМа в другой торговый центр.

Мне говорят - у вас были люди. Да, 150 чеков в день. Кажется, хорошо? На самом деле этого мало из-за очень высокой аренды. А цены мы точно поднять не сможем, поэтому ищем новые места.

- Вы все про бизнес рассказываете, а, глядя на ваш Инстаграм, кажется, что у вас сплошной отпуск. Спасибо недорогим перелетам - лоукостам?

- Я не летаю лоукостами - лишь однажды летел из Венеции в Берлин. Поскольку в Беларуси таких компаний нет, пока доберешься до ближайшего аэропорта за границей - убьешь день туда и день обратно. Лучше заработать денег и полететь с комфортом из Минска. Я не против, просто жду, когда лоукосты придут к нам.

Но поездки - это не только отдых, работа за рубежом тоже есть. У нас ведь с другими партнерами, выходцами с телевидения, уже много лет есть студия по производству корпоративного видео. Недавно вышли и на казахский рынок, там сейчас бываю часто. Так что сегодня у меня прекрасный период: работаю, отдыхаю и на каждом этапе кайфую по полной, слава Богу, у меня для этого есть все.

Сегодня у меня прекрасный период: работаю, отдыхаю и на каждом этапе кайфую по полной, слава Богу, у меня для этого есть все. Фото: личный архив.

ДОСЬЕ «КП»

Денис Курьян родился 24 июля 1984 года в Минске. В 16 лет пришел на БТ в программу «5 x 5», которую вели подростки в прямом эфире. Автор более 30 документальных фильмов, вел трансляции «Евровидения», премий «Оскар» и «Грэмми». Обладатель премии «Телевершина» в номинации «Лучший ведущий развлекательных программ» и «Приза зрительских симпатий». В бизнесе занят производством презентационных фильмов, владеет сетью кафе «Мама дома». Разведен, двое детей.

Денис Курьян: По молодости меня задевали разговоры про нетрадиционную ориентацию

Известный телеведущий и бизнесмен откровенно рассказал «Комсомолке», как из мальчика превратился в мужчину, сколько денег тратит на гардероб и что терпит его супруга (продолжение здесь).